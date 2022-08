VietinBank ‘thắng lớn’ tại The Asian Banker

Vừa qua, tổ chức toàn cầu The Asian Banker đã trao tặng 4 giải thưởng dành cho các sản phẩm, dịch vụ xuất sắc của VietinBank: Ngân hàng số sáng tạo nhất châu Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng mở tốt nhất Việt Nam.

Ngân hàng số sáng tạo nhất châu Á - Thái Bình Dương

VietinBank eFAST - Ngân hàng số dành cho doanh nghiệp (DN) được VietinBank ra mắt phiên bản Web từ năm 2008 và phiên bản ứng dụng (App) vào năm 2017.

Năm 2022 đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong hơn 10 năm phát triển của VietinBank eFAST khi ngân hàng cho ra mắt nền tảng hoàn toàn mới - trợ lý tài chính số của DN với việc nâng cấp 81 chức năng và bổ sung 55 tính năng/tiện ích mới. Sự cải tiến này giúp chuyển đổi eFAST từ “tĩnh” - cung cấp dịch vụ theo yêu cầu người dùng sang eFAST “động” - cho phép tương tác, thấu hiểu, gợi mở nhu cầu, mang lại trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng (KH).

Hệ thống VietinBank eFAST mới còn có tốc độ xử lý dẫn đầu thị trường, với chỉ 0.01 giây/mỗi giao dịch. Hệ thống có thể đáp ứng tới 30.000 giao dịch/file đối với giao dịch chi lương tự động 24/7 và tối đa 5.000 giao dịch/file đối với giao dịch chuyển tiền theo file, giúp hoạt động thanh toán đồng loạt trở nên dễ dàng.

“Việc ứng dụng công nghệ hiện đại để mang lại sự đa dạng về tính năng, trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, cũng như tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc về số lượng giao dịch cũng như số lượng khách hàng đăng ký mới đã giúp VietinBank eFAST được trao giải “Ngân hàng số sáng tạo nhất” - The Asian Banker nhận định trong công bố giải thưởng trên website của mình.

Đại diện VietinBank, ông Trần Hoài Nam - Phó Giám đốc Khối KHDN kiêm Giám đốc Trung tâm Phát triển Giải pháp tài chính khách hàng (PTGPTCKH) nhận giải “Ngân hàng số sáng tạo nhất Châu Á Thái Bình Dương”

Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam

Năm 2022, VietinBank lần thứ hai liên tiếp được The Asian Banker vinh danh Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam. VietinBank là một trong các ngân hàng hiện đại và hoạt động hiệu quả bậc nhất Việt Nam với nhiều phân khúc KH, đặc biệt đối với KH SME. Cùng với hệ sinh thái đa dạng phân khúc KH kết hợp với mạng lưới các công ty con hoạt động trong các ngành bảo hiểm, chứng khoán, vàng bạc & đá quý, quản lý nợ, cho thuê tài chính, chuyển tiền toàn cầu, lữ hành, quản lý quỹ… đã giúp VietinBank có thể cung cấp giải pháp tài chính toán diện, phù hợp cho các DN SME.

“Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngân hàng vẫn duy trì sức tăng trưởng và đảm bảo tốt các chỉ số ROA, CIR, nợ xấu trong phân khúc SME. Phân khúc SME đóng góp 27% vào tổng doanh thu chung của ngân hàng, đưa VietinBank trở thành một trong các ngân hàng thương mại hướng đến phân khúc SME nhất Việt Nam” - The Asian Banker đánh giá trên website của công ty.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Khối KHDN đại diện VietinBank nhận giải "Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam"

Ngân hàng mở tốt nhất Việt Nam

Phù hợp với xu thế cung ứng dịch vụ tài chính số trong kỷ nguyên 4.0, VietinBank đã xây dựng mô hình Ngân hàng mở - Open Banking để hợp tác đa lĩnh vực và tích hợp toàn diện với các doanh nghiệp, đối tác công nghệ, cộng đồng fintech và cộng đồng khởi nghiệp. VietinBank đã triển khai hợp tác sâu rộng và cung cấp nhiều dịch vụ số đa dạng để đồng hành cùng các đối tác công nghệ nhằm mang lại các dịch vụ số tốt tới người dùng cuối.

Tất cả các dịch vụ tài chính ngân hàng như: Dịch vụ thanh toán, quản trị dòng tiền, hoạt động cho vay… đều được VietinBank số hóa và cung cấp tới đối tác thông qua đa dạng các giao thức kết nối hệ thống. Bên cạnh đó, VietinBank cũng cung cấp nền tảng VietinBank iConnect (developer.vietinbank.vn) - nền tảng chia sẻ giao diện lập trình ứng dụng mở (Open APIs) nhằm hỗ trợ tất cả các đối tác số của VietinBank có thể tham khảo, thử nghiệm và phát triển các ứng dụng phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình.

The Asian Banker đánh giá: “Kể từ khi triển khai, mô hình Ngân hàng mở đã giúp tăng số lượng KH và lượng giao dịch hằng năm lên lần lượt là 15% và 30%, giúp doanh nghiệp giảm 50% chi phí và tiết kiệm thời gian triển khai đến 70%”.

Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

Năm 2021 là một cột mốc đánh dấu sự tăng trưởng ấn tượng của VietinBank về doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại (TTQT & TTTM) dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Theo đại diện VietinBank, doanh số tăng trưởng 44% - cao gấp đôi tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn quốc 2021.

Trong nửa đầu năm 2022, VietinBank duy trì được mức tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng doanh số TTTM trên 44% so với cùng kỳ 2021; doanh số phát hành UPAS L/C cho KHDN tăng tới 64%; doanh số cho vay TTTM đối với các ngân hàng cổ phần trong nước tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Với những kết quả này, VietinBank đã được The Asian Banker vinh danh là Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam.

4 giải thưởng uy tín nói trên góp phần khẳng định các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp của VietinBank đã và đang là điểm tựa tài chính vững chắc cho doanh nghiệp trong chặng đường phát triển.

Thúy Ngà