VinFast VF 8 - chiếc xe mang ‘tính Âu’ nhất của người châu Á

Khi người Nhật bắt đầu làm ô tô, người Mỹ và châu Âu đã cười rất to. Khi người Hàn Quốc làm ô tô, người Mỹ, người Nhật và châu Âu cũng cười. Khi người Trung Quốc sản xuất xe, cả châu Âu, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc còn cười to hơn.

Và ai cũng thấy Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đều đã trở thành những cường quốc ô tô.

Vì thế, khi nghe nói đến câu chuyện của Vingroup, một tập đoàn lớn từ Việt Nam nhưng còn chưa được biết đến nhiều ở Pháp, đang bước vào lĩnh vực xe điện với những ý định táo bạo và tốc độ phát triển vốn đã là thương hiệu, có lẽ chúng ta không nên vội cười, mà hãy xem họ làm được gì.

VinFast, một hãng xe non trẻ nhưng đã có quy mô rất lớn

VinFast là thương hiệu ô tô Việt Nam được thành lập bởi Vingroup, một tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội. VinFast gia nhập thị trường ô tô năm 2018 với một số dòng xe xăng ở phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, xe sedan và SUV. Để nhanh chóng khẳng định vị thế trong ngành, công ty đã áp dụng một quy tắc đã trở thành thương hiệu riêng: hợp tác với các doanh nghiệp ngoại để học hỏi kinh nghiệm. Chính vì vậy, hai mẫu xe xăng tiêu biểu của VinFast chính là phiên bản dựa trên các mẫu BMW 5 Series và X5, với những thay đổi về nội thất và ngoại thất.

Ngay từ đầu, VinFast đã định hướng rõ lộ trình phát triển của mình. Sau thời kỳ đầu làm quen với thị trường và hoàn thiện hệ thống sản xuất, hãng xe này nhanh chóng chuyển hướng hoàn toàn sang xe điện.

Kế hoạch điện hóa của VinFast bắt đầu với 3 mẫu xe thuần điện: VF 8 và VF 9 sẽ có mặt ở châu Âu vào cuối năm 2022, và VF 7 sẽ là vào năm 2023. Đây đều là các mẫu SUV trong phân khúc từ C đến E. (Eric Dupin không nhắc tới VF e34, do mẫu xe điện này không xuất khẩu ra quốc tế - ND).

Để thực hiện chiến lược của mình một cách nhanh chóng, Vingroup không hề tiếc tiền. Tập đoàn này đã đầu tư 5 tỷ USD để xây dựng một nhà máy ô tô trong thời gian kỷ lục. Tiếp theo sẽ là một nhà máy khác tại Bắc Carolina, Mỹ trị giá 2 tỷ USD và kế hoạch có thể sẽ bao gồm cả một nhà máy ở châu Âu.

Nhà máy tại bang Bắc Carolina, Mỹ dự kiến có công suất 150.000 xe/năm. Điều này cho thấy năng lực sản xuất của VinFast đã bằng với của một hãng xe lâu năm với quy mô khá lớn.

Xe điện sẽ không thể thiếu được trạm sạc. Và trong vòng một năm, VinFast đã thiết lập khoảng 40.000 cổng sạc trên khắp Việt Nam. Để so sánh, Pháp phải mất 10 năm mới xây dựng được 65.000 trạm sạc như hiện nay. Đó là một tốc độ phát triển chóng mặt, cho thấy khả năng triển khai đầu tư nhanh chóng của VinFast. Hiện, VinFast chưa có kế hoạch triển khai hệ thống trạm sạc bên ngoài Việt Nam nhưng đang triển khai hợp tác với các nhà cung cấp trạm sạc ở châu Âu và Mỹ.

VinFast VF 8 - chiếc xe mang đậm dấu ấn châu Âu

VinFast VF 8 thuộc phân khúc D và có chiều dài tương đương với các mẫu xe Tesla Model Y hay BMX iX3. Chúng tôi đã có dịp chứng kiến mô hình VF 8 tại triển lãm EVS35 ở Oslo (Na Uy) nhưng chưa được lái thử.

