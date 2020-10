MS 2020.271

Sau những ca phẫu thuật, bàn chân con cụt dần chỉ còn 1 ngón. Những vết sẹo dài chằng chịt khắp cơ thể khiến con càng tự ti, thu mình trong "vỏ ốc".

Trên gương mặt của Như Quỳnh luôn mang nét buồn bã. Chị Nguyên tâm sự, mỗi lần nhìn con gái bé bỏng run rẩy thân mình trong im lặng, chị chẳng thể cầm lòng. Vậy là có hôm con khóc trước, mẹ khóc sau, hôm thì hai mẹ con cùng khóc.

Cô bé Như Quỳnh mới 7 tuổi nhưng đã phải trải qua nhiều lần đau đớn cắt da thịt.

Khi mới sinh ra, Như Quỳnh cũng trắng trẻo, tròn trịa như những đứa trẻ khác. Đôi chân cũng có đủ 5 ngón bình thường. Không ngờ, chỉ 2 tháng sau, các ngón chân của con bỗng tím bầm, chảy máu liên tục.

Đưa đi khắp các cơ sở y tế địa phương nhưng không khỏi, chị Nguyên ẵm con vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán con bị dị dạng mạch máu, phải phẫu thuật cắt bỏ khối u, tránh cho con bị mất máu.

Trước đây chân con cũng có đủ 10 ngón (ảnh: gia đình cung cấp).

Sau 18 lần phẫu thuật vì dị dạng mạch máu, đến nay, con chỉ còn duy nhất 1 ngón chân.

Đến lúc 6 tháng tuổi, mông của con lại bị sưng to bằng nửa cái đầu. Đứa bé phải nằm nghiêng cả ngày lẫn đêm. Chỉ trong vòng 2 tháng, Như Quỳnh phải trải qua 3 đợt mổ lấy khối u mà không hết. Đến nay, nếu không đưa con đi viện kịp thời, khối u ấy sẽ sưng tấy, hành sốt khiến con vật vã.

Cho đến khi tròn 7 tuổi, tính ra cô bé đã trải qua 18 ca phẫu thuật. Đứa trẻ phải thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau mới có thể giảm bớt đau đớn. Nỗi sợ bệnh viện ám ảnh, mặc cảm tự ti cơ thể lớn dần, Quỳnh khép mình, trở nên trầm mặc, ít nói.

Suốt buổi trò chuyện, đôi mắt của người mẹ luôn ướt nhòa. Chị Nguyên xót xa khi nhớ lại những ngày đầu tiên con gái đi học, cô độc giữa bạn bè. Con dè dặt ánh mắt của các bạn. Thời tiết Phú Yên có nắng nóng thế nào, con cũng nhất quyết không bỏ đôi tất ra khỏi chân. Rồi dần dần, con có thói quen ngồi nhìn theo bóng dáng nô đùa, chạy nhảy của các bạn.

“Con hay khóc thầm lắm cô ạ. Khóc mà không để phát ra tiếng. Vì trước đây lúc đau đớn, con cũng đã khóc thật to rồi, nhưng cũng chẳng đỡ hơn được, nên giờ con mới trầm mặc. Nhiều lúc tôi muốn giúp con chiến đấu, nhưng tôi chẳng biết phải làm sao, chỉ đành cầu cứu bác sĩ”, chị Nguyên tâm sự.

Vợ chồng chị Nguyên đã tìm đủ mọi cách để có thể đưa con gái từ Phú Yên vào Sài Gòn chữa bệnh suốt 7 năm nay.

Nợ chồng chất cũng chỉ mong cứu con

Vợ chồng chị Nguyên cứ nghĩ khối dị dạng mạch máu lan tỏa tới đâu, chỉ cần cắt bỏ là cứu được con gái, không ngờ rằng, sẽ có ngày con gặp nguy hiểm.

Chị Nguyên chia sẻ: “Đợt này cháu bị nặng quá, các khối u đã lan tỏa lên bụng, nhiều tổn thương. Sau khi các bác sĩ hội chẩn xong, con được chuyển sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định để điều trị theo phương pháp “lấy độc trị độc”, chích cồn qua da. Cứ 1 tháng thì đưa con vào chích cồn. Bác sĩ có nói với tôi, tùy thuộc vào cơ địa của con để quyết định thời gian dài hay ngắn, có thể là vài năm, cũng có thể là cả đời. Nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết tâm cứu con nên cứ vay được chỗ nào là vay”.

Như Quỳnh xem những tấm giấy khen như báu vật, bởi ở đó chứa đựng niềm vui, mong mỏi của con.

Suốt 7 năm qua, chị Nguyên chưa thể hình dung hết những khoản nợ đã vay. Gần đây nhất, ngày 15/10/2020, chị vừa vay vốn hộ nghèo được 50 triệu để chuẩn bị hành trình tiếp theo cho con gái. Chỉ riêng tiền thuốc cồn đã hơn 6 triệu sau khi trừ bảo hiểm y tế, thêm các chi phí khác cùng tiền đi lại cũng vượt quá 10 triệu đồng. Số tiền rất lớn đối với gia đình chị Nguyên hiện tại.

“Bấy lâu nay một mình chồng tôi làm phụ hồ, lương còn chưa nổi tiền thuốc đặc trị. Bản thân tôi trước khi sinh bé Như Quỳnh có đi làm công nhân, nhưng sau khi sinh con, rồi đưa con đi trị bệnh thì gần như cả ngày đêm chẳng thể rời con được, vì vậy không thể kiếm thêm thu nhập. Sau đợt vay này, tôi cũng đã cạn đường xoay sở rồi”, người mẹ nghẹn ngào nước mắt.

Đau đớn hơn là khi con gái bị bệnh, gia đình chị Nguyên từng phải nhận những lời dè bỉu, quay lưng của một vài người thân. May mắn nhờ vợ chồng chị đồng lòng, yêu thương con gái nên mới có thể kéo dài đến hiện tại. Nhưng ở hoàn cảnh bơ vơ, hai bên nội ngoại đều khó khăn, chị không biết có thể kiên cường được đến lúc nào. Chị cầu mong có những đôi tay đưa ra cứu đứa con gái tội nghiệp của chị.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Lưu Thị Lệ Nguyên hoặc anh Trần Quang Đại; Địa chỉ: Khu phố Hòa Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; Điện thoại: 0961128687 hoặc 0702517527.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.271 (bé Trần Lưu Như Quỳnh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.