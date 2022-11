Shark Khoa có đủ năng lực chấm thi MC truyền hình?

The TV Face - Gương mặt truyền hình là chương trình truyền hình thực tế về nghề MC truyền hình. Sau 4 năm gián đoạn vì dịch bệnh, cuộc thi trở lại với phiên bản Trái tim nói. Ba HLV mùa giải này được công bố gồm Á hậu Quốc tế Thúy Vân, doanh nhân Lê Đăng Khoa và nhà báo - MC Tấn Tài.

Trước câu hỏi: Doanh nhân Lê Đăng Khoa chấm thi MC truyền hình thế nào?, anh phản hồi: "Tôi thừa nhận mình khá liều lĩnh khi nhận lời làm HLV cuộc thi. Tôi là một doanh nhân, nhà đầu tư - điều mọi người đều biết.

Tôi không phải MC truyền hình nhưng là gương mặt truyền hình, nhân vật công chúng. Tôi từng vượt qua không ít khủng hoảng truyền thông để giữ hình ảnh ổn định, bền vững theo năm tháng.

Hơn cả tìm kiếm MC, Gương mặt truyền hình tìm kiếm nhân tố tỏa sáng, truyền cảm hứng trên truyền hình. Top 24 thí sinh năm nay thuộc nhiều ngành nghề như công an, doanh nhân, hoa hậu,... Định nghĩa của "truyền hình" hôm nay đã thay đổi so với 10 năm trước.

Về chuyên môn MC, chúng ta đã có MC song ngữ Thúy Vân và MC Tấn Tài. Còn tôi ở đây với tư cách một nhân vật công chúng đi tìm những nhân vật công chúng tiếp theo".

MC Tấn Tài nói thêm, không nhất thiết một MC truyền hình mới có thể tìm kiếm gương mặt truyền hình. Theo anh, Shark Khoa - tốt nghiệp Cử nhân Tâm lý học tại Mỹ - sẽ đánh giá các thí sinh dưới góc nhìn của một KOLs (key opinions leaders - người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội).

Top 24 thí sinh The TV Face - Gương mặt truyền hình năm nay quy tụ nhiều cái tên nổi bật như Hoa hậu chuyển giới Đỗ Nhật Hà, Á hậu 2 Miss Peace Vietnam Quản Trần Gia Hân, "Hot boy căn cước" Tấn An - công tác tại Công an huyện Bến Lức (Long An), BTV Cẩm Tú, tiếp viên trưởng Nguyễn Quốc Trí, doanh nhân sinh năm 2000 Vivian Đặng,...

Hoa hậu Đỗ Nhật Hà (ngoài cùng bên phải) tham gia "The TV Face - Gương mặt truyền hình".

Những thí sinh này được chọn lọc từ hơn 200 hồ sơ ứng tuyển. MC Tấn Tài - tác giả format cuộc thi - nhấn mạnh chất lượng thí sinh là giá trị cốt lõi. Vì vậy, chương trình tập trung vào những trải nghiệm cho thí sinh thay vì khai thác "drama" truyền hình.

Trước câu hỏi về việc format chương trình giống với cuộc thi hoa hậu thông qua việc top 24 ở nhà chung, trải qua các thử thách để tìm ra top 3 thi chung kết..., đại diện ban tổ chức phản hồi: "Hai câu hỏi Làm sao để đột phá? và Vì sao giống thi hoa hậu? dung hòa sẽ tạo ra câu trả lời.

Để tăng cường trải nghiệm cho các ứng viên, chúng tôi xây dựng mô hình dự án cộng đồng với các hoạt động xuyên suốt chia làm 4 tập phát sóng. Từ top 24, chúng tôi sẽ loại 12 thí sinh, kế đến là 6 người, cuối cùng là top 3 bước vào đêm Final voice thử thách cùng 3 HLV".

The TV Face - Gương mặt truyền hình sẽ lên sóng HTV9 vào giữa tháng 12 tới. Đêm chung kết dự kiến diễn ra 7/1/2023 tại Nhà hát Đài Truyền Hình HTV (TP.HCM).