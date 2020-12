MS 2020.311

Cái nắng gay gắt của Sài Gòn mùa khô càng khiến cho Hoàng thêm khó chịu. Trên chiếc giường tạm ngoài hành lang bệnh viện, con quằn quại, ọ ẹ khóc. Tiếng khóc nhỏ như mèo kêu.

Hoàng bị suy dinh dưỡng nặng, da, mắt vàng ệch, người bủng beo

Vũ Huy Hoàng đã 15 tháng tuổi nhưng trông nhỏ thó như chú khỉ con, nặng vọn vẹn 5,5kg. Đôi mắt vàng ệch, khuôn mặt cau có chốc chốc lại khóc rấm rứt biểu hiện sự mệt mỏi. Hai tay chân con đều còi cọc, đen đúa, chỉ có cái bụng là bự so với cả thân hình.

Chị Nguyễn Thị Đào (22 tuổi), mẹ của Hoàng tâm sự: “Lúc mang bầu em có đi siêu âm, xét nghiệm, nhưng không có gì khác thường. Kể cả lúc mới sinh ra, bé cũng bình thường như những đứa trẻ khác. Sau đó, bác sĩ có nói với em, bệnh này rất khó phát hiện. Chỉ đến lúc sinh ra, bệnh mới biểu hiện ra cơ thể con”.

Bệnh viện quá tải, con phải nằm tạm ở hành lang nóng nực

Bé Huy Hoàng được chẩn đoán bị teo đường mật khi mới tròn 2 tháng tuổi. Ca phẫu thuật đầu tiên được tiến hành khi con 2,5 tháng. Từ đó đến nay, chị Đào chẳng thể nhớ được đã cùng con ra vào bệnh viện bao nhiêu lần, chỉ nhớ tháng nào con về nhà lâu nhất là 1 tháng, còn không thì 1-2 tuần.

Suốt hơn 1 năm Hoàng bị bệnh, da của con ngày càng sạm đen, cơ thể không hấp thu được chất dinh dưỡng nên con bị suy dinh dưỡng nặng. Bác sĩ Nguyễn Hồng Vân Khánh, Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, con bị xơ gan, men gan cao, chức năng gan yếu, báng bụng, chỉ số vàng da tăng nhiều.

Cơ thể gầy gò, chỗ vàng chỗ đen sạm

Hiện tại, Hoàng nằm trong danh sách bệnh nhi cần ghép gan khẩn trong số 90 bệnh nhi đăng ký ghép gan tại bệnh viện Nhi đồng 2. Thế nhưng, chi phí dự kiến sau khi trừ bảo hiểm y tế và bệnh viện hỗ trợ, gia đình vẫn phải chi trả số tiền 250 triệu đồng. Nếu không sớm kiếm được tiền để điều trị, tính mạng con sẽ gặp nguy hiểm.

Cảnh nghèo bó buộc

Bé Vũ Huy Hoàng là con thứ 2 của vợ chồng chị Đào. Khi biết con trai mắc bệnh, người mẹ nghèo chỉ mới học đến lớp 5 chẳng biết dùng từ ngữ nào diễn tả hết được sự bất lực, hụt hẫng và lo lắng suốt hơn một năm qua.

Từ lúc cưới đến nay, vợ chồng chị ở nhờ trên mảnh đất của bà ngoại. Chồng chị Đào làm nghề lái xe tải, là trụ cột kinh tế chính của gia đình, ngày nào cũng đi làm từ 6 giờ sáng, đến 10-11 giờ đêm mới về. Với mức thu nhập hơn 10 triệu đồng, nếu cả gia đình khỏe mạnh thì có thể an ổn sống qua ngày, thậm chí tích cóp được chút ít. Tuy nhiên, hơn 1 năm con bệnh nặng, liên tục đi viện chữa trị, số tiền ấy không thấm tháp vào đâu.

"Trong lúc vợ chồng em đang cố gắng tìm cách vay mượn tiếp thì rất mong các mạnh thường quân thương xót giúp đỡ".

Trước đây, chị Đào còn đi làm công nhân để phụ chồng lo chi phí gia đình, nhưng từ ngày sinh con trai rồi con mắc bệnh, chị phải nghỉ việc.

“Biết con chữa bệnh cần nhiều tiền nhưng vợ chồng em chẳng có tài sản gì đáng giá để bán. Anh em họ hàng cũng đã giúp đỡ trong khoảng thời gian đầu con bệnh. Giờ tất cả chỉ trông chờ vào một mình chồng em.

Vốn anh ấy mắc bệnh tiểu đường, nhưng nhất quyết không đi khám. Anh ấy sợ tốn tiền, mà hơn nữa là sợ phát hiện bệnh nặng thì sẽ suy sụp tinh thần”, chị Đào nghẹn lời.

Hai bên nội ngoại đều nghèo cả, chẳng có ai để vợ chồng cậy nhờ. Chị nhẩm tính số tiền đã vay mượn kể từ lúc con trai bệnh, nhưng chẳng thể nhớ hết. Giờ đây, chị chỉ mong sao lo được khoản tiền cần thiết sắp tới để chạy chữa cho con trai. Chồng chị sức khỏe đang yếu dần, khó tiếp tục lo được nữa.

“Con chỉ bị bệnh thôi, chứ con vẫn là một đứa trẻ bình thường. Con biết đòi cha, mẹ, biết tranh giành đồ chơi với chị, còn biết làm rất nhiều trò. Con có khả năng cứu chữa, nhưng lại không thể chờ được lâu. Gia đình em đã vào đường cùng rồi, xin hãy cứu giúp con em với!”, người mẹ trẻ bất lực, mong níu giữ được cơ hội mà các bác sĩ đã ban tặng cho con trai.

browser not support iframe.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM hoặc em Nguyễn Thị Đào; Điện thoại: 0937510591.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.311 (bé Vũ Huy Hoàng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 100016171814

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.