Best Diplomats mới đây đã xếp Việt Nam ở vị trí thứ 8 trong số 10 quốc gia an toàn nhất châu Á. Ban biên tập của tổ chức quốc tế có trụ sở tại New York, Mỹ đặc biệt ấn tượng trước cảnh quan thiên nhiên đa dạng, nền văn hóa phong phú và ẩm thực hấp dẫn của Việt Nam.

Năm nay, chỉ số hòa bình của Việt Nam đạt 1.745 điểm. Chỉ số tội phạm là 41,8 điểm và chỉ số an toàn là 58,2 điểm. Những con số này đã ngày càng khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Ảnh: QĐND

Một trong những nơi an toàn và nổi tiếng nhất để tham quan ở Việt Nam là vịnh Hạ Long, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, được biết tới với những hòn đảo đá vôi và vùng nước màu ngọc lục bảo.

"Vịnh Hạ Long là điểm đến phổ biến cho các chuyến du ngoạn và chèo thuyền kayak", Best Diplomats viết.

Một điểm đến an toàn và phổ biến khác là Hội An, đô thị cổ nổi tiếng với kiến ​​trúc, đèn lồng đầy màu sắc và ẩm thực. Vì Hội An có diện tích không lớn, nên nơi đây trở thành một điểm đến lý tưởng và dễ dàng để khám phá bằng cách đi bộ.

Thủ đô Hà Nội của Việt Nam cũng được coi là một điểm đến hấp dẫn, theo gợi ý của Best Diplomats.

Đứng đầu danh sách 10 quốc gia an toàn nhất châu Á là Singapore với chỉ số hòa bình là 1.332, chỉ số tội phạm chỉ ở mức 23, trong khi chỉ số an toàn là 77.

Nhật Bản là quốc gia an toàn thứ 2 ở châu Á. Chỉ số hòa bình của quốc gia này là 1.336, chỉ số an toàn là 77,3 và chỉ số tội phạm ở mức 22,7. Vị trí thứ 3 thuộc về Bhutan với chỉ số hòa bình là 1.496.

Những quốc gia khác góp mặt trong top 10 quốc gia an toàn nhất châu Á còn có Malaysia, Qatar, Kuwait, Hàn Quốc, Mông Cổ...