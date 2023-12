{"article":{"id":"2222008","title":"VinFast trưng bày mẫu xe VF 9 tại COP 28","description":"VinFast Auto là đại diện doanh nghiệp Việt Nam duy nhất vinh dự trình bày và trưng bày sản phẩm tại Hội nghị thường niên thế giới về biến đổi khí hậu COP28.","contentObject":"<p>COP là hội nghị quốc tế quy mô nhất về <a href=\"https://vietnamnet.vn/bien-doi-khi-hau-tag5676435144248977311.html\" target=\"_blank\">biến đổi khí hậu </a>của Liên Hợp quốc có tầm ảnh hưởng quan trọng và lâu dài tới tương lai nhân loại. Hội nghị năm nay - COP28 được đánh giá là một bước ngoặt quyết định nhất trong 8 năm khi các nhà lãnh đạo thế giới sẽ lần đầu tiên đánh giá những mục tiêu đề ra trong Hiệp định Paris về Biến đổi Khí hậu.</p>

<p>Với tầm quan trọng đặc biệt, <a href=\"https://vietnamnet.vn/cop28-tag12097588270491461073.html\" target=\"_blank\">COP28</a> dự kiến thu hút 70.000 đại biểu là các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và các nhà lãnh đạo thế giới đến từ 197 quốc gia và hàng nghìn tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, nhóm thanh niên và các bên liên quan. </p>

<p>Đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu, gồm đại diện các cơ quan Chính phủ, tổ chức và các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Trong đó, VinFast tham gia trình bày tại Hội nghị và có gian hàng trưng bày sản phẩm tại COP28.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/photo-1-447.jpg?width=768&s=E6X0HLBqyi08GA_d72EC5Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/photo-1-447.jpg?width=1024&s=PW7ik0GXQUkwTRBSYR9FDQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/photo-1-447.jpg?width=0&s=baZWYw11OTLFteRILzkzzg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/photo-1-447.jpg?width=768&s=E6X0HLBqyi08GA_d72EC5Q\" alt=\"photo 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/photo-1-447.jpg?width=260&s=yBwIoJZYFcaL_yI3Zof_fg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Vingroup kiêm Tổng Giám đốc Toàn cầu VinFast sẽ tham gia phiên thảo luận có chủ đề “Tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng bền vững” cùng các chính khách và đại diện doanh nghiệp quốc tế. Là đại diện tiêu biểu trong lĩnh vực giao thông xanh quốc tế, VinFast sẽ giới thiệu tới các nhà lãnh đạo toàn cầu các giải pháp di chuyển xanh cùng chiến lược phát triển bền vững, góp phần kiến tạo tương lai xanh cho hôm nay và mai sau. </p>

<p>Phát biểu về sự kiện, bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Vingroup kiêm Tổng Giám đốc Toàn cầu VinFast chia sẻ: “Chúng tôi tự hào là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất vinh dự được tham gia thảo luận về những vấn đề quan trọng cho sự phát triển bền vững của thế giới tại hội nghị quan trọng đặc biệt COP 28. Là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông xanh toàn cầu, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực không ngừng để mang tới các giải pháp xanh hơn, thông minh hơn và dễ dàng tiếp cận hơn cho tất cả mọi người”.</p>

<p>Bên cạnh việc tham gia COP28, trong khuôn khổ Hội nghị, VinFast cũng tổ chức trưng bày mẫu xe cao cấp nhất của hãng - VinFast VF 9 từ ngày 30/11 -12/12/2023. </p>

<p>VF 9 là mẫu SUV điện cỡ lớn có công suất lên tới 402 mã lực và phạm vi lái lên đến 330 dặm (theo tiêu chuẩn của EPA), với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.118 x 2.254 x 1.696 (mm). Trong đó, chiều dài cơ sở lên tới 3.150 mm cùng cấu tạo đơn giản đặc trưng của xe điện giúp mang tới một không gian nội thất rộng rãi, tối ưu cho thiết kế 7 chỗ hoặc 6 chỗ ngồi (tùy chọn ghế lái). Xe sở hữu ngoại thất hiện đại, tinh tế và tối ưu về khí động học kết hợp cùng nội thất cao cấp, tích hợp các công nghệ tiên tiến mang đến trải nghiệm lái thú vị, đồng thời