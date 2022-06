Vì sao Johnny Depp theo đuổi kiện vợ cũ đến cùng?

Johnny Depp và Amber Heard.

Thời gian qua dư luận đặc biệt chú ý tới vụ kiện tụng kéo dài 6 tuần giữa tài tử nổi tiếng Johnny Depp và Amber Heard - vợ cũ của anh. Phiên tòa giữa Amber Heard và Johnny Depp được quan tâm đặc biệt vì nhiều lý do. Thứ nhất, họ đều là những ngôi sao nổi tiếng toàn cầu, có những dự án phim bom tấn. Thứ hai, đây là phiên tòa kéo dài và phức tạp nhất của hai diễn viên từng là vợ chồng của nhau. Thứ ba, tất cả các phiên xử đều được livestream, điều chưa từng có tiền lệ trước đây. Lần đầu tiên công chúng được nghe và thấy những chuyện "thâm cung bí sử" trong đời sống của cặp diễn viên ngôi sao, trong đó có cả những bí mật tệ hại nhất, điều luôn thu hút sự tò mò lớn.

Johnny Depp tai tiếng, bị đuổi khỏi phim vì mác "kẻ đánh vợ"

Năm 2019, diễn viên Cướp biển vùng Caribbean đã quyết định kiện nữ diễn viên Aquaman vì tội phỉ báng, đòi cô bồi thường 50 triệu USD sau khi bài báo Amber Heard viết trên tờ The Washington Post tháng 12/2018 mô tả mình như đại diện của nạn bạo hành gia đình. Tuy không nhắc đến tên Johnny Depp nhưng nam diễn viên cho rằng bài báo này đã phá hủy cả sự nghiệp lẫn danh tiếng của anh.

Suốt 3 năm theo đuổi vụ kiện với Amber Heard, Johnny Depp không tham gia một dự án phim lớn nào. Đó cũng là thời gian cả thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và thực tế Johnny Depp cũng gần như bị loại khỏi các bộ phim vì bê bối đời tư. Không chỉ bị ảnh hưởng bởi bài báo của vợ cũ, Johnny Depp còn thua cay trong vụ kiện tờ The Sun ở Anh năm 2020.

Johnny Depp trong 'Cướp biển vùng Caribbean'.

Tờ The Sun khi đó đã gọi anh là "kẻ đánh vợ" ngay ở tít. Tuy nhiên tòa án Anh đã phán quyết tài tử thua kiện vì tìm thấy bằng chứng anh bạo hành Amber Heard. Thất bại ê chề này khiến tài tử bị loại khỏi phần tiếp theo của series phim ăn khách Fantastic Beasts (Sinh vật huyền bí) mà anh vốn đóng chính ở phần ra mắt năm 2018 có tên Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwalds - vốn thu về 655 triệu USD trên toàn cầu và mang về cho Johnny Depp 13,5 triệu USD cát sê. Anh bị hãng Warner Bros. yêu cầu ngừng đóng phần tiếp theo của Fantastic Beasts vì bê bối đời tư, mất cơ hội được gọi đóng tiếp Cướp biển vùng Caribbean 6 mà có khả năng mang về cho tài tử mức cát sê 20 triệu USD.

Thời gian theo đuổi vụ kiện kéo dài với Amber Heard, Johnny Depp gần như bị đóng băng sự nghiệp. Hai vai nhỏ trong Waiting for the Barbarians (2019) và Minamata (2020) chỉ mang về cho anh cát sê ít ỏi từ 1-3 triệu USD, thấp hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh cao của mình khi Johnny Depp có thể bỏ túi 50 triệu USD từ phim Alice in Wonderland (2010) hay 55,5 triệu USD từ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) hoặc ít cũng phải 20 triệu USD thời đóng Transcendence (2014).

Hai bên cùng kiện nhau tội phỉ báng và tố người kia bạo hành

Amber Heard khóc tại tòa kể bị Johnny Depp đánh.