Với chiến lược của mình, VinFast đã phát triển mẫu xe VF 8 bằng cách kết hợp hàng loạt các chuyên gia và công nghệ từ khắp nơi trên thế giới. Thiết kế của xe được thực hiện bởi studio trứ danh từ Ý Pininfarina - hãng thiết kế vốn được biết đến qua các mẫu xe của Ferrari, Jaguar hay Maserati. Trong nhà máy đồ sộ của mình, VinFast cũng áp dụng rất nhiều máy móc, thiết bị và quy trình hoạt động từ hãng sản xuất Magna Steyr của Áo, các hãng Siemens và Bosch của Đức, cùng với 1200 robot từ ABB.

VF 8 ra đời nhờ sự kết hợp của những tinh hoa trong ngành ô tô. Chiếc xe cũng là minh chứng cho những đặc tính đã trở thành thương hiệu của VinFast: táo bạo, tự tin và tốc độ. VinFast cũng mang một chút phong cách Pháp. Đây là nhận định đã được xác nhận bởi chính đội ngũ lãnh đạo công ty - một tập thể của những chuyên gia hàng đầu đến từ những hãng xe tên tuổi trên toàn thế giới.

VinFast VF 8 là một chiếc SUV. Những đường nét của VF 8 khá bắt mắt và hài hòa, mang lại cho chiếc xe một cá tính rất riêng. Và trên hết, tính thẩm mỹ của chiếc xe này vượt trên những tiêu chuẩn thường thấy.

Nội thất và các chức năng trên xe VF 8

Thiết kế nội thất của VF 8 đạt những chuẩn mực nhất định và mang lại sự thoải mái lẫn tiện ích. Đó là cảm nhận ngay từ khi bước lên xe. Dường như VinFast đã nghiên cứu kỹ để đảm bảo rằng các nút điều khiển cùng với một loạt các tính năng trên màn hình 15,6 inch mang lại sự hiệu quả, tiện lợi cho khách hàng. Thiết kế tối giản và hiệu quả này là một chuẩn mực thường thấy trên các mẫu xe Tesla Model 3, Model Y hay Model S.

Một điều khác biệt là VinFast đã giảm tối đa các nút điều khiển vật lý trên xe và tích hợp màn hình HUD trên kính chắn gió - một điểm cộng so với Tesla. Với những công nghệ sẽ đi kèm với VF 8, người dùng sẽ khó có lí do gì để nói không với chiếc xe này.

Cảm giác ngồi trên xe, độ hoàn thiện của nội thất cũng như những chi tiết nhỏ như âm thanh khi đóng cửa của VF 8 khiến người ta liên tưởng đến xe Audi hay Mercedes hơn là xe Tesla. Bảng điều khiển chế độ lái với 4 nút cũng gợi nhắc đến thiết kế trên xe Ferrari hay Lamborghini.

Đặc biệt, không gian ở cả hàng ghế trước và sau của VF 8 rộng rãi, kể cả với khách hàng có chiều cao lên tới 1,9m.

Về tổng thể, thiết kế nội thất xe VF 8 đem lại cảm giác sang trọng, tinh tế và thoải mái.

VinFast VF 8 còn có cốp xe rộng và một khoang chứa đồ nhỏ ở phía trước. Tuy nhiên, một điểm trừ nhỏ là phần dưới sàn của cốp xe không có thêm chỗ để đồ.

Trải nghiệm lái thử VF 8

Automobile đã có cơ hội trở thành một trong những tờ báo đầu tiên lái thử VF 8 trên đảo Hòn Tre, Nha Trang, Việt Nam. Dù đây không phải là một buổi lái thử quá dài, nhưng đủ để cảm nhận chất lượng của VF 8 khi chạy trên đường thực.

Phiên bản thử nghiệm của VF 8 đã cho những ấn tượng tuyệt vời. Chiếc xe vận hành êm ái, rất ít tiềng ồn, kể cả ở tốc độ 120km/h. VF 8 có trọng lượng không nhẹ nhưng vẫn linh hoạt và tay lái rất nhạy.

Khả năng vận hành của VF 8 nhỉnh hơn so với tiêu chuẩn của xe cùng phân khúc, với thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h là 5,9 giây cho bản Eco và 5,5 giây cho bản Plus, tương đương với chiếc sedan thể thao Porsche Taycan RWD. Phanh xe hoạt động khá hiệu quả và chính xác nhưng cần phải có thêm thời gian lái thử mới có thể kết luận chính xác.

Nhìn chung, VF 8 là một chiếc xe ‘tối giản’ đem lại sự chắc chắn và thoải mái, với động cơ mạnh mẽ và khả năng tăng tốc tốt.