nâng tầm hiệu suất vận hành và tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/photo-2-448.jpg?width=768&s=MR4jD50rXEpPkvG8Cf2eMQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/photo-2-448.jpg?width=1024&s=X0kZ7u2jmozfgoupq0QS5A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/photo-2-448.jpg?width=0&s=gbid-fBK_5zzvPHUGtJU7Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/photo-2-448.jpg?width=768&s=MR4jD50rXEpPkvG8Cf2eMQ\" alt=\"photo 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/photo-2-448.jpg?width=260&s=vt5IQYl2qJNvreGN9Tp1mg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>VinFast VF 9 được trang bị các tiện nghi đẳng cấp như hệ thống hai hàng ghế trước tích hợp massage, thông gió và sưởi (bản Plus), màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, màn hình hiển thị HUD trên kính lái, gương chiếu hậu ngoài xe chống chói tự động (bản Plus), 11 túi khí…</p>

<p>Xe cũng được tích hợp hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) với một số tính năng cấp độ 2, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh sẽ liên tục được cập nhật từ xa miễn phí qua giao thức FOTA để nâng cấp tính năng và mang đến trải nghiệm thú vị hơn cho khách hàng.</p>

<p>VinFast hiện là nhà phát triển xe điện sở hữu hệ sinh thái sản phẩm toàn diện và đa dạng trên thế giới, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang phương tiện di chuyển xanh trên toàn cầu.</p>

<p><strong>Thế Định </strong></p> Trong đó, siêu SUV Lamborghini Urus S gắn biển tứ quý 9 (30K-399.99) giá 2,725 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-bien-dep-trung-dau-gia-gan-len-sieu-xe-lamborghini-land-rover-porsche-2220468.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/loat-bien-dep-trung-dau-gia-gan-len-sieu-xe-lamborghini-land-rover-porsche-509.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220129","title":"Loạt siêu xe hybrid nhanh nhất thế giới, ông Đặng Lê Nguyên Vũ có 2 chiếc","description":"Kết hợp giữa ưu thế của động cơ đốt trong và động cơ điện phụ trợ, những mẫu siêu xe hybrid sở hữu sức mạnh với thông số vận tốc tối đa ấn tượng. Trong loạt hơn 10 mẫu siêu xe có tốc độ nhanh nhất thế giới, ông Đặng Lê Nguyên Vũ có 2 chiếc.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/10-sieu-xe-hybrid-nhanh-nhat-the-gioi-ong-dang-le-nguyen-vu-co-2-chiec-2220129.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/loat-sieu-xe-hybrid-nhanh-nhat-the-gioi-ong-dang-le-nguyen-vu-co-2-chiec-1579.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T06:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219504","title":"Dân chơi Sài thành tậu xe cổ 30 năm tuổi Mazda RX-7 đẹp long lanh","description":"Mazda RX-7 là một trong những mẫu xe nội địa Nhật Bản (JDM) nổi tiếng trên thế giới nhưng lại có số lượng lăn bánh chỉ đếm trên đầu ngón tay tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dan-choi-sai-thanh-tau-xe-co-30-nam-tuoi-mazda-rx-7-dep-long-lanh-2219504.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/dan-choi-sai-thanh-tau-xe-co-30-nam-tuoi-mazda-rx-7-dep-long-lanh-1237.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T19:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219631","title":"Xót xa những siêu xe bị bỏ xó, phủ bụi dày","description":"Từ chiếc siêu xe Bugatti Veyron cực hiếm cho đến những chiếc Ferrari đắt tiền đều bị bỏ rơi không thương tiếc tại nhiều địa điểm trên khắp thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xot-xa-nhung-sieu-xe-bi-bo-xo-phu-bui-day-2219631.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/xot-xa-voi-hang-loat-sieu-xe-bi-bo-xo-phu-lop-bui-day-1394.