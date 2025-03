Với sứ mệnh không chỉ mang đến “cơ hội để tốt hơn” cho người chơi mà còn góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), người trúng thưởng và Quỹ Tâm Tài Việt đã chung tay thực hiện hàng loạt dự án vì cộng đồng.

Nhận thấy ở nhiều vùng sâu vùng xa, nơi tiếng cười trẻ thơ vẫn còn vương những khó khăn, Vietlott, người trúng thưởng và Quỹ Tâm Tài Việt đã góp sức xây dựng thêm những ngôi trường khang trang. Từ Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La đến Bình Định, Ninh Thuận, Quảng Bình, Bình Phước, Tuyên Quang…, những ngôi trường mới với cơ sở vật chất đầy đủ giúp các thầy cô và các em học sinh có điều kiện giảng dạy và học tập tốt hơn.

Điểm trường Nậm Pan 2, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên được Vietlott tài trợ xây dựng với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Nguồn: Vietlott

Vietlott và người trúng thưởng tài trợ xây dựng Trường tiểu học Vĩnh An (huyện Tây Sơn - Bình Định) kinh phí gần 5 tỷ đồng và trao tặng trang thiết bị học tập trị giá 100 triệu đồng vào tháng 10/2023. Nguồn: Vietlott

Những công trình giáo dục tiêu biểu mà Vietlott, người trúng thưởng và Quỹ Tâm Tài Việt đã thực hiện bao gồm: Trường tiểu học xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; Điểm trường Nậm Pan 2, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; Nhà ở bán trú học sinh trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; Trường Mầm non Định Môn, ấp Định Hoà, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ; Trường tiểu học Vĩnh An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định; Trường tiểu học Tà Nôi, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận; Điểm trường Bản Cóoc, Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Điểm trường Bù Dinh, trường Tiểu học Trà Thanh, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước; Trường mầm non Ái Quốc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; Trường mầm non Yên Lập, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Không chỉ xây dựng cơ sở vật chất, Vietlott, người trúng thưởng và Quỹ Tâm Tài Việt còn hỗ trợ trang thiết bị giảng dạy, dụng cụ học tập đến 45 trường học/cơ sở giáo dục để tạo điều kiện học tập tốt hơn cho hàng nghìn học sinh. Chỉ tính riêng sau cơn bão số 3 (Yagi), Vietlott và Quỹ Tâm Tài đã trao tặng trang thiết bị, dụng cụ học tập tới 38 trường học/cơ sở giáo dục tại các tỉnh Yên Bái, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Thái Bình, Nam Định, Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Giang, Hòa Bình và Tuyên Quang với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng.

Đại diện Quỹ Tâm Tài Việt trao tặng trang thiết bị, dụng cụ học tập đến các trường học bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi) tại tỉnh Yên Bái. Nguồn: Vietlott

Theo đại diện Vietlott, hành trình thiện nguyện này sẽ tiếp tục đến với những lớp học vùng cao, giúp các em có môi trường học tập tốt hơn. Vietlott và Quỹ Tâm Tài Việt kỳ vọng đây sẽ là những món quà ý nghĩa, không chỉ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, mang ánh sáng tri thức đến với những em nhỏ vẫn còn nhiều gian khó.

Ngọc Minh