Theo Nine News, hôm nay (13/5), 2 hành khách gồm một cụ ông (60 tuổi) và một cụ bà (65 tuổi) cùng một phi công (53 tuổi) đã may mắn không bị thương, sau khi chiếc Beach B-200 Super King hạ cánh khẩn cấp thành công xuống sân bay Newcastle ở bang New South Wales của Australia, dù càng hạ cánh bị hỏng.

Trước đó, máy bay đã buộc phải bay vòng quanh sân bay trong nhiều giờ để đốt nhiên liệu. Nhờ thực hiện theo sách hướng dẫn, phi công đã thành công hạ cánh máy bay.

Chiếc máy bay cất cánh lúc 8h30, và dự kiến thực hiện chuyến bay kéo dài 26 phút từ sân bay Newcastle đến thị trấn Port Macquarie thuộc bang New South Wales. Ngay khi phát hiện sự cố với càng đáp, phi công đã cố tìm cách cho máy bay trở lại sân bay Newcastle.

Đoạn video được công bố cho thấy, chiếc máy bay tiếp cận đường băng mà không kích hoạt thiết bị hạ cánh trước khi chạm xuống, và trượt dọc theo đường băng cho đến khi dừng lại. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp gồm lính cứu hỏa và xe cứu thương cũng đã chờ sẵn để kịp thời hỗ trợ máy bay.

Nam phi công được khen ngợi nhờ thành công hạ cánh máy bay và không ai bị thương. Trong khi đó, 2 hành khách đã tự lái xe về nhà sau sự việc.