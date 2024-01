Theo tờ Independent đưa tin, sự cố hy hữu xảy ra vào ngày 17/1, trên chuyến bay của hãng hàng không SpiceJet, khởi hành từ thành phố Mumbai đến thành phố Bengaluru, Ấn Độ.

Ngay sau khi máy bay cất cánh, một nam hành khách đã đi vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên, sau đó hành khách không thể ra khỏi nhà vệ sinh và bị mắc kẹt bên trong suốt chuyến bay kéo dài 1 giờ 45 phút.

Theo báo cáo, sau khi phát hiện nam hành khách mắc kẹt trong nhà vệ sinh, phi hành đoàn đã cố gắng mở khóa cửa từ bên ngoài nhưng không thành công.

Phi hành đoàn của chuyến bay cũng đã liên lạc với hành khách bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh bằng một tờ giấy nhắn được nhét dưới cửa.

Lời nhắn viết tay của phi hành đoàn gửi hành khách mắc kẹt trong nhà vệ sinh.

"Thưa ngài, chúng tôi đã cố gắng hết sức để mở cửa. Tuy nhiên, chúng tôi không thể mở được. Đừng hoảng sợ, chúng tôi sẽ hạ cánh trong vài phút nữa, vì vậy hãy đóng nắp bồn cầu và ngồi lên đó. Ngay khi cửa chính mở, kỹ sư sẽ đến. Đừng hoảng sợ".

Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Bengaluru, các kỹ thuật viên đã lên máy bay để mở khóa cửa và giải cứu hành khách ra khỏi nhà vệ sinh chật chội.

Trong tuyên bố gửi tới The Independent và Đài truyền hình New Delhi, đại diện của Spicejet cho biết sự cố là do trục trặc ở khóa cửa.

Hãng hàng không SpiceJet bày tỏ sự hối tiếc về vụ việc và cho biết hành khách sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền vé.

“Trong suốt hành trình, phi hành đoàn của chúng tôi đã hỗ trợ và hướng dẫn hành khách. Khi đến nơi, một kỹ sư đã mở cửa nhà vệ sinh và hành khách đã được hỗ trợ y tế ngay lập tức", thông báo cho biết thêm.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm ngành hàng không ở Ấn Độ đang vật lộn với hàng loạt sự cố trong bối cảnh các chuyến bay bị hoãn và hủy.