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T20:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219865","title":"Trạm sạc trong chung cư: Bài học từ ‘thủ phủ xe điện’ của châu Âu","description":"Tại Na Uy, tất cả các khu nhà ở nhiều căn hộ đều phải có trạm sạc xe điện. Quy định này giúp Na Uy trở thành quốc gia đi đầu trên thế giới trong việc xanh hóa phương tiện giao thông.","displayType":1,"category":{"name":"Khám phá","detailUrl":"/oto-xe-may/kham-pha","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/kham-pha","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tram-sac-trong-chung-cu-bai-hoc-tu-thu-phu-xe-dien-cua-chau-au-2219865.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/tram-sac-trong-chung-cu-bai-hoc-tu-thu-phu-xe-dien-cua-chau-au-1114.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T16:15:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219505","title":"Honda Wave đời 2000 đội giá 800 triệu nhờ số khung số máy trùng biển ngũ quý 8","description":"Chiếc xe máy số Honda Wave 110 nhập Thái đời 2000 được định giá 800 triệu đồng nhờ có số khung số máy và biển số trùng nhau, đều là ngũ quý 8 độc nhất Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/honda-wave-doi-2000-doi-gia-800-trieu-nho-so-khung-so-may-trung-bien-ngu-quy-8-2219505.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/honda-wave-doi-2000-doi-gia-800-trieu-nho-so-khung-so-may-trung-bien-ngu-quy-8-234.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T07:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219011","title":"Siêu bán tải Toyota Tundra về Việt Nam giá hơn 5 tỷ: Đẹp, độc nhưng tốn xăng","description":"Chiếc bán tải Toyota Tundra Limited đời 2022 về Việt Nam có giá bán cao ngất ngưởng khi lên tới hơn 5 tỷ đồng sau thuế, ngang ngửa một chiếc Mercedes-Benz GLS 450.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xe-ban-tai-toyota-tundra-limited-hon-5-ty-dep-doc-nhung-ton-xang-2219011.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/sieu-ban-tai-toyota-tundra-ve-viet-nam-gia-hon-5-ty-dep-doc-nhung-ton-xang-167.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219409","title":"Những yếu tố khiến xe điện sẽ rẻ hơn trong thời gian tới","description":"Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu Kelley Blue Book (Mỹ), hiện không có nhiều lựa chọn giá rẻ đối với xe ô tô điện.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-yeu-to-khien-xe-dien-se-re-hon-trong-thoi-gian-toi-2219409.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/nhung-yeu-to-khien-xe-dien-se-re-hon-trong-thoi-gian-toi-529.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T13:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219230","title":"\"Vịt hóa thiên nga\", biển số ngũ quý 8 từ xe tải cũ gắn sang Ford Ranger Raptor","description":"Biển số ngũ quý 51C-888.88 trước đó gắn trên xe tải cũ KIA Frontier nay đã được định danh, đăng ký cho xe bán tải Ford Ranger Raptor đời mới.","displayType":1,"category":{"name":"Khám phá","detailUrl":"/oto-xe-may/kham-pha","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/kham-pha","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bien-so-ngu-quy-8-tu-xe-tai-cu-gan-sang-ford-raptor-2219230.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/vit-hoa-thien-nga-bien-so-ngu-quy-8-tu-xe-tai-cu-gan-sang-ford-ranger-raptor-1155.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T06:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218652","title":"Biển số xe từng 'lộ diện' trong phim James Bond được rao bán hơn 375.000 USD","description":"Biển số xe “AU 1” từng được sử dụng trong bộ phim Goldfinger ra mắt vào năm 1964 đang được rao bán với mức giá khởi điểm 300.000 bảng Anh (hơn 375.000 USD), tương đương khoảng 9 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bien-so-xe-tung-lo-dien-trong-phim-james-bond-duoc-rao-ban-hon-375-000-usd-2218652.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/bien-so-xe-tung-lo-dien-trong-phim-james-bond-duoc-rao-ban-gia-co-9-ty-dong-1002.