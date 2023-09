Cuộc đình công kép của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình, Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA) và Hiệp hội Tác giả Mỹ (WGA) tác động rõ rệt đến lịch trình phát hành phim năm nay. Các hãng quyết định dời lịch phát hành nhiều tác phẩm lớn như Dune 2 sang năm 2024 vì SAG-AFTRA quyết định “cấm chiếu”.

Nhiều thành viên của họ đảm trách vị trí quảng bá phim đã ngừng làm việc trong cuộc đình công kéo dài từ giữa tháng 7 đến nay.

Oscar 2024 có thể vắng bóng các ngôi sao trên thảm đỏ. Ảnh: New York Times.

Quyết định tương tự có thể thay đổi toàn bộ giải Oscar. Các chương trình trao giải và hệ sinh thái truyền thông “mì ăn liền” xung quanh được tạo dựng dựa trên sức ảnh hưởng của những ngôi sao giải trí. Minh chứng rõ ràng nhất là việc giải Emmy phải chuyển từ tháng 9/2023 sang tháng 1/2024. Các buổi lễ trao giải khác cũng có thể bị hoãn nếu vấn đề tại Hollywood chưa được giải quyết.

Nếu cuộc đình công của SAG-AFTRA và WGA tiếp tục kéo dài trong vài tháng kế tiếp, tương lai nào dành cho Oscar 2024? Theo New York Times, sẽ có những thay đổi lớn chưa từng thấy đối với giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh.

Leonardo DiCaprio đóng chính trong 'Killers of the Flower Moon' nhưng không tham dự sự kiện quảng bá vì cuộc đình công của SAG-AFTRA. Ảnh: AP.

Lợi thế dành cho các bộ phim phát trực tuyến

Bối cảnh hậu đại dịch Covid-19 đã gây không ít khó khăn cho thị trường phim chiếu rạp và những tác phẩm điện ảnh chất lượng. Năm ngoái, các phim nhận được đề cử quan trọng nhất gồm: The Fabelmans, The Banshees of Inisherin, Tár và Women Talking đều chật vật trụ lại phòng vé.

Nếu trừ đi khoảng thời gian mà các ngôi sao của bộ phim tham gia sự kiện công chiếu, quảng bá, con số doanh thu tài chính càng ảm đạm hơn. Trường hợp diễn viên nổi tiếng không tham dự các buổi giới thiệu phim trong những tháng cuối năm nay, nhiều nhà phát hành buộc phải tính toán lại lịch trình ra mắt.

Trong khi đó, mảng phim trực tuyến không gặp phải vấn đề này. Họ lo lắng về số lượt nhấp chuột vào tiêu đề phim thay vì số vé bán ra. Đến nay, Netflix, Apple và Amazon đã dồn hết tốc lực cho danh sách phim dự kiến tranh giải của mình.

Hai diễn viên nổi tiếng Natalie Portman và Julianne Moore xuất hiện trong bộ phim 'My December' chiếu trên Netflix. Ảnh: Netflix.

Các diễn viên đảm nhận vai chính có thể vắng trong buổi họp báo, nhưng với khán giả xem phim trực tuyến, không hình thức quảng cáo nào tốt hơn việc đưa một tấm ảnh lớn, đẹp của ngôi sao lên trang chủ ứng dụng. Và chỉ cần như vậy là đủ.

Đạo diễn trở thành tâm điểm chú ý

Vòng trao giải kéo dài hàng tháng có thể nâng cao đáng kể danh tiếng của một nhà làm phim. Gần cuối mùa, các tác giả như Bong Joon Ho (Parasite), Daniel Scheinert và Daniel Kwan (Everything Everywhere All at Once) đều được nhận biết như những ngôi sao điện ảnh và thường bị vây quanh tại các lễ trao giải.

Tuy nhiên, nếu cuộc đình công của diễn viên vẫn diễn ra thêm vài tháng nữa, các hãng phim sẽ cần phải phụ thuộc nhiều hơn vào đạo diễn. Có thể họ là đại diện duy nhất cho đội ngũ tạo ra bộ phim, sẵn sàng tham gia các buổi quảng bá, công chiếu, dự lễ trao giải, trả lời giới truyền thông và dự tọa đàm.

Những đạo diễn có uy tín như Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon) và Christopher Nolan (Oppenheimer) sẽ gây chú ý đặc biệt, bên cạnh các gương mặt được yêu thích gần đây như Emerald Fennell (Saltburn).

Fennell có lợi thế đáng kể khi đồng thời là một diễn viên khá nổi tiếng. Điều này tỏ ra hấp dẫn trong một mùa thiếu vắng những gương mặt xuất sắc.

Các ngôi sao trẻ lỡ thời cơ

Một mùa trao giải đôi khi có thể xem như một công việc bận rộn, hấp dẫn. Các ngôi sao phải tham gia lịch trình phỏng vấn dày đặc, kéo dài hàng tháng; thảo luận, trò chuyện với khán giả; dự các sự kiện quảng bá, công chiếu.

Tuy nhiên, vai trò nổi bật nhất của Oscar cũng như các giải thưởng khác chính là đưa tên tuổi diễn viên lên một nấc thang mới trong sự nghiệp của họ.

Nhiều diễn viên mới nổi đối diện với nguy cơ đánh mất cơ hội trở thành ngôi sao hạng A, tham gia các sự kiện báo chí trải dài vì những sự kiện đang diễn ra tại Hollywood. Thời cơ thăng hoa trong sự nghiệp của họ có thể nhanh chóng vụt tắt.

Theo New York Times, mọi thứ vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Một số hãng phim nhỏ có thể dàn xếp tạm thời với SAG-AFTRA để cho phép các diễn viên tham gia hoạt động truyền thông về mùa giải Oscar.

Chẳng hạn, công ty A24 Films đã đạt thỏa thuận tạm thời với SAG-AFTRA về việc tiếp tục lịch trình quay. Những bộ phim của họ không nằm trong danh sách bị hiệp hội phản đối.

Nếu cuộc đình công chưa có dấu hiệu chấm dứt, những thành viên của Viện Hàn lâm Mỹ, những người nắm trong tay lá phiếu bầu chọn Oscar, có thể rơi vào tình huống chưa từng gặp.

Không có bất kỳ ồn ào nào xung quanh ứng cử viên, quyết định đề cử của họ chỉ đơn thuần dựa vào phần trình diễn trên màn ảnh - một cuộc bình chọn thật lý tưởng.

Phim 'Oppenheimer'