Bị gắn mác kẻ đánh vợ, bị loại khỏi các dự án phim lớn, danh tiếng bị ảnh hưởng, Johnny Depp dường như mất hết tất cả. Từ đỉnh cao danh tiếng, anh xuất hiện như một ngôi sao thất bại và tai tiếng mà không một hãng phim nào muốn dính dáng vào. Chính vì vậy tài tử quyết định làm một cú tất tay kiện lại vợ cũ để lấy lại những gì đã mất. Tuy nhiên do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, phải đợi tới ngày 11/4/2022, phiên tòa mới được mở ở Fairfax, Mỹ, bắt đầu 6 tuần tranh tụng gay cấn với 24 phiên đối tụng cùng 100 giờ phỏng vấn các nhân chứng liên quan.

Johnny Depp đồng ý cho livestream tất cả các phiên đối tụng nhằm công khai mọi sự thật trong mối quan hệ phức tạp với vợ cũ. Và quan trọng hơn anh muốn gột rửa tai tiếng nhằm chiếm cảm tình nhiều hơn của người hâm mộ và dọn đường trở lại Hollywood với tư cách của ngôi sao hạng A, ông hoàng phòng vé một thời.

Nam diễn viên đã quyết định chi 5,5 triệu USD để thuê 7 luật sư đến từ công ty luật Brown Rudnick. Họ là những chuyên gia hàng đầu trong các vụ kiện phỉ báng ở Mỹ và đã cùng nam diễn viên chuẩn bị kỹ lưỡng để giành thế chủ động ở phiên tòa. Suốt 6 tuần tranh tụng, trái với Amber Heard thường xuyên ở trạng thái kích động, khóc lóc kể lại chuyện cô bị chồng cũ bạo hành ra sao, khám xét cơ thể để tìm ma túy thế nào thì Johnny Depp luôn giữ thái độ bình tĩnh, thi thoảng cười một cách ẩn ý trước những lời khai của Amber Heard.

Johnny Depp mô tả lại việc anh suýt mất ngón tay vì bị Amber Heard bạo hành.

Quan trọng hơn, đội ngũ luật sư của Johnny Depp và bản thân anh luôn đưa ra những bằng chứng thuyết phục và lời khai đúng thời điểm để "đập" lại Amber Heard. Trong khi Amber Heard khai bị Johnny Depp đánh ngã xuống sàn chỉ vì thắc mắc về hình xăm của nam diễn viên thì Johnny Depp cũng khai rằng chỉ vì đến dự tiệc sinh nhật Amber Heard muộn mà nữ diễn viên đã đấm vào mặt mình hai lần. Lần khác Amber Heard còn ném chai rượu vào Johnny Depp khiến anh suýt gãy ngón tay. "Cô ấy có thể bắt đầu bằng cái tát, xô đẩy hay ném điều khiển ti vi vào đầu tôi, ném ly rượu vào mặt tôi", Johnny Depp kể ở tòa. Trong khi đó Amber Heard nói cô làm tất cả chỉ để tự vệ.

Tại tòa, Johnny Depp từng bị yêu cầu đọc to đoạn tin nhắn anh từng viết cho nam diễn viên Paul Bettany vào tháng 6/2013 với từ ngữ tục tĩu như: "Hãy dìm con ả đó xuống nước trước khi thiêu chết nó": "Tôi sẽ làm tình với các xác chết cháy để đảm bảo rằng cô ta chết rồi. Những tin nhắn này từng xuất hiện trong phiên toà xét xử vụ kiện phỉ báng của Johnny Depp chống lại tờ The Sun và là bằng chứng để thẩm phán xử Johnny thua kiện vì cho rằng các cáo buộc của Amber Heard về cơ bản là đúng sự thật". Tuy nhiên, ở phiên tòa lần này tại Mỹ, tình thế đã được đảo chiều.