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T18:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218441","title":"Lý do Lexus chưa vội bán xe điện ở Việt Nam","description":"Ở thị trường Việt Nam, Lexus chưa vội giới thiệu xe thuần điện mà từng bước để khách hàng làm quen với giai đoạn chuyển đổi bằng cách liên tục mở rộng dải sản phẩm xe hybrid.","displayType":1,"category":{"name":"Khám phá","detailUrl":"/oto-xe-may/kham-pha","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/kham-pha","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ly-do-lexus-chua-voi-ban-xe-dien-o-viet-nam-2218441.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/ly-do-lexus-chua-voi-ban-xe-dien-o-viet-nam-1247.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218166","title":"Giá xe điện có thể rẻ hơn nhiều nhờ công nghệ pin này","description":"Công ty chuyên sản xuất pin nổi tiếng của Thuỵ Điển Northvolt mới đây đã phát triển loại pin natri-ion không chứa coban, được xem là giải pháp có thể giúp xe điện rẻ hơn và sạch hơn trong tương lai.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xe-dien-co-the-re-hon-dang-ke-nho-cong-nghe-pin-moi-khong-chua-coban-2218166.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/gia-xe-dien-co-the-re-hon-nhieu-nho-cong-nghe-pin-nay-1118.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T20:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218322","title":"Đại lý ô tô thiệt hại hàng trăm nghìn USD vì... hai chú chó","description":"Mỹ - Hai chú chó đã đột nhập và xé nát mặt ca-lăng cùng cản trước của 5 chiếc ô tô tại một đại lý ở Houston, gây thiệt hại hàng trăm nghìn USD.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-ly-o-to-thiet-hai-hang-tram-nghin-usd-vi-hai-chu-cho-2218322.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/dai-ly-o-to-thiet-hai-hang-tram-nghin-usd-vi-hai-chu-cho-1101.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T19:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218285","title":"10 mẫu xe điện có quãng đường đi dài ấn tượng nhất, 2 mẫu đã bán tại Việt Nam","description":"Trong 10 mẫu xe điện có khả năng di chuyển dài ấn tượng nhất do Top Gear công bố, có 2 mẫu xe đã được phân phối chính hãng tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/10-mau-xe-dien-co-quang-duong-di-dai-nhat-sau-khi-sac-day-2218285.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/10-mau-xe-dien-co-quang-duong-di-dai-an-tuong-nhat-2-mau-da-ban-tai-viet-nam-1080.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T18:42:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218145","title":"Vì sao công nghệ \"tắt máy khi dừng xe\" không phổ biến trên ô tô?","description":"I-stop (tạm dừng động cơ không tải) là công nghệ giúp giảm mức tiêu hao nhiên liệu của phương tiện, đã được ứng dụng trên xe máy nhưng lại không phổ biến trên ô tô.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-cong-nghe-tat-may-khi-dung-xe-khong-pho-bien-tren-o-to-2218145.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/vi-sao-cong-nghe-tat-may-khi-dung-xe-khong-pho-bien-tren-o-to-316.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T10:25:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217907","title":"Xe máy điện VinFast ‘ghi điểm’ nhờ chi phí vận hành siêu rẻ","description":"Chi phí vận hành siêu rẻ, thiết kế hiện đại và sở hữu nhiều tính năng thông minh… là những ưu thế giúp xe điện VinFast trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình hiện nay.","displayType":1,"category":{"name":"Khám phá","detailUrl":"/oto-xe-may/kham-pha","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/kham-pha","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xe-may-dien-vinfast-ghi-diem-nho-chi-phi-van-hanh-sieu-re-2217907.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/xe-may-dien-vinfast-ghi-diem-nho-chi-phi-van-hanh-sieu-re-967.