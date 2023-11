Đời sống của Nhân dân thôn Vũ Di từng bước được cải thiện và nâng cao

Thôn Vũ Di hiện có 527 hộ dân với 1.673 nhân khẩu. Là thôn thuần nông với đa số các hộ làm nông nghiệp, song nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, cán bộ và Nhân dân trong thôn đã khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa bàn, khắc phục khó khăn để vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng thôn dân cư ổn định và ngày càng phát triển về mọi mặt.

Đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn dân cư được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có nền nếp, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân trong xã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Qua bình xét, năm 2023, thôn có 510/527 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 96,8%. Hộ làm ăn khá ngày càng tăng; thôn không có hộ nghèo; số hộ cận nghèo hiện chỉ còn 3 hộ, giảm 4 hộ so với năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 75,7 triệu đồng.

Biểu dương những kết quả mà thôn Vũ Di đã đạt được, ông Hà Quang Tiến (Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy) mong muốn cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục phát huy hơn nữa quyền làm chủ của người dân, động viên Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng; phấn đấu trên địa bàn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Nhân dân phường Hội Hợp luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng

Cùng với sự phát triển chung của tỉnh và thành phố, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân phường Hội Hợp luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng. Nhờ đó, kinh tế phát triển đúng hướng và bền vững, chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Không khí Ngày hội Đại đoàn kết ở phường Hội hợp

Hạ tầng kỹ thuật đô thị được đầu tư xây dựng khang trang; văn hóa, văn minh đô thị có những chuyển biến tích cực; các chính sách xã hội được thực hiện tốt; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và giữ vững; hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố vững mạnh. Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư ngày càng được củng cố, gắn bó.

Số hộ có đời sống kinh tế khá giả ngày càng tăng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,7%; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt hơn 98%; 12/12 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa cấp tỉnh.

Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, để mỗi người dân nhận thức đầy đủ hơn về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, đây cũng là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu, phát động phong trào thi đua, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết ở khu dân cư.

Để phát huy tốt hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ phường Hội Hợp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả, thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.

Thanh Sơn