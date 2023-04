MEVS - triển lãm dành riêng cho xe điện sẽ diễn ra tại sân vận động Olympic Montreal (Quebec, Canada) từ ngày 21 - 23/4/2023. Dự kiến có hơn 50 mẫu xe điện đến từ hơn 20 thương hiệu ô tô trên thế giới tham gia trưng bày.

Lần đầu tham dự MEVS 2023, VinFast sẽ giới thiệu 2 mẫu xe điện chủ lực của năm nay là VF 8 và VF 9. Người tham quan có thể tìm hiểu thông tin sản phẩm và chính sách bán hàng của VinFast tại sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Tổng Giám đốc VinFast Bắc Mỹ chia sẻ: “Là một thương hiệu thuần điện, với mục tiêu thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện toàn cầu, VinFast tự hào góp mặt tại triển lãm xe điện lớn nhất Canada, ngay sau triển lãm ô tô quốc tế Montreal hồi tháng 1. VinFast cũng đã ra mắt người tiêu dùng Canada thông qua cửa hàng VinFast Store mở tại Laval. Giờ đây, chúng tôi rất hào hứng được mang đến cơ hội được lái thử chiếc xe VF 8 lần đầu tiên cho khách hàng Quebec”.

VF 8 hiện là mẫu xe chủ đạo của VinFast tại các thị trường quốc tế. VF 8 bản Eco có giá từ 57.500 CAD và VF 8 Plus có giá từ 63.490 CAD. Ngoài ra, bản Plus cũng có thêm tuỳ chọn nâng cấp công suất từ 260kW lên 300kW với mức giá tăng thêm 1.500 CAD/xe.

VF 9 là mẫu SUV cỡ đại và là mẫu xe lớn nhất trong dải xe điện của VinFast với chiều dài cơ sở lên tới 3.150mm. Xe có cấu tạo tối giản và tinh tế, mang tới không gian nội thất rộng rãi và tối ưu cho thiết kế 7 chỗ full-size hoặc 6 chỗ ngồi (tuỳ chọn ghế cơ trưởng).

VinFast VF 8 và VF 9 được trang bị nhiều tính năng công nghệ hiện đại như: hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS), các ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services). Ngoài ra, cả hai mẫu xe còn sở hữu nhiều tính năng ưu việt khác như: màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch; màn hình hiển thị HUD trên kính lái; 11 túi khí; màn hình giải trí 8 inch cho hàng ghế thứ hai (VF 9 Plus); hệ thống 2 hàng ghế trước tích hợp thông gió và sưởi (VF 8 Plus và VF 9 Plus); trần kính toàn cảnh (VF 9 Plus); gương chiếu hậu ngoài xe chống chói tự động (VF 8 và VF 9 Plus)…

Dự kiến VF 8 và VF 9 sẽ lần lượt được bàn giao cho khách hàng Canada từ tháng 6 và từ quý III năm nay.

Thế Định