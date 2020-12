MS 2020.315

"Ròng rã 10 năm nay, mỗi lần đau là anh ấy chỉ dám uống thuốc giảm đau, không dám đi khám dù được nhiều người khuyên, vì nghĩ nhà không có tiền", chị Hồng nức nở.

Anh Lê Kim Long, chồng của chị Hồng có vóc dáng cao đậm . Nằm trên chiếc giường nhỏ, anh khó khăn xoay chuyển, thường xuyên rên rỉ vì đau đớn. Miệng bị lở loét, sưng phồng khiến anh chẳng nói nên lời. Nhiều lúc anh muốn gì, vợ anh cũng chẳng hiểu.

Chị Hồng tâm sự, chồng chị đã có biểu hiện đau đớn trên cơ thể từ hơn 10 năm trước. Khi ấy nhà nghèo, anh chỉ ra tiệm thuốc gần nhà mua thuốc giảm đau về uống, rồi sau đó lại gắng gượng đi làm.

Chị Hồng chỉ cho chúng tôi những vết sần trên cơ thể anh Long.

Chỉ vào cẳng chân đang được băng bó, cùng những nốt sần mềm và có mủ trên khắp cơ thể anh Long, chị nghẹn ngào: “Đến giờ, tôi vẫn chưa thể tin được chồng mình mắc bệnh nặng đến vậy”.

Người phụ nữ liên tục nhận mình là người quê mùa, thiếu hiểu biết. Dẫu nghe bác sĩ nói rồi mà chị không hiểu nên cũng chẳng nhớ hết được.

Theo bác sĩ Khoa Ngoại Chỉnh hình (Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp): “Bệnh nhân bị bệnh tiểu đường đã nhiều năm, không được điều trị đúng thuốc nên trở nặng. Hiện tại, anh Long bị nhiễm trùng khớp cổ chân, đầu gối, lại thêm bị gout (gút) và mới đây còn biến chứng dẫn đến viêm phổi.

Sắp tới chúng tôi sẽ sử dụng thuốc kháng sinh liều cao cho bệnh nhân, mỗi ngày chỉ riêng thuốc kháng sinh đã khoảng 2,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, do sức khỏe yếu, ăn uống không điều độ nên phải truyền đạm, máu. Theo chúng tôi dự kiến, chi phí điều trị lên tới khoảng 120 triệu đồng”.

Biến chứng tiểu đường khiến cơ thể anh Long lở loét, nhiễm trùng. Mới đây, bác sĩ phải phẫu thuật để đặt ống hút dịch ở chân cho anh.

Gia đình chị Hồng vốn là hộ nghèo của địa phương. Ngày đưa chồng đi nhập viện cách đây hơn một tháng, chị vét sạch túi cũng chỉ được 5 triệu đồng. Từ đó đến nay, mọi chi phí đều phải nhờ cha mẹ, anh em vay mượn giúp.

“Hai vợ chồng tôi chỉ có căn nhà nho nhỏ xây trên mảnh đất cha mẹ cho. Nuôi 2 đứa con mà anh ấy cứ bệnh miết nên chẳng bao giờ dư dả. Thấy vậy, chúng tôi bàn nhau vay mượn mua một sào đất rẫy để trồng rau, cuộc sống mới đỡ hơn chút. Nhưng nợ còn chưa trả được thì bệnh anh ấy phát nặng rồi”, chị Hồng nghẹn ngào.

Đến nay, số nợ của gia đình chị đã lên hơn 200 triệu. Vì vậy, khi nghe bác sĩ nói chi phí điều trị dự kiến, chị Hồng ngơ ngẩn, nhưng rồi vẫn giữ quyết tâm nói với bác sĩ: “Xin hãy cứu giúp chồng em, dù phải bán hết đất đai, em cũng sẽ cố gắng cứu anh ấy”.

Nói là vậy, nhưng rồi, chị thử ngồi nhẩm tính. Căn nhà nhỏ của gia đình chị mới đây đã bị tốc mái do mưa bão, giờ xuống cấp lắm, liệu bán được bao tiền. Chị sợ rằng bán hết cả đất, rẫy cũng không đủ trả số nợ vay mượn.

"Một người anh bảo xuống thay phiên cho tôi về, nhưng tôi từ chối. Vì anh ở lại đi làm, may ra còn có thêm tiền để cứu chồng tôi", chị Hồng tâm sự.

Bất lực nhìn cảnh chồng đau đớn vì bệnh mà không làm cách nào sớm xoay sở được tiền điều trị, chị Hồng khóc miết. Trong cái khó, chị lại càng “nghĩ dại”. Chị sợ 2 đứa con sẽ sớm chịu cảnh mồ côi cha, còn phải mang gánh nợ lớn trên vai.

“Đến nay, vợ chồng tôi vẫn giấu 2 đứa nhỏ, không dám nói cha bệnh nặng. Lần nào gọi điện về nhà cũng nghe chúng giục: “Ba mẹ mau về với con” mà tôi đau xót quá”, hai hàng nước mắt của chị cứ chảy mãi không dừng.

