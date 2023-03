Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các quận huyện nghiêm túc kiểm tra, xử lý trường hợp lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, để vật liệu xây dựng không đúng quy định; tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ làm cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị; xử lý điểm trông giữ phương tiện trái phép; sắp xếp chỗ để xe đạp, xe máy trên hè phố của các hộ gia đình để không làm cản trở giao thông. Chiều 9/3, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023. Tại đây, trả lời câu hỏi về "chiến dịch" giành lại vỉa hè, lòng đường, đại tá Dương Đức Hải - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, khi triển khai kế hoạch, lãnh đạo Công an TP đã họp nhiều, đánh giá sẽ phải "đối đầu" rất quyết liệt với hoạt động kinh doanh vỉa hè. "Kế hoạch ban hành ra, xác định phải làm. Có thể ngay lập tức chưa thành công nhưng bền bỉ thực hiện sẽ thành công", ông Hải nói. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội (ban chỉ đạo liên ngành do công an làm thường trực), đợt tổng kiểm tra chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 đến hết ngày 28/2 với trọng tâm tuyên truyền, vận động, ký cam kết tự nguyện chấm dứt vi phạm lấn chiếm lòng lề đường,... Giai đoạn 2 (từ 1-31/3), tổng kiểm tra, xử lý vi phạm, trong đó tăng cường xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện sai quy định. Giai đoạn 3 (từ 1/4-1/11), các lực lượng duy trì kiểm tra, xử lý, không để vi phạm tái diễn.