Phía Johnny Depp lập luận rằng Amber Heard tung ra bài viết trên The Washington Post gần thời điểm ra mắt bom tấn Aquaman mà cô đóng chính và việc này là có chủ đích để quảng bá cho phim mình đóng và tranh thủ sự chú ý khi phong trào MeToo đang rầm rộ ở Hollywood. Cùng với đó, luật sư của nam diễn viên còn tung ra đoạn phim trích xuất từ camera ở thang máy lên căn penthouse của Amber Heard cho thấy đêm trước khi đâm đơn ly dị Johnny Depp, nữ diễn viên đã rủ bạn diễn James Franco đến nhà khiến Amber Heard hết đường chối cãi. Điều này cũng nhằm chứng minh cho lập luận của Johnny Depp trước đó rằng Amber Heard đã ngoại tình trước khi họ ly hôn.

Tại tòa, Johnny Depp khai Amber Heard quyết định đâm đơn kiện anh trước vì trước đó nam diễn viên đã nói ra ý định anh sẽ ly hôn cô. Quyết định được đưa ra sau hàng loạt hành động không bình thường của Amber Heard sau tiệc sinh nhật cô nàng vào tháng 4/2016. Ngày 4/5, lần đầu được làm chứng tại tòa, Amber Heard khóc nức nở khi kể lại lần đầu tiên cô bị Johnny Depp đánh. Amber Heard kể khi cô cười lúc thấy hình xăm của Depp, nam diễn viên đã tát cô 3 phát vào mặt. Tuy nhiên Johnny Depp phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định anh không bao giờ đánh Amber Heard cũng như bất cứ phụ nữ nào.

Cú phản đòn tốn kém để lấy lại những gì đã mất

Hai người đối đầu tại tòa.

Mặc dù hai bên liên tục tung ra các lời khai và chứng cứ hạ bệ nhau suốt phiên tòa kéo dài 6 tuần thì bên ngoài tòa án, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội Johnny Depp nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn của công chúng. Trên TikTok, video kèm hashtag #JusticeForJohnnyDepp (Công lý cho Johnny Depp) chạm 20 tỷ lượt xem (đến sáng 5/6) là điều chưa từng có. Trong khi các hashtag chống lại Amber Heard xuất hiện ngày càng nhiều. Lượng người ký vào đơn thỉnh nguyện hãng Warner Bros. loại nữ diễn viên khỏi phần 2 bom tấn Aquaman dự kiến ra mắt tháng 3 năm sau tăng chóng mặt và đã lên tới gần 5 triệu chữ ký.

Cũng từ lúc phiên tòa được mở, Amber Heard, vốn là ngôi sao ít danh tiếng hơn nhiều so với Johnny Depp gặp khủng hoảng vì antifan. Cô sốc với vô vàn những lời đe dọa, thậm chí dọa giết nhằm vào mình và con gái. Trong khi Johnny Depp biết trước mình nắm trước phần thắng đã bay sang Anh biểu diễn mà không tham gia phiên tòa cuối cùng ngày 1/6 để nghe phán quyết. Lúc nghe tin mình thắng, nam diễn viên đang ở trong một quán bar. Dù tòa phán quyết Johnny Depp phải trả cho Amber Heard 2 triệu USD tiền đền bù (Amber Heard kiện ngược lại Johnny Depp tội phỉ báng vào tháng 1/2021, đòi bồi thường 100 triệu USD) nhưng gần như không ai quan tâm đến con số và dữ kiện này bởi người chiến thắng cuối cùng chỉ có Johnny Depp.

