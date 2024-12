Ảnh phối cảnh dự án: Xuân Lộc Thọ

Khan hiếm căn hộ hạng sang có vị trí trung tâm

Dưới sức bật mạnh mẽ của nền kinh tế và mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm kinh tế toàn cầu, Hà Nội ngày càng thu hút lượng lớn người nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Theo thống kê từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023, Hà Nội đã chào đón hơn 14.000 chuyên gia và nhà quản lý quốc tế, đặc biệt là công dân đến từ Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Ảnh: Xuân Lộc Thọ

Dòng chảy này kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu nhà ở cao cấp, đặc biệt là các căn hộ hạng sang đáp ứng tiêu chuẩn chuẩn quốc tế. Theo dữ liệu thị trường, tỷ lệ lấp đầy tại các dự án căn hộ hạng sang có vị trí đắc địa, tích hợp tiện ích all - in - one dành cho người nước ngoài, luôn duy trì ở mức cao và thậm chí rơi vào tình trạng khan hiếm.

Xuất hiện như một điểm sáng hiếm hoi, Viha Leciva 107 Nguyễn Tuân nổi bật nhờ tọa lạc tại vị trí trung tâm chiến lược, hệ thống tiện ích "all in one" và quỹ căn hộ siêu hot hit đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí khắt khe dành riêng cho những vị cư dân nước ngoài.

Vị trí trung tâm quận Thanh Xuân - phố “Wall” của Hà Nội

Tọa lạc tại 107 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Viha Leciva có lợi thế về vị trí khi nằm tại trung tâm Thủ đô, nơi tập trung nhiều trụ sở ban ngành, văn phòng hạng A, ngân hàng, doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế… được mệnh danh như khu phố “Wall” của Hà Nội. Trong 10 phút lái xe, cư dân tương lai có thể dễ dàng di chuyển đến các khu tổ hợp văn phòng Trung Hòa - Nhân Chính, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Keangnam Landmark, Lotte Center, tòa nhà Charmvit,... trường quốc tế và hệ thống bệnh viện đầu ngành.

Ảnh: Xuân Lộc Thọ

Bên cạnh đó, Viha Leciva còn được bao bọc bởi mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối dễ dàng đi Sân bay Nội Bài, quận, huyện tỉnh lân cận bằng các tuyến đường huyết mạch như: đường Nguyễn Trãi, đường Lê Văn Lương, đường vành đai 2, vành đai 2.5, vành đai 3… đưa Viha Leciva trở thành nơi an cư lý tưởng, kết nối đa chiều, sôi động, đa màu sắc mà tất cả công dân ngoại quốc đều tìm kiếm.

Kiến tạo giá trị sống theo tiêu chuẩn châu Âu

Được lấy cảm hứng từ châu Âu, Viha Leciva là một trong những dự án tiên phong lấy tôn chỉ kiến tạo sản phẩm dựa trên trải nghiệm sống của khách hàng. Đặc biệt là đối với những cư dân ngoại quốc, những tiện ích được kiến tạo dành riêng cho chủ nhân tương lai, là sự tận hưởng, an tĩnh và cân bằng tâm - thân - trí ngay sau ngưỡng cửa.

Tách biệt khỏi sự ồn ào, khói bụi là không gian trong lành ngập tràn dưỡng khí ngay từ tiền sảnh, với hệ thống khí tươi được cấp độc lập 24/7. Thả mình vào không gian thư giãn, riêng tư với bể sục Jacuzzi, biến tư gia trở thành một spa thu nhỏ, nhẹ nhàng xua tan căng thẳng, là liệu pháp phục hồi cơ thể và tinh thần sau một ngày dài bận rộn trong làn nước ấm cùng những tia nước massage.

Hòa nhịp sôi động với những tiện ích tại vườn chân mây, nơi gặp gỡ giao lưu giữa những công dân ưu tú; năng động, náo nhiệt với minibar; thư giãn với vườn thiền; đắm chìm trong các ngành hàng xa xỉ cùng 3 tầng trung tâm thương mại cùng 18 căn shophouse, liền kề hoặc vận động nhẹ nhàng cùng đường dạo bộ composite và những làn bơi đạt tiêu chuẩn quốc tế tại bể bơi 4 mùa,... tất cả đặc quyền như kiến tạo dành riêng cho cư dân tương lai, để mỗi phút giây trở về nhà, đều là khoảnh khắc tận hưởng, thư giãn nhất.

Ảnh: Xuân Lộc Thọ

Giá trị kiến tạo khác biệt trong hệ thống tiện ích của dự án Viha Leciva còn là sân cứu hộ trực thăng rộng gần 500m2 tại tầng mái - bảo chứng cho sự an toàn khi các tình huống khẩn cấp xảy ra. Không chỉ vậy, dự án Viha Leciva còn trang bị hệ thống 3 máy phát điện dự phòng toàn diện, đảm bảo sinh hoạt không bị gián đoạn. Đặc biệt, nguồn nước sinh hoạt tại đây được xử lý bằng công nghệ cao, lọc lại nước đầu nguồn, loại bỏ mọi nguy cơ ô nhiễm, mang đến sự an tâm với cả những gia chủ ngoại quốc khó tính nhất.

Sở hữu quỹ căn hộ hiếm hoi tại trung tâm Hà Nội được cấp phép bán cho người nước ngoài, Viha Leciva 107 Nguyễn Tuân trở thành biểu tượng "kiểu mẫu" cho phân khúc căn hộ hạng sang, hội tụ đầy đủ những yếu tố mà giới tinh hoa quốc tế tìm kiếm: vị trí đắc địa tại trung tâm Thủ đô, hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, cùng hệ thống tiện ích sống đẳng cấp "all-in-one". Viha Leciva không chỉ là nơi an cư lý tưởng, mà còn hứa hẹn kiến tạo phong cách sống thượng lưu, đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn khắt khe của những cư dân toàn cầu.

Minh Hòa