Tính năng infotainment trên VF 8 mang lại nhiều bất ngờ!

Về tổng thể, VF 8 đem lại một ấn tượng khá tích cực. Có một điểm mà VinFast có vẻ như đã làm rất tốt, đó là các tính năng và sự tiện dụng của màn hình điều khiển.

Thông thường, các giao diện điều khiển trên xe ô tô không có được thiết kế tối ưu, hoạt động chậm hoặc không linh hoạt, không thân thiện với người dùng. Nếu như coi giao diện của Tesla là chuẩn mực, thì VinFast đã không chỉ làm tốt như Tesla mà thậm chí còn nhỉnh hơn một số điểm nhất định. Sau một vài thao tác dùng thử, tôi có thể cảm nhận sự linh hoạt và nhạy bén của màn hình điều khiển trên xe VinFast, cùng với các chức năng điều khiển đa dạng, dễ sử dụng. Ngoài ra, VinFast còn có một số tính năng rất giống với Tesla, nhưng số lượng các tính năng nhiều hơn hẳn.

Cũng cần lưu ý rằng VF 8 cho phép kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Alexa và hoạt động dựa trên hệ điều hành Android. Bên cạnh đó, VinFast đã hợp tác với Cerence để triển khai trợ lý giọng nói AI trên các dòng xe điện dành cho thị trường châu Âu, với khả năng giao tiếp, tương tác thân thiện bằng 6 thứ tiếng và có thể mở rộng thêm.

VF 8 cũng lựa chọn HERE Technologies để tích hợp bản đồ có định vị GPS và bản đồ hỗ trợ kiểm soát tốc độ thông minh (ISA map) tại châu Âu.

Thật khó để liệt kê hết các chức năng có thể được điều khiển thông qua màn hình cảm ứng của VF 8, nhưng chiếc xe này sẽ được trang bị một loạt công nghệ hỗ trợ lái, bao gồm phanh khẩn cấp tự động (AEB), camera 360 độ và hỗ trợ giữ làn, 11 túi khí và cửa sổ trời. VinFast VF 8 được thiết kế đạt tiêu chuẩn đánh giá EURO NCAP 5 sao.

Liệu VinFast của Việt Nam có thể thành công ở phương Tây?

Liệu VinFast có thể thành công như các thương hiệu khác của Vingroup? Thật khó có thể nói trước bởi từ trước đến nay Vingroup chủ yếu hoạt động ở thị trường Việt Nam. Hoạt động gần đây của VinFast mới là bước đi đầu tiên trong quá trình vươn ra toàn cầu ở quy mô lớn, trong khi sản xuất ô tô là một ngành thâm dụng vốn, cạnh tranh khốc liệt, và chứa rất nhiều thách thức tiềm ẩn.

Tuy nhiên, có thể nhận thấy VF 8 là một sản phẩm có sự đầu tư, có thể trở thành mũi nhọn trong chiến lược đầy táo bạo của VinFast. Chiến lược này dường như không chỉ dừng lại ở mục tiêu bán xe điện tại Mỹ và châu Âu - vốn đã là một thách thức lớn. Thương hiệu ô tô non trẻ của Việt Nam cũng đang nỗ lực phát triển mạng lưới bán hàng và dịch vụ hậu mãi, với kế hoạch mở 25 VinFast Store tại Đức, 20 tại Pháp và 5 tại Hà Lan.

Trong chuyến đi thăm VinFast tại Việt Nam vừa rồi, một điều tôi nhận thấy là toàn bộ đội ngũ nhân sự của VinFast - với rất nhiều người trẻ và nữ giới ngay cả ở cấp quản lý - đang thực hiện một sứ mệnh. Sứ mệnh đó là xây dựng và quảng bá hình ảnh một Việt Nam đổi mới, năng động và hiện đại nhưng vẫn không quên đi những giá trị truyền thống nguyên bản.

Trong bối cảnh đó, VinFast đóng vai trò như một đại sứ truyền đi lòng tự hào của người Việt Nam - một động lực vô cùng lớn khiến người ta tò mò chờ đợi câu chuyện mà VinFast sẽ viết tiếp là gì.

Hãy cùng chờ đón những chương trình lái thử với nhận định chi tiết hơn và những phản hồi đầu tiên từ khách hàng về VinFast vào cuối năm nay.

(Theo Automobile Propre)