Dù số tiền đền bù tòa tuyên Amber Heard phải bồi thường cho mình chỉ có 15 triệu USD, thấp hơn nhiều so với mục đích đòi đền bù 50 triệu USD từ vợ cũ nhưng chiến thắng này mang ý nghĩa lớn về mặt danh dự và tinh thần với Johnny Depp. Anh viết trong lá thư gửi người hâm mộ sau chiến thắng lịch sử: "6 năm trước, cuộc sống của tôi, của các con tôi, những người thân của tôi và những người đã ủng hộ tôi nhiều năm đã thay đổi mãi mãi. Tất cả chỉ sau 1 cái nháy mắt. Những cáo buộc sai trái, nghiêm trọng và phạm tội đã đánh thẳng vào tôi thông qua truyền thông với những nội dung kích hoạt sự thù ghét dù không hề có cáo buộc nào chống lại tôi.... Chúng xuất hiện khắp thế giới chỉ trong tích tắc và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống và sự nghiệp của tôi.

Và 6 năm sau, tòa đã trả lại cuộc sống cho tôi. Tôi quyết định theo đuổi vụ kiện này sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Ngay từ đầu mục tiêu của vụ kiện là tiết lộ sự thật dù kết quả ra sao. Nói lên sự thật là điều mà tôi nợ các con mình và những ai vẫn đang ủng hộ tôi. Tôi hạnh phúc khi mình đã hoàn thành được điều đó". Johnny Depp chia sẻ anh choáng ngợp vì tình cảm và sự ủng hộ của khán giả trên toàn thế giới và hy vọng hành động theo đuổi sự thật của mình sẽ giúp được những người khác có hoàn cảnh tương tự không bao giờ bỏ cuộc.

Phiên tòa khép lại, ghi vào lịch sử nước Mỹ với tư cách là vụ kiện ồn ào nhất của hai ngôi sao Hollywood từng là vợ chồng nhưng cũng mở ra tương lai đối lập cho hai diễn viên. Trong khi Amber Heard đang đối mặt với khủng hoảng tài chính, gần như không có khả năng chi trả số tiền đền bù cho chồng cũ như lời khẳng định từ chính luật sư của cô hôm 2/6 khi trả lời phỏng vấn thì Johnny Depp không chỉ lấy lại được danh dự, có thêm lượng fan lớn mà con đường trở lại phim ảnh của anh còn đang rộng mở. Một cựu lãnh đạo của Disney mới đây cho biết khả năng Johnny Depp sẽ được gọi trở lại phần 6 loạt phim Cướp biển vùng Caribbean từng gắn với tên tuổi của anh với vai thuyền trưởng Jack khó thay thế.

Amber Heard rời tòa với thất bại ê chề.

Amber Heard chia sẻ cô đau lòng vì thất bại ở cuộc này và một núi bằng chứng đưa ra không đủ để chống lại sức ảnh hưởng và quyền lực của chồng cũ. Luật sư của nữ diễn viên cũng cho biết Amber Heard sẽ kháng cáo.

Ngày 3/6, tờ Washington Post thêm chú thích trên đầu bài viết của Amber Heard đăng năm 2018 có nội dung bôi nhọ Johnny Depp sau nam diễn viên được tòa tuyên thắng kiện ngày 1/6. "Năm 2019, Johnny Depp đã kiện Amber Heard vì tội phỉ báng phát sinh từ bài viết này. Ngày 1/6/2022, sau phiên tòa ở quận Fairfax, bồi thẩm đoàn kết luận Heard phải chịu ba tội danh về việc phỉ báng trong ba đoạn. Thứ nhất là 'Tôi đã lên tiếng chống lại bạo lực tình dục và đối mặt với sự phẫn nộ của nền văn hóa của chúng ta. Điều đó phải thay đổi'. Thứ hai là 'Hai năm trước, tôi trở thành đại diện cho hành vi ngược đãi gia đình và tôi cảm thấy toàn bộ sự phẫn nộ của nền văn hóa đối với những phụ nữ lên tiếng'. Thứ ba là 'Tôi đã được thấy cách các tổ chức bảo vệ những đàn ông bị buộc tội lạm dụng'". Chuyên gia phân tích pháp lý Emily D. Baker chia sẻ với tờ PEOPLE rằng đây là "động thái thông minh" của The Washington Post thay vì xóa bài viết này trên website của họ.

Quỳnh An