VinShop - nhà phân phối online hàng tiêu dùng nhanh cho tạp hóa số 1 tại Việt Nam

“Phủ đỏ” mọi ngõ ngách, VinShop là nền tảng số hóa số 1 cho tạp hóa

Số liệu ghi nhận đến hết quý I/2022 cho thấy, VinShop (sản phẩm công nghệ của Tập đoàn One Mount) đang trở thành nền tảng nhập hàng trên ứng dụng di động cho hơn 100.000 tạp hóa truyền thống tại Việt Nam. Từ khi ra mắt thị trường vào tháng 10/2020, trung bình mỗi ngày có hơn 200 tiểu thương chọn VinShop để “lên đời công nghệ” cũng như tận dụng các giải pháp công nghệ và tài chính để gia tăng thu nhập.

VinShop ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng sau hơn 1 năm ra mắt thị trường

Không chỉ phát triển mạnh về độ phủ sóng, VinShop có thời điểm ghi nhận tăng trưởng 49% GMV (tổng lượng hàng hóa) mỗi tháng, giá trị đơn hàng trung bình của các tiểu thương cũng tăng đến 51%/tháng. Hệ thống kho VinShop gồm 25.000m2 các kho trung tâm và 10.000m2 kho vệ tinh, được xây dựng trải dài trên 20 tỉnh thành. Kết hợp với hệ thống vận tải, mỗi ngày vận chuyển trên 1.000 tấn hàng, với tỷ lệ lấp đầy thùng xe lên tới 98%, các chủ tạp hóa có thể đặt nhiều mặt hàng và nhận cùng lúc, thay vì mỗi mặt hàng là một người giao vận như cách nhập hàng truyền thống.

Đầu quý II/2022, VinShop liên tục “cắm cờ” tại 7 thị trường mới, trong đó miền Bắc có Quảng Ninh; miền Trung có: Thanh Hóa, Nghệ An; 4 tỉnh miền Tây bao gồ: An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang và Vĩnh Long. Sau 1 tháng bước chân vào thị trường mới, VinShop đã ghi dấu ấn với việc phủ tới hơn 5.000 cửa hàng tạp hóa, hợp tác với hàng chục nhà phân phối đảm bảo hàng hóa, kho bãi, giao vận cho từng tạp hóa. Tháng 5, doanh thu 7 thị trường mới ghi nhận tăng trưởng hơn 30% so với tháng 4/2022.

VinShop đưa nhiều công cụ công nghệ và giải pháp tài chính giúp tạp hóa tăng thu nhập

Theo giới chuyên gia, năng lực am hiểu khách hàng, nền tảng công nghệ và tài chính vững chắc là ưu thế giúp mô hình tạp hóa công nghệ của VinShop đang "phủ đỏ" từng khu phố, len lỏi tới từng ngõ ngách.

Chuyên trang công nghệ, tiêu dùng hàng đầu châu Á Tech In Asia từng gọi VinShop là “người khổng lồ Goliath” của thị trường bán lẻ Việt Nam. Trong khi đó, Nikkei Asia đánh giá VinShop đang mang tới những thay đổi mạnh mẽ với động lực lớn nhất mà các tạp hóa nhận được là gia tăng thu nhập tới 10 triệu đồng/tháng.

2 “cú hích” thúc đẩy VinShop nhắm đến thị trường tỷ đô

Dù có tốc độ phát triển “khủng” nhưng theo nhận định của các chuyên gia, VinShop hiện vẫn còn nhiều dư địa thuận lợi để mở rộng sức ảnh hưởng với mô hình B2B2C (Business to Business to Consumers) đầu tiên tại Việt Nam.

Thứ nhất, dung lượng thị trường còn rất lớn. Thị trường bán lẻ của Việt Nam vẫn đang trên đà phát triển mạnh mẽ với tổng doanh số ước đạt đến 100 tỷ USD vào năm 2025. Thống kê của Nielsen cho thấy, Việt Nam hiện có khoảng 1,4 triệu cửa hàng tạp hóa và hơn 9.000 chợ truyền thống, chiếm 75% thị phần. Các cửa hàng tạp hóa và chợ truyền thống này đang đáp ứng đến 85% nhu cầu tiêu dùng của người dân. Khoảng 88% số lượng mặt hàng tiêu dùng nhanh vẫn được phân phối tới khách hàng qua kênh này. Đây là tỉ lệ cao nhất trong khu vực, theo RedSeer Consulting.

“Tạp hóa không chỉ có mức độ nhận biết cao, gần gũi, dễ tiếp cận mà còn là một điểm chạm hết sức tiềm năng để VinShop mở rộng mô hình kinh doanh của mình.”, đại diện One Mount cho biết.

VinShop có thể giúp tạp hóa truyền thống sở hữu những tiện ích như trong siêu thị hiện đại

Thứ hai, Việt Nam có khoảng 61,3 triệu smartphone đang được sử dụng và là 1 trong 10 quốc gia có số lượng smartphone cao nhất thế giới, theo số liệu năm 2021 từ Statista. Dân số trẻ với khả năng chuyển đổi số nhanh chóng và cập nhật các ứng dụng công nghệ nhanh giúp cho VinShop dễ dàng hơn trong việc thay đổi thói quen và hành vi của khách hàng.

“Kết hợp với nền tảng khách hàng thân thiết hàng đầu Việt Nam là VinID, mô hình B2B2C từ One Mount mang lại giá trị và gia tăng thu nhập cho tất cả các thành phần tham gia vào chuỗi cung ứng: từ nhà sản xuất, nhà phân phối, các chủ tạp hóa, đến khách hàng tiêu dùng cuối.”, đại diện One Mount chia sẻ thêm.

Xu thế số hóa cùng với thị trường rộng mở là những “cú hích” quan trọng giúp VinShop mở rộng thị trường. Kết hợp với ưu thế về công nghệ và dữ liệu từ One Mount, cùng giải pháp tài chính từ đối tác chiến lược Techcombank, VinShop đang nắm giữ cơ hội lớn để chuyển đổi mô hình bán lẻ truyền thống, tối ưu hóa vận hành để tăng thu nhập.

Thế Định