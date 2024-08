Sự kiện do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ IT Việt Nam (VINASA), Hiệp hội Công nghiệp Dịch vụ IT Nhật Bản (JISA) và Tổ chức Xúc tiến ngoại thương Nhật Bản (JETRO) phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Đây là 1 trong chuỗi 3 hoạt động xúc tiến thương mại thường niên kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực công nghệ số, hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp IT Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Vietnam IT Day 2024 có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) cùng 250 đại biểu hai nước.

Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Bưu chính Nhật Bản - Japan Post. Ảnh: Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng thăm Văn phòng FPT Japan tại Tokyo. Ảnh: HTQT

Bên lề sự kiện Vietnam IT Day 2024 có 15 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam và hoạt động kết nối giao thương 1:1 giữa các doanh nghiệp Việt - Nhật (với hơn 180 cuộc kết nối).

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, quan hệ hợp tác công nghệ số giữa các doanh nghiệp Việt – Nhật liên tục phát triển nhanh, mạnh mẽ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 2 nước trong hầu hết các ngành kinh tế trọng điểm.

Việt Nam vẫn duy trì là sự lựa chọn ưa thích nhất và là đối tác chuyển đổi số lớn thứ hai của Nhật Bản.

Năm thứ 11 được tổ chức, Vietnam IT Day 2024 truyền tải 3 thông điệp cũng chính là những hướng hợp tác trong 5-10 năm tới của hai quốc gia.

Thứ nhất là chuyển đổi số hệ thống và ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo). Hiện tại, hầu hết các hệ thống công nghệ của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn Nhật Bản trong các lĩnh vực trọng điểm như tài chính - ngân hàng, bán lẻ, năng lượng, logistics… vẫn đang sử dụng những hệ thống công nghệ được xây dựng từ hơn 2 thập kỷ trước. Điều này đang khiến các doanh nghiệp Nhật có nguy cơ tụt hậu so với các đối thủ trên toàn cầu.

Nhu cầu hiện đại hóa các hệ thống là rất lớn, tuy nhiên, hệ thống lớn, ảnh hưởng đến nhiều khách hàng, nên việc hiện đại hóa cần rất nhiều nguồn lực và phải thận trọng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã và đang xây dựng được nhiều giải pháp và hoàn thiện dịch vụ chuyển đổi số có thể hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống của các cơ quan, doanh nghiệp Nhật. Các doanh nghiệp Việt cũng đã nghiên cứu, triển khai sẵn sàng những mô hình AI để cùng nghiên cứu, ứng dụng, giúp tối ưu hóa hệ thống, đưa ra mô hình sản xuất mới, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA phát biểu tại Vietnam IT Day 2024. Ảnh: VINASA

Thứ hai là chuyển đổi số sản xuất - chuyển đổi xanh. Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản đều cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Đây là một thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp sản xuất hai nước.

Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã sẵn sàng những giải pháp quản trị sản xuất, tối ưu hóa nguồn lực, năng lượng, các giải pháp đo kiểm và tối ưu carbon. Đây sẽ là trọng tâm hợp tác trong 10-20 năm tới. Trong đó, tiên phong là công nghiệp ô tô (automotive), một trong những ngành công nghiệp lớn, trọng tâm phát triển của cả Nhật Bản và Việt Nam.

Thứ ba là sự sẵn sàng của nguồn nhân lực và các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cho sự dịch chuyển của các đối tác Nhật Bản. Các doanh nghiệp Nhật Bản đang định hình rất rõ xu hướng dịch chuyển tới Việt Nam trong hầu hết các ngành. Trong lĩnh vực IT, các doanh nghiệp Nhật mong muốn chuyển dịch tất cả các tầng công việc, từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất, kiểm thử.

Mỗi năm, dân số Nhật Bản giảm gần 1 triệu người, trong khi dân số Việt Nam tăng gần 1 triệu người. Ngành IT Việt Nam có 1,5 triệu lao động và khoảng 55-70 nghìn kỹ sư IT tốt nghiệp, gia nhập thị trường lao động hàng năm. Các doanh nghiệp Nhật Bản hướng đến đối tác Việt Nam vì lý do này.

Việt Nam đã sẵn doanh nghiệp có hàng chục ngàn lao động, hơn chục doanh nghiệp trên 1.000-5.000 lao động, hàng trăm doanh nghiệp quy mô 200-1.000 lao động đang phục vụ thị trường Nhật Bản.

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: VINASA

Ông Noriya Tarutani, Phó Giám đốc Ban Đổi mới sáng tạo của JETRO cho biết: Hàng năm có một lượng đầu tư trực tiếp nhất định từ Nhật Bản vào Việt Nam trong lĩnh vực IT. Đến năm 2023 có 59 khoản đầu tư.

Trong những năm gần đây, đã có không ít startup Nhật Bản thành lập cơ sở tại Việt Nam. Một số công ty đang chú ý đến các kỹ sư xuất sắc của Việt Nam và định vị Việt Nam là cơ sở R&D (nghiên cứu và phát triển) các công nghệ tiên tiến như AI.

Ở chiều ngược lại, đầu tư từ Việt Nam sang Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và lĩnh vực IT đang chiếm phần lớn hoạt động tư vấn của JETRO cho các công ty Việt Nam mở rộng sang Nhật Bản.