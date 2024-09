Câu chuyện Sean "Diddy" Combs bị buộc tội buôn bán tình dục, tống tiền, điều hành đường dây mại dâm đang gây rúng động dư luận toàn cầu, CNN đưa tin.

Đáng nói, hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Jennifer Lopez, Justin Bieber, Leonardo DiCaprio... bị réo tên trong vụ này do từng có quan hệ thân thiết, hoặc lộ ảnh xuất hiện ở các bữa tiệc tùng của trùm nhạc rap.

Sean "Diddy" Combs và Justin Bieber tại Vanquish Lounge ở Atlanta (Mỹ) vào tháng 2/2014. Ảnh: FilmMagic.

Theo NBC News, trong lúc Diddy ngồi tù, dân mạng truyền nhau những hình ảnh, nội dung cuộc phỏng vấn được đặt giả thuyết là bằng chứng cho thấy Justin Bieber đang ra tín hiệu "S.O.S" vì bị Diddy dụ dỗ, lợi dụng trong những cuộc trao đổi cho giới thượng lưu thác loạn.

Giả thuyết về Justin Bieber bùng nổ mạng xã hội

Ngày 25/9, nhiều tài khoản X đào lại clip hậu trường sản xuất MV Yummy hồi năm 2020. Mặc dù bài hát hướng đến tinh thần vui tươi, tràn đầy năng lượng nhưng trong video, nam ca sĩ tỏ ra mệt mỏi, gục mặt xuống sàn khá lâu. Phải nhờ đến sự trấn an của vợ và ê-kíp, anh mới có thể tiếp tục ghi hình.

MV này xuất hiện chi tiết gây bàn tán, nổi cộm nhất là cảnh Bieber bước qua những đứa trẻ chơi nhạc cụ và hình ảnh trái cherry bị bóp méo và biến mất khi các món ăn kỳ lạ được dọn lên, dẫn đến nhiều suy đoán về ý nghĩa của nó.

Justin Bieber mệt mỏi ở hậu trường quay MV Yummy.

Where Are U Now, sản phẩm được ngôi sao người Canada phát hành năm 2015, cũng bị soi khoảnh khắc đáng nghi ngờ.

Theo phỏng đoán của nhiều người xem, bức vẽ tưởng chừng vô hại, nguệch ngoạc trong MV khi được phóng to ra mang thông điệp mà Bieber muốn gửi gắm. Hình ảnh Bieber hiện lên với dòng chữ "Help me pls" (tạm dịch: Cứu tôi với) là ví dụ.

Năm 2021, Bieber kết hợp Benny Blanco (bạn trai Selena Gomez) tung ca khúc Lonely. MV nói về chàng trai trẻ cô độc, chất chứa nhiều nỗi buồn lo và dằn vặt, dù đang đứng trên đỉnh cao danh vọng.

Hình ảnh ấy làm liên tưởng về Bieber ở đời thực. Thành công đến sớm nhưng kèm theo đó, nam ca sĩ vấp phải không ít chỉ trích về cách hành xử. Tuy nhiên, ít người biết đằng sau ánh hào quang, anh đang phải chịu đựng điều gì.

Và Monster cũng là bài hát đang được nhắc đến trong việc chứa những ẩn ý về nỗi đau mà Bieber có thể đã cài cắm vào.

Theo NBC News, ngoài loạt ca khúc trên, người dùng TikTok truyền nhau bài hát giả giọng Bieber có nhắc đến Diddy. Trong đó, lyrics có đoạn: "Đánh mất bản thân mình tại bữa tiệc của Diddy / Không biết rằng mọi chuyện diễn ra như thế / Tôi đã tham gia vì một chiếc Ferrari mới / Nhưng nó khiến tôi mất nhiều hơn cả linh hồn mình".

"Liệu có đáng với tất cả tiền bạc và danh vọng? / Tất cả cô gái không bao giờ bước đi giống nhau / Ký vào loạt giấy tờ để anh ấy không bao giờ phải nói xin lỗi / Đánh mất bản thân mình tại bữa tiệc của Diddy", lời bài hát tiếp tục.

Bài hát do AI tạo ra này đã được sử dụng trong hơn 4.500 video, hút hơn 7 triệu lượt xem, CBS News thông tin.