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T16:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217815","title":"Xe bán tải điện Tesla Cybertruck ngâm mình ở bãi biển trước ngày giao cho khách","description":"Mỹ - Một trong những chiếc bán tải điện Tesla Cybertruck đầu tiên đã \"tung tăng\" trên bãi biển trước khi giao đến tay khách hàng vào cuối tháng 11 này.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xe-ban-tai-dien-tesla-cybertruck-ngam-minh-o-bai-bien-truoc-ngay-giao-cho-khach-2217815.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/xe-ban-tai-dien-tesla-cybertruck-ngam-minh-o-bai-bien-truoc-ngay-giao-cho-khach-888.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T15:55:27","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217170","title":"Loạt biển VIP gắn xe sang, ấn tượng Toyota Crown cổ gắn biển 51K-888.88","description":"Thêm một số biển trúng đấu giá đã được chủ nhân gắn lên xe sang đắt đỏ. Trong đó, biển VIP 51K-888.88 giá 15 tỷ đồng lắp vào xe cổ Toyota Crown gây chú ý.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-bien-vip-gan-xe-sang-an-tuong-toyota-crown-co-gan-bien-51k-888-88-2217170.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/them-loat-bien-vip-gan-xe-sang-an-tuong-xe-co-toyota-crown-bien-51k-88888-1565.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217266","title":"Top 12 mẫu mô tô nhanh nhất từng được chế tạo","description":"12 mẫu mô tô này đã được chứng minh mình là một trong những chiếc xe nhanh nhất từng được sản xuất, cho dù chúng là xe sản xuất theo đơn đặt hàng hay xe đua kỷ lục tốc độ trên bộ một lần.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/top-12-mau-mo-to-nhanh-nhat-tung-duoc-che-tao-2217266.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/top-12-mau-mo-to-nhanh-nhat-tung-duoc-che-tao-761.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T14:37:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217257","title":"Nhược điểm của thiết kế ô tô hình hộp","description":"Thiết kế hình hộp trên ô tô có thể đang được người dùng ưa chuộng trong vài năm trở lại đây nhưng nó có nhược điểm rất nguy hiểm đối với người đi bộ.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhuoc-diem-cua-thiet-ke-o-to-hinh-hop-2217257.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/nhuoc-diem-cua-thiet-ke-o-to-hinh-hop-293.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T09:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217159","title":"10 mẫu xe điện có tốc độ sạc nhanh nhất thế giới","description":"Khác với dự đoán ban đầu, những mẫu xe điện có thông số sạc tốt nhất lại đến từ những thương hiệu Hàn Quốc thay vì châu Âu, Mỹ hay Trung Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/top-10-mau-xe-dien-co-toc-do-sac-nhanh-nhat-the-gioi-2217159.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/10-mau-xe-dien-co-toc-do-sac-nhanh-nhat-the-gioi-1652.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T06:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217092","title":"Chuyên gia: Cơ hội hướng tới nguồn thu khổng lồ cho GSM từ thị trường tỷ USD","description":"Cùng với việc khởi động chiến lược “Go Green Global” với điểm đến đầu tiên là thị trường Lào, taxi Xanh SM có nhiều cơ hội trở thành “gà đẻ trứng vàng” của GSM đồng thời mang tới tiềm năng đột phá cho các đối tác, đặc biệt là VinFast.","displayType":1,"category":{"name":"Khám phá","detailUrl":"/oto-xe-may/kham-pha","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/kham-pha","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-gia-co-hoi-huong-toi-nguon-thu-khong-lo-cho-gsm-taxi-xanh-sm-2217092.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/a33333333-1-1250.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T17:40:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

