Tâm điểm siêu kết nối: Bảo chứng vàng cho khoản đầu tư chắc thắng

Vị trí vẫn luôn được giới đầu tư coi là yếu tố ưu tiên hàng đầu, nguyên tắc vàng trước khi quyết định mua BĐS. Một dự án có vị trí đắc địa cũng chính là bảo chứng cho giá trị của BĐS, quyết định khả năng sinh lời và gia tăng lợi nhuận. Cũng vì lý do đó mà ngay khi ra mắt, tòa căn hộ TC3 - The Canopy Harmony đã “khuấy đảo” thị trường và sold-out tới 75% quỹ căn chỉ sau 24h.

Anh Nguyễn Văn Trung - đại diện một đơn vị phân phối BĐS cho biết, nhiều nhà đầu tư không do dự xuống tiền để sở hữu căn hộ tại TC3 bởi thị trường không còn nhiều sản phẩm có vị trí đắc địa như vậy. Chưa kể, đây là tòa căn hộ cuối cùng của phân khu The Canopy mang phong cách Singapore và cũng là quỹ đất đẹp hiếm hoi còn lại của Vinhomes Smart City.

Xung quanh tòa tháp đều là những phân khu cao cấp bậc nhất của khu đô thị đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng, quy tụ đông đảo cư dân về sinh sống. Lợi thế này giúp TC3 - The Canopy Harmony sở hữu một lúc đến 3 nội khu với hàng loạt tiện ích đẳng cấp.

TC3 - The Canopy Harmony nằm tại vùng lõi trung tâm của đại độ thị Vinhomes Smart City với hệ thống giao thông đồng bộ, liên kết vùng siêu thuận tiện. Ảnh phối cảnh

Các nhà đầu tư sẽ không còn nhiều cơ hội bởi đây cũng là một trong những lô đất cuối cùng nằm đối diện công viên trung tâm - tâm điểm vui chơi, nghỉ dưỡng của thành phố phía tây Hà Nội. Chỉ vài bước chân, cư dân đã có thể tận hưởng trọn vẹn không gian xanh mát từ hồ điều hòa với bãi cát trắng trải dài cùng hàng dừa thơ mộng và hàng trăm tiện ích thể thao - giải trí độc đáo.

Nếu còn lo ngại về chỗ để xe, nhà đầu tư cũng có thể yên tâm vì TC3 - The Canopy Harmony là một trong số ít toà căn hộ có 2 hầm để xe liên thông rộng rãi. Ngay bên cạnh còn có 2 nhà để xe nổi, cao 10 tầng, đáp ứng mọi nhu cầu về chỗ đỗ xe cho cư dân.

TC3 - The Canopy Harmony được gia tăng lợi thế hơn nữa khi sở hữu đến 2 mặt tiền là đường nội khu rộng rãi, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến tổ hợp tiện ích trong khu đô thị hay tiếp cận các trục đường chính. Bao bọc xung quanh dự án là một mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối nhanh chóng đến các khu vực trọng yếu trong thành phố như đường Lê Trọng Tấn, đường 70, đại lộ Thăng Long, đường Lê Quang Đạo kéo dài, vành đai 3…

“Cư dân còn được hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống xe bus chạy trong khu vực nội khu và khắp thành phố. Chưa kể, trong tương lai, khi 3 tuyến metro quan trọng số 5, 6, 7 đi vào hoạt động, việc đi lại càng trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Đây không chỉ là lợi thế của riêng TC3 mà là lợi thế đắt giá của cả phân khu The Canopy Residences”, anh Trung cho biết.

Thị trường khu tây ngày càng sốt nóng, nhà đầu tư hưởng lợi

Lợi thế về vị trí giúp cư dân TC3 di chuyển thuận tiện hơn, còn đối với giới đầu tư, lợi thế này mở ra tiềm năng gia tăng giá trị BĐS trong tương lai.

Những năm gần đây, thị trường BĐS phía tây Thủ đô chứng kiến những bước phát triển thần tốc, thu hút hàng loạt “ông lớn” đổ về kiến tạo nên các khu đô thị tầm cỡ. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, trong khoảng 3 năm qua, từ 2021 đến nay, tốc độ tăng giá của căn hộ phía tây Hà Nội cao hơn các khu vực khác trung bình từ 7 - 15%. Mức tăng trung bình đạt 300 - 700 triệu đồng/căn. Cá biệt có những căn vị trí trung tâm đắc địa, nguồn hàng sơ cấp và chuyển nhượng khan hiếm, mức tăng đạt tới trên 1 - 1,5 tỷ đồng/căn trong khoảng 3 năm.

Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và chi phí đầu vào tăng mạnh như hiện nay, nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường cũng dự báo, giá căn hộ chung cư ở đây sẽ tiếp tục tăng và thiết lập mặt bằng giá mới.

Căn hộ The Canopy Residences giàu tiềm năng tăng giá trong tương lai, khi thị trường BĐS khu tây Hà Nội ngày càng sốt nóng. Ảnh phối cảnh

Với những nhà đầu tư sành sỏi, tây Thủ đô chính là miền đất hứa khi tập trung nhiều cơ quan bộ ngành, công ty, văn phòng, trường học… kéo theo nhu cầu rất lớn về nhà ở. Hiện nay, khu vực Láng - Hòa Lạc cũng đang từng bước trở thành trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ của cả nước, hứa hẹn ngày càng thu hút đông đảo giới chuyên gia trong và ngoài nước về tề tựu.

Với lợi thế nằm ở trung tâm “thành phố quốc tế” Vinhomes Smart City, TC3 - The Canopy Harmony sẽ trở thành nơi sống và làm việc lý tưởng cho cộng đồng tinh hoa. Điều này sẽ thu hút một lượng lớn khách hàng tới phân khu, là động lực gia tăng giá trị thị trường địa ốc của khu vực. Do “giỏ hàng” TC3 - The Canopy Harmony còn lại rất ít nên cơ hội cuối cùng sẽ chỉ dành cho nhà đầu tư nhanh nhạy biết nắm bắt thời cơ.

Phương Cúc