Dữ liệu của Google Trends cho thấy lượt tìm kiếm từ khóa "Bieber" và "Diddy" tăng khủng khiếp từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 - thời điểm dinh thự của Diddy ở Los Angeles và Miami bị Bộ An ninh Nội địa Mỹ đột kích. Lượt tìm kiếm về hai nghệ sĩ này đạt đỉnh lần nữa khi ca khúc trên lan truyền vào đầu tháng 9.

Mối quan hệ giữa Justin Bieber và Diddy

Theo Standard, Justin Bieber ký hợp đồng với hãng thu âm của Usher khi mới 15 tuổi và nhanh chóng được Diddy - người từng giúp Usher thăng tiến trong sự nghiệp - dìu dắt ở vai trò cố vấn. Cả hai thực hiện nhiều video với nhau, được đăng trên các kênh của họ.

Đoạn clip dài hơn 2 phút được đăng hồi năm 2009 cho thấy Bieber có tâm trạng hào hứng khi nhận món quà siêu xe thể thao Lamborghini. Bieber nói anh đã hoàn thiện xong một ca khúc và muốn cho Diddy nghe trước phần demo.

Tiếp tục, Diddy tiết lộ hai người sẽ "tận hưởng sự hoang dã trong 48 tiếng bên nhau", song không cho biết rõ họ đã đi đâu và chơi gì. "Chắc chắn những gì xảy ra là giấc mơ của một đứa trẻ 15 tuổi", Diddy nói.

Vào một lần khác, thái độ của Bieber được cho là thay đổi đáng ngờ khi nói chuyện với Diddy. Khi Diddy hỏi: "Em đã bán hết vé concert và giờ thì cư xử khác đi hả? Em không còn gọi điện cho anh và đi chơi với anh như trước". Lúc này, Bieber di chuyển đi và khẽ nói: "Anh chưa liên lạc với em thông qua em mà. Anh biết đấy, anh chưa bao giờ có số điện thoại của em. Nếu anh muốn, em sẽ cho anh số điện thoại".

Một số khoảnh khắc không thoải mái khác từ Bieber đang trở nên viral trên các nền tảng mạng. Nhiều tài khoản đăng lại các video và cho rằng diễn biến tâm lý bất thường của Bieber là dấu hiệu chứng tỏ nam ca sĩ sợ hãi, đề phòng Diddy. Một người viết: "Chắc chắn Diddy đã gây ra khủng hoảng cho Justin trong quá khứ. Đó là lý do tại sao anh ấy lại luôn đau khổ đến vậy và luôn nói rằng chỉ có Hailey là chỗ dựa tinh thần lớn nhất".

Đoạn clip từ năm 2009 của Justin Bieber và Diddy được đào lại. Ảnh: The Independent.

Ngoài ra, theo NewYork Post, một video phỏng vấn từ năm 2020 của Bieber cũng được "đào" lại. Trong đó, nam ca sĩ khóc và nói muốn bảo vệ Billie Eilish khỏi ngành công nghiệp âm nhạc. “Tôi không muốn cô ấy phải trải qua bất cứ điều gì tôi đã trải qua. Tôi không muốn điều đó xảy ra với bất kỳ ai", Justin Bieber nói.

Giữa những cáo buộc của Diddy, nguồn tin People tiết lộ Bieber biết mọi người đang bàn tán xôn xao nhưng anh không quan tâm chuyện đó. Nam ca sĩ chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp âm nhạc, cũng như cùng vợ chăm sóc con đầu lòng.

"Justin sống trong khoảnh khắc hạnh phúc kể từ khi bé Jack Blues Bieber chào đời. Anh ấy chỉ quan tâm đến việc trở thành người chồng, người cha tuyệt vời", nguồn này chia sẻ thêm.

Hiện chưa có bất kỳ lời khẳng định nào từ chính Bieber và mọi suy đoán trên mạng xã hội chỉ dừng ở mức giả thuyết. Do vậy, đối với những người giữ quan điểm trung lập, họ nói rằng mọi chuyện chưa thực sự sáng tỏ nên đừng vội kết luận bất kỳ điều gì về câu chuyện giữa Bieber và trùm nhạc rap.

(Theo Tạp chí Tri thức Znews)