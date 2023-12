Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 12/2023, các doanh nghiệp trong nước sản xuất ước đạt 262.000 chiếc xe máy mới. Số lượng trên giảm 12,7% so với tháng 11 (với 300.000 chiếc) và cũng giảm tới 27,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong cả 12 tháng đầu năm 2023, đã có hơn 3,1 triệu xe máy được các doanh nghiệp cho xuất xưởng. (Ảnh: VinFast)

Cộng dồn cả 12 tháng của năm 2023, lượng xe máy được các doanh nghiệp trong nước sản xuất ước đạt 3.145.200 chiếc, giảm 12,6% so với năm 2022. Dù có số lượng sụt giảm mạnh so với năm trước, song so với con số dự kiến ban đầu của năm 2023 là khoảng 3 triệu chiếc, các nhà sản xuất trong nước vẫn đã vượt "KPI" khoảng 5%.

Hiện nay, ngoài các thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) là Honda, Yamaha, SYM, Suzuki và Piagio, còn rất nhiều doanh nghiệp trong nước và FDI khác cũng tham gia sản xuất xe máy điện như VinFast, DatBike, Pega, Yadea, Detech,... với sản lượng khá lớn.

Trong năm 2022, tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMM là 3.003.160 xe, tăng 20,5% so với năm 2021 và là năm có lượng bán ra nhiều nhất từ trước đến nay. Ngoài tiêu thụ ở thị trường trong nước, một số đơn vị thành viên của VAMM còn xuất khẩu xe máy nguyên chiếc sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng không công bố số lượng cụ thể.

Hoàng Hiệp

Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!