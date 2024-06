Video: Zvezda TV/ Bộ Quốc phòng Nga

Trang Zvezda TV dẫn đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho hay, các cường kích Su-34 của không quân nước này đã tham gia hoạt động hỗ trợ đường không cho các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Cường kích Su-34 Nga cất cánh. Ảnh: Zvezda TV/ Bộ Quốc phòng Nga

“Các cuộc không kích nhằm vào nhiều cứ điểm và nhân lực đối phương đã được thực hiện trong khu vực do Cụm quân Trung tâm phụ trách. Nhờ có thiết bị UMPK, các loại bom cũ đã trở thành bom thông minh, và cho phép các cuộc không kích (của Su-34) có thể tiến hành từ khoảng cách an toàn. Sau khi xác nhận mục tiêu đối phương bị phá hủy, các tổ lái đã điều khiển máy bay về căn cứ an toàn”, thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết.

Mục tiêu bị không kích bằng bom gắn thiết bị UMPK. Ảnh: Zvezda TV/ Bộ Quốc phòng Nga

Theo Zvezda TV, UMPK là thiết bị có thể giúp bom thông thường có khả năng lướt và dẫn đường, đồng nghĩa với việc trở thành bom thông minh. Được biết, mỗi thiết bị UMPK có giá rơi vào khoảng 2 triệu Ruble Nga, tức 22.458 USD.

