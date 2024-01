Xu hướng du lịch ngủ lên ngôi

Loại hình “du lịch ngủ” dần trở nên phổ biến, nơi ngày càng nhiều khách sạn cung cấp các tiện nghi và dịch vụ, bao gồm cả việc tiếp cận với một nhóm chuyên gia về giấc ngủ tại chỗ , để giúp khách hàng có được giấc ngủ lành mạnh. Theo phân tích của công ty nghiên cứu thị trường HTF Market Intelligence, thị trường du lịch ngủ ước tính sẽ tăng gần 8% và đạt hơn 400 tỷ USD từ năm 2023 đến năm 2028.

Trong một cuộc khảo sát gần đây, đại đa số khách du lịch được hỏi cho biết, họ muốn trải nghiệm chuyến du lịch chậm rãi. Điều này xảy ra khi ngày càng có nhiều khách sạn trên toàn cầu trở thành đại sứ trong lĩnh vực du lịch giấc ngủ, cung cấp dịch vụ theo dõi giấc ngủ, các khóa tu và hướng dẫn từ các bác sĩ về giấc ngủ.

Tiến sĩ Rebecca Robbins, một nhà nghiên cứu về giấc ngủ thuộc Đại học Harvard (Mỹ) và là đồng tác giả của cuốn sách "Ngủ để thành công!" ("Sleep for Success!"), cho biết:

“Du khách ngày càng coi trọng giấc ngủ khi đi du lịch và có được một giấc ngủ ngon trên đường đi”.

“Đã qua rồi những ngày đi du lịch và trở về nhà với trạng thái kiệt sức”.

“Một trong những kết quả quan trọng nhất từ ​​nghiên cứu cho thấy việc ngủ trong khi đi du lịch là một yếu tố dự báo quan trọng về khả năng khách sẽ quay lại.”

Điểm nóng du lịch ngủ

Các khách sạn từ lâu đã cung cấp các tiện nghi như miếng bịt mắt, rèm che sáng và gối thoải mái, nhưng nhiều thương hiệu đang mở rộng bộ sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ của họ.

Ông Amanda Al-Masri, phó chủ tịch bộ phận chăm sóc sức khỏe của chuỗi khách sạn Hilton, cho biết một số cơ sở của khách sạn Hilton cung cấp các tiện nghi “sập nguồn”, bao gồm nệm điều chỉnh nhiệt độ và cài đặt ánh sáng mờ giúp khách hàng dễ đi vào giấc ngủ hơn.

“Chúng tôi biết một giấc ngủ ngon có thể tạo nên hoặc phá vỡ một chuyến đi cũng như mang lại những lợi ích tích cực to lớn cho khả năng sáng tạo, tâm trạng và sức khỏe não bộ,” Al-Masri nói thêm.

Ông cũng lưu ý rằng báo cáo xu hướng sức khỏe mới nhất của khách sạn Hilton đã tìm ra lý do số 1 để đi du lịch là để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng.

Khách sạn Rome Cavalieri A Waldorf Astoria, cung cấp cho khách hàng các lựa chọn loại gối ngủ phù hợp. Trong khi, Conrad Bali đưa ra gói trải nghiệm SWAY, nơi du khách tận hưởng buổi trị liệu giấc ngủ kéo dài 60 phút bằng võng kén.

Du khách trải nghiệm buổi trị liệu giấc ngủ bằng võng kén

Khách sạn Park Hyatt New York (thành phố New York, Mỹ) cho ra mắt Bryte Restorative Sleep Suite, một căn phòng rộng 900m2 với giường thông minh do AI quản lý. Phòng còn có máy khuếch tán tinh dầu và sách liên quan đến giấc ngủ.

Khách sạn Benjamin Royal, bán gói chương trình Rest & Renew, đem đến du khách bộ dụng cụ hỗ trợ giấc ngủ gồm mặt nạ, danh sách nhạc, máy tạo tiếng ồn trắng và 10 loại gối khác nhau.

Phòng ngủ trong một khách sạn của thương hiệu Six Senses

Đối với những du khách muốn dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của mình cho việc chăm sóc sức khỏe, thì chuỗi khách sạn Six Senses, với các địa điểm trên toàn cầu, bao gồm cả Hy Lạp, Ấn Độ Fiji, và cả Việt Nam cũng mang đến cho du khách một chương trình cải thiện giấc ngủ được tuyển chọn.

Thời gian lưu trú 5 đêm với mức giá từ hơn 1.000 USD và du khách thường có thể ở từ 3 đến 10 đêm.

Theo Fortune