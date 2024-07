Đây là một trong những hợp đồng lớn nhất tại Airshow năm nay. Các máy bay sẽ được khai thác trên mạng bay tầm xa đang phát triển của Vietjet, cũng như trên các đường bay có nhu cầu cao trong khu vực. Các tàu bay mới sẽ thay thế đội máy bay A330-300 hiện tại của Vietjet cũng như hỗ trợ kế hoạch mở rộng mạng bay xa hơn.

A330neo có thiết kế cabin Airspace từng đoạt giải thưởng, thiết lập nên một tiêu chuẩn mới về sự thoải mái, không gian và thiết kế, mang đến cho hành khách trải nghiệm bay độc đáo. Sự ưu việt này thể hiện qua không gian cá nhân rộng hơn, hộc chứa đồ bên trên rộng hơn, hệ thống chiếu sáng thế hệ mới, hệ thống giải trí trên chuyến bay tiên tiến nhất và kết nối đầy đủ. Được trang bị động cơ Rolls-Royce Trent 7000 tiên tiến nhất, máy bay A330-900 có tầm bay liên tục 7.200nm/13.300km.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet (giữa, bên phải) và ông Christian Scherer - Tổng Giám đốc của Airbus (giữa, bên trái) cùng các lãnh đạo cấp cao hai bên tại lễ ký kết hợp đồng đặt mua 20 máy bay thân rộng thế hệ mới A330neo

Khai thác đội tàu hơn 105 máy bay với lượng khách vận chuyển tăng trưởng liên tục hàng năm, hãng hàng không Vietjet đang tích cực mở rộng mạng bay của mình trên bầu trời các châu lục, phát triển đội bay mới và hiện đại cùng đối tác chiến lược tập đoàn Airbus trong thời gian tới.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet cho biết: “Tàu bay A330neo mới là sự bổ sung chiến lược phát triển đội bay của Vietjet, tăng cường năng lực khai thác phục vụ phát triển mạng bay toàn cầu của hãng. Sự góp mặt của dòng tàu bay tiên tiến A330neo, tiết kiệm nhiên liệu trong đội bay Vietjet nằm trong chiến lược phát triển bền vững của Vietjet với các mục tiêu ESG, giảm phát thải ròng về 0 (Net Zero) vào năm 2050. Hành khách sẽ sớm được bay trên những đường bay dài hơn, an toàn, tiện nghi, hiện đại. Những tàu bay của Airbus đã giúp Vietjet mang tới cơ hội bay chi phí tiết kiệm cho hơn 200 triệu lượt hành khách mà Vietjet đã chuyên chở, trong đó nhiều người chưa từng được đi máy bay. Những chuyến bay an toàn của Vietjet kết nối các quốc gia, các dân tộc, các châu lục, thúc đẩy phát triển các nền kinh tế, giao lưu văn hóa, du lịch”.

Ông Đinh Việt Phương - Tổng Giám đốc Vietjet (hàng đầu, bìa phải) và ông Benoît de Saint-Exupéry - Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh, bộ phận Máy bay thương mại của Airbus (hàng đầu, bìa trái) ký kết hợp đồng đặt mua tàu bay tại Triển lãm Hàng không quốc tế Farnborough 2024

Ông Benoît de Saint-Exupéry - Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh, bộ phận Máy bay thương mại của Airbus chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng khi hoàn tất ký kết đơn đặt hàng quan trọng này với một trong những hãng hàng không phát triển nhanh hàng đầu châu Á. Điều này một lần nữa cho thấy sự tín nhiệm đối với dòng sản phẩm máy bay thân rộng thế hệ mới nhất của Airbus. Các máy bay A330neo có tính linh hoạt vượt trội, phù hợp với tất cả mô hình kinh doanh và mạng bay từ nội địa, khu vực đến đường dài. Thiết kế khoang khách Airspace đoạt giải thưởng cũng tạo điều kiện để các hãng hàng không đem đến trải nghiệm bay tốt nhất cho hành khách, có thể tùy biến theo từng mô hình kinh doanh. Đây sẽ là nền tảng hoàn hảo để Vietjet vận chuyển được nhiều hành khách hơn trên các chặng bay xa hơn với chi phí thấp hơn, đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải carbon ra môi trường”.

Thu Loan