Ngày 15/08/2023, Brand Finance - tổ chức hàng đầu thế giới về định giá thương hiệu phối hợp cùng Mibrand Vietnam công bố và trao chứng nhận cho top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.

Brand Finance vinh danh Vinhomes là Top 20 Thương hiệu BĐS giá trị nhất thế giới

Vinhomes toả sáng khi là thương hiệu bất động sản (BĐS) duy nhất nằm trong Top 5 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam và cũng là thương hiệu BĐS đầu tiên của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng 20 thương hiệu BĐS giá trị nhất thế giới.

Bên cạnh đó, Vinhomes cũng nằm trong top đầu những công ty BĐS tăng trưởng tốt nhất trên thị trường chứng khoán. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 62,1 ngàn tỷ đồng, tăng 364% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, đạt gần 75,6 ngàn tỷ đồng, tăng 300% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 21,6 ngàn tỷ đồng, tăng 295% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Alex Haigh - Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Brand Finance nhận định: Một trong những nhân tố chính cho sự thành công của Vinhomes là danh mục BĐS đa dạng. Các khu đô thị Vinhomes sở hữu hệ sinh thái trọn vẹn của các công ty thành viên trong tập đoàn Vingroup như: kinh doanh - học tập - nghỉ dưỡng với bệnh viện, trường học, dịch vụ vui chơi giải trí, mua sắm..., đáp ứng hiệu quả nhu cầu đa dạng của nhiều bộ phận dân cư.

“Sự kết hợp độc đáo giữa các dịch vụ này đã khiến Vinhomes trở nên phổ biến đối với cả người tiêu dùng và nhà đầu tư, từ đó chiếm được thị phần rộng hơn và duy trì lợi thế cạnh tranh trong ngành”, ông Alex Haigh chia sẻ.

Trong 15 năm xây dựng và phát triển, Vinhomes thể hiện sự dẫn dắt trong việc xây dựng phát triển đô thị với những đô thị quy mô lớn, được quy hoạch đầy đủ cảnh quan xanh, tiện ích phục vụ sinh hoạt và hệ thống hạ tầng xã hội như bệnh viện, trường học, công viên, sân chơi, bể bơi… cùng nhiều công trình kiến trúc điểm nhấn mang tính biểu tượng. Các khu đô thị Vinhomes được đánh giá là đã từng bước nâng tầm đời sống của người dân Việt Nam hiện đại.

Bà Nguyễn Thu Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes nhận giải thưởng

Bà Nguyễn Thu Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes chia sẻ: “Vinhomes rất vinh dự khi được công nhận Top 20 thương hiệu BĐS lớn nhất thế giới của Brand Finance. Tin vui này đến đúng dịp tập đoàn Vingroup kỷ niệm 30 năm thành lập. Sau gần 15 năm xây dựng và phát triển nhà ở và các sản phẩm BĐS khác, tính đến nay, Vinhomes đã thực hiện giao dịch hơn 213.000 sản phẩm, bàn giao và vận hành hơn 128 ngàn căn hộ và biệt thự, vận hành 29 khu đô thị trên toàn quốc với hơn 440 nghìn cư dân. Trong tương lai, Vinhomes sẽ tập trung đầu tư phát triển các siêu đô thị thông minh - sinh thái đẳng cấp quốc tế, tiếp tục góp phần tạo nên sự phát triển đột phá cho kinh tế địa phương nơi chúng tôi triển khai dự án, cũng như kinh tế Việt Nam nói chung”.

Doãn Phong