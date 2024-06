Vinhomes Golden River là dự án căn hộ cao cấp nằm ngay trung tâm quận 1 do tập đoàn Vingroup đầu tư và phát triển. Chủ đầu tư Vingroup là một trong những đơn vị kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực bất động sản, bán lẻ, du lịch, y tế...

Nhiều dự án cao cấp của Vingroup đã làm nên tên tuổi cho thương hiệu Vinhomes, có thể kể đến Vinhomes Central Park, Vinhomes Grand Park… Các đại đô thị này đều được quy hoạch và thiết kế hiện đại với hệ thống tiện ích đa dạng, gắn kết.

Khu căn hộ Vinhomes Golden River tọa lạc tại số 2 đường Tôn Đức Thắng ngay bên cạnh dòng sông Sài Gòn nhìn trực diện sang khu đô thị Thủ Thiêm quận 2. Vị trí này mang lại sự kết nối đa chiều cho cư dân, khi muốn di chuyển đến các tiện ích giáo dục, mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khoẻ và các cơ quan hành chính chỉ mất vài phút.

Dự án nằm ngay mặt tiền của 2 con đường đắc địa quận 1 là Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng. Khi tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên qua Vinhomes Golden River cũng làm giảm đáng kể tình trạng ách tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Vinhomes Golden City là dự án tại trung tâm đô thị quận 1 sở hữu quy mô lên đến 25,3ha, thừa hưởng trọn vẹn bờ sông Sài Gòn dài 1,5km, tiếp giáp nhiều tuyến đường đắc địa của thành phố. Do đó, Vinhomes Golden River mang đến tiềm năng đầu tư sinh lời trong dài hạn với hệ thống hạ tầng giao thông phát triển, liên kết vùng hoàn thiện .

Dự án có 4 phân khu chính: phân khu The Front, phân khu căn hộ The Aqua, phân khu căn hộ The Luxury và phân khu The Victoria. Mỗi phân khu sẽ cung cấp ra thị trường các loại hình nhà ở khác nhau, từ khu văn phòng, dịch vụ, khách sạn, khu căn hộ cao cấp và các căn biệt thự song lập, đơn lập. Với mục đích đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu nhà ở của nhiều đối tượng khách hàng.

Mật độ xây dựng tại đây cũng rất thấp chỉ khoảng 18,6%, chủ yếu tập trung diện tích để xây dựng khu công viên cây xanh và các tiện ích ngoài trời, đảm bảo môi trường sống luôn trong lành, bảo vệ sức khỏe của cư dân khỏi tình trạng ô nhiễm khói bụi ngay giữa trung tâm thành phố.

Vinhomes Golden River còn sở hữu chuỗi tiện ích vượt trội, đạt chuẩn 5 sao như quảng trường trung tâm, quảng trường lịch sử, khu vực ngắm cảnh ven sông, hồ bơi, sân tennis, sân cầu lông, khu BBQ, khu gym ngoài trời, bến thuyền, sân chơi trẻ em…

Ngoài ra, tại mỗi phân khu đều được chủ đầu tư xây dựng các tiện ích riêng như hầm gửi xe thông minh, sảnh lounge dành riêng cho cư dân tiếp khách, nhà sinh hoạt cộng đồng, phòng đọc sách… nhằm phục vụ tốt nhất cho các nhu cầu nhà ở cao cấp của cư dân nơi đây.

Sở hữu vị trí đắc địa ngay giữa trung tâm TP.HCM nên các tiện ích ngoại khu tại Vinhomes Golden River đều bao quanh khu đô thị. Việc di chuyển đến các công trình nổi bật của thành phố như Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên, Nhà hát Thành phố, Sân golf Him Lam… thuận tiện, nhanh chóng.

Vinhomes Golden River tạo ra không gian sống tiện ích cùng tiềm năng đầu tư hấp dẫn. Hội tụ đầy đủ các yếu tố từ vị trí “vàng” view sông Sài Gòn, chủ đầu tư uy tín, sở hữu hàng loạt các tiện ích cao cấp, tất cả đều góp phần khẳng định giá trị đẳng cấp của Vinhomes Golden River.

Phương Cúc