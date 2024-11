Điều này góp phần cải thiện NIM (biên lợi nhuận) và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 vừa được các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán công bố cho thấy, toàn thị trường có sự sụt giảm về quy mô và tỷ lệ CASA trong nguồn vốn huy động. Trong khi đó, vẫn có một số ngân hàng đi ngược lại đà sụt giảm chung của thị trường, trở thành điểm sáng trong tăng trưởng CASA khi vừa có sự tăng trưởng về quy mô và vừa cải thiện về tỷ lệ CASA trong nguồn vốn huy động như: CTG, ACB, EIB, VIB.

VỀ QUY MÔ VÀ TĂNG TRƯỞNG TỶ LỆ CASA TRONG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG

Tổng hợp: VietinBank

Theo số liệu công bố, tính đến quý III/2024, quy mô nguồn vốn CASA của VietinBank đạt 351 nghìn tỷ đồng, tăng ròng 33 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% so với cuối năm 2023; tỷ trọng CASA trong tổng nguồn vốn huy động đạt 23,2%, tăng 0,6% so với cuối năm 2023. Với kết quả trên, VietinBank trở thành ngân hàng có số dư CASA tăng thêm đứng đầu ngành ngân hàng (nguồn vốn CASA tăng thêm của VietinBank vẫn cao hơn tổng 5 ngân hàng liền kề cộng lại), tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có quy mô CASA và mức độ cải thiện về tỷ lệ CASA cao nhất trên thị trường. Đây là một lợi thế của VietinBank so với các ngân hàng khác, cho thấy khả năng duy trì, tăng trưởng nguồn vốn CASA trong bối cảnh tiền gửi CASA toàn thị trường đang có sự sụt giảm, giúp VietinBank giảm tỷ lệ COF, tăng trưởng NIM và nâng cao hiệu quả hoạt động chung.

TĂNG TRƯỞNG NGUỒN VỐN CASA CỦA VIETINBANK

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của VietinBank

Sự tăng trưởng về quy mô và cải thiện tỷ lệ CASA của VietinBank đến từ việc triển khai quyết liệt nhiều giải pháp tổng thể, căn cơ, đột phá:

VietinBank chú trọng đến tăng trưởng CASA ở tất cả các phân khúc bằng các gói giải pháp tài chính toàn diện phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng

Hiện nay, VietinBank đang thực hiện quản lý khách hàng theo các phân khúc, tiểu phân khúc khác nhau. Trên cơ sở lắng nghe, thấu cảm với nhu cầu và câu chuyện của từng khách hàng, VietinBank đã xây dựng các gói giải pháp tài chính toàn diện phù hợp với từng phân khúc: khách hàng doanh nghiệp lớn, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng doanh nghiệp FDI, khách hàng bán lẻ… và theo các đặc thù ngành nghề kinh doanh khác nhau của từng khách hàng.

Cùng với gói giải pháp tài chính toàn diện, VietinBank triển khai thêm nhiều chương trình ưu đãi về dịch vụ tài khoản, chuyển tiền và ngân hàng điện tử dành cho khách hàng; tích cực chuyển dịch khách hàng đang sử dụng các kênh truyền thống sang kênh số, giúp nâng cao sự trải nghiệm dịch vụ, tiết giảm chi phí cho ngân hàng và khách hàng.

Trong những năm qua, VietinBank đã triển khai hiệu quả các chiến dịch phát triển thêm tệp khách hàng mới đăng ký mở tài khoản (bao gồm đăng ký mở tài khoản cá nhân thông qua ứng dụng eKYC) và sử dụng các ứng dụng thanh toán trực tuyến như eFAST, iPAY. Nhờ đó, số lượng khách hàng doanh nghiệp, khách hàng bán lẻ đã có sự tăng trưởng qua các năm với mức tăng khoảng 7%/năm đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp và 17,5% đối với phân khúc khách hàng bán lẻ.

Ứng dụng các công nghệ ngân hàng tiên tiến, kết nối đa dạng hệ sinh thái nhằm phục vụ cho những nhu cầu phong phú của khách hàng

VietinBank không ngừng đổi mới, ứng dụng các công nghệ hiện đại, kết nối ERP, kết nối thanh toán và quản lý dòng tiền, xây dựng hệ sinh thái thanh toán toàn diện nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của mọi phân khúc khách hàng.

Nhờ những nỗ lực phát triển dịch vụ thanh toán số, số lượng giao dịch qua eFAST và iPay của VietinBank trong quý III/2024 tăng lần lượt 37,6% và 75,2% so với cùng kỳ năm trước; tỷ trọng giao dịch qua iPAY của khách hàng cá nhân đạt 92,2% và qua kênh eFast của KHDN đạt 84%.

VietinBank tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường với hàng loạt các giải pháp thanh toán ưu việt, hiện đại

VietinBank đã triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ thanh toán mới như: Gói dịch vụ tài khoản và đầu tư dành cho KH Định chế tài chính; Gói thanh toán điện tử trong hoạt động Thu - Chi NSNN… ứng dụng công nghệ quản lý chữ số (DSM) cho phép khách hàng thực hiện giao dịch từ xa, an toàn và đánh dấu bước tiến lớn trong quá trình chuyển đổi số của ngân hàng.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, VietinBank còn tiên phong phát triển dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR giữa Việt Nam và Thái Lan - một dự án mang tính đột phá trong lĩnh vực thanh toán quốc tế. Thành công này tiếp tục được mở rộng sang thị trường Lào, giúp tạo thuận lợi cho giao thương giữa xuyên quốc gia, củng cố nguồn CASA từ khách hàng quốc tế.

Song song với việc mở rộng hệ thống sinh thái thanh toán, VietinBank đã thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác lớn như: bệnh viện, trường học, các cơ quan hành chính công để phát triển các dịch vụ thanh toán đơn, học phí; kết hợp với đa dạng sản phẩm thanh toán thẻ với các tổ chức lớn như JCB, các đối tác thanh toán khác như: VNPAY, InfoPlus, Vbis...

Các giải pháp mang tính chiến lược này đã giúp VietinBank không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng biểu tượng CASA mà còn tiết giảm chi phí vốn (COF), cải thiện biên lợi nhuận (NIM) và khẳng định vị trí tiên phong trong lĩnh vực lĩnh vực thanh toán số hiện đại. Thời gian tới, VietinBank tiếp tục ứng dụng, phát triển các sáng kiến, giải pháp chuyển đổi số nhằm đáp ứng khả năng xử lý số lượng lớn giao dịch trong tương lai, tiếp tục hiện đại hóa hệ thống thanh toán tạo nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và mang lại sự hài lòng và gắn kết của khách hàng.

