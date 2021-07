Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

21-06-2021 02:22:12 20,000 Ung ho MS2021.161 (Nguyen Van Loc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

21-06-2021 06:48:02 100,000 ung ho MS 2021.162 (chau Truong Van Tuan)

21-06-2021 06:49:16 300,000 To Thi Tra Ly chuyen tien; ung ho MS 2021.162

21-06-2021 07:58:44 50,000 LPT ung ho MS 2021162 Truong Van Tuan

21-06-2021 08:02:52 200,000 UH ms 2021.158 (TranVanThuc)

21-06-2021 08:08:32 50,000 ms 2021.162 ( truong van tuan )

21-06-2021 09:26:32 5,000,000 ong Tu Van ho tro ms 2021.154 giup 4 chi em Giang Thi May

21-06-2021 10:13:38 200,000 CT DEN:117203875156 HT 2021.161 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh

21-06-2021 10:16:35 10,000 LE DUC ANH chuyen tien

21-06-2021 12:14:10 300,000 ung ho ms 2021.162 ( truong van tuan)

21-06-2021 12:34:19 200,000 CT DEN:117205648860 CK BAO VIETNAMNET ung ho Truong Van Tuan MS 2021162

21-06-2021 12:51:11 100,000 Ung ho MS 2021.161 (Nguyen Van Loc)

21-06-2021 12:52:25 100,000 Ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan)

21-06-2021 14:39:01 1,000,000 Ung ho MS.2021.162 (Truong Van Tuan)

21-06-2021 16:15:21 200,000 TRAN THANH TUYEN ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan)

21-06-2021 16:24:35 110,000 HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.162 truong van tuan

21-06-2021 16:55:57 500,000 CT DEN:210137287861 ung ho MS 2021161 Nguyen Van Loc

21-06-2021 17:41:36 100,000 CT DEN:117210941250 giup e tri benh

21-06-2021 19:45:07 50,000 ung hoMS 2021.162 (Truong Van Tua

21-06-2021 19:51:55 2,000,000 CT DEN:117212572700 IBFT Ung ho MS 2021 vacxincovid

21-06-2021 20:23:11 100,000 CT DEN:117213661767 Chuyen tien

21-06-2021 20:36:08 200,000 CT DEN:117313062942 STA ungho ms2021.162 (Truong Van Tuan)

21-06-2021 22:48:58 500,000 CT DEN:117215766945 Ung ho MS 2021.162 chau Truong Van Tuan, huyen Ba Vi, Ha Noi

22-06-2021 01:07:03 10,000 Ung ho MS2021.162 (Truong Van Tuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:22/06/2021 00:52:57

22-06-2021 07:36:44 200,000 ung ho ms 2021.164 god bless u

22-06-2021 07:53:30 300,000 CT DEN:117300955647 Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha FT21173409643502

22-06-2021 07:56:55 500,000 CT DEN:117300957312 Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21173504487662

22-06-2021 07:57:04 3,000,000 chuyen tien ung ho me con chi Ha MS 2021.164

22-06-2021 07:59:12 300,000 CT DEN:117300958356 Ung ho MS 2021.157 anh Tran Van Hung FT21173031640881

22-06-2021 08:23:42 200,000 ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)

22-06-2021 09:01:46 1,000,000 NTP ung ho MS 2021. 164 ( Me con chi Ha )

22-06-2021 09:04:34 2,500,000 CT DEN:117302936571 Kolmakova Ekaterina ung ho MS 2021.158 Tran Van Thuc

22-06-2021 09:10:30 200,000 CT DEN:117302996101 Ung ho MS 2021.164, me con chi Ha FT21173005007968

22-06-2021 09:18:09 300,000 ung ho MS 2021.164(me con chi ha)

22-06-2021 09:35:32 10,000 LE DUC ANH chuyen tien

22-06-2021 10:07:15 100,000 Le Duc Nghia ung ho me con ch Ha _ MS 2021164

22-06-2021 10:10:01 100,000 HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms 2021.164 me con chi ha

22-06-2021 10:25:33 20,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.164

22-06-2021 10:53:35 100,000 ms 2021.164 ( me con chi ha )

22-06-2021 10:55:15 50,000 ms 2021.163 ( ba le thi von )

22-06-2021 11:40:50 80,000 So GD goc: 10015542 UH MS 2021.164 me con chi Ha

22-06-2021 11:46:46 200,000 ung ho ms 2021.164 me con chi Ha

22-06-2021 12:15:12 1,000,000 ung ho ms 2021.164 (me con chi Ha)

22-06-2021 14:10:12 500,000 CT DEN:117307114979 Vietinbank;114000161718;A Giang ung ho me con chi Ha MS 2021 164

22-06-2021 15:00:54 1,000,000 ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)

22-06-2021 15:20:40 500,000 ms 2021.164 (me con chi Ha)

22-06-2021 15:23:48 200,000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.164 ( me con chi Ha )

22-06-2021 15:39:50 500,000 Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha); huyen Lac Son; tinh Hoa Binh

22-06-2021 15:45:49 50,000 LPT ung ho MS 2021164 me con chi Ha

22-06-2021 16:43:42 500,000 TRAN QUOC AN chuyen tien ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)

22-06-2021 20:42:09 200,000 CT DEN:117313800411 MS 2021.164 (me con chi Ha)

22-06-2021 20:48:34 1,000,000 Tom C tang MS 2021. 164 me con chi Ha

22-06-2021 20:49:35 1,000,000 Tom C tang MS 2021.163 ba Le Thi Von

22-06-2021 20:50:27 1,000,000 Tom C tang MS 2021.162 Truong Van Tuan

22-06-2021 20:56:21 1,000,000 Tom C tang MS 2021.161 Nguyen Van Loc

22-06-2021 21:02:14 100,000 CT DEN:117414696528 STA ungho ms2021.163 (ba Le Thi Von)

22-06-2021 21:23:02 200,000 CT DEN:117414704895 STA ungho ms2021.160 (be Nguyen Mai Thanh Tung)

22-06-2021 22:11:02 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.164(me con chi Ha)

23-06-2021 00:55:29 30,000 Ung ho MS2021.164 (me con chi Ha). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:23/06/2021 00:29:56

23-06-2021 08:49:00 500,000 Me con chi Ha ma so 2021.164

23-06-2021 08:49:22 150,000 ung hoMS 2021.164(me con chi Ha)

23-06-2021 09:03:59 50,000 Ung ho MS 2021.163 ( Ba LE THI VON)

23-06-2021 09:19:52 200,000 Ung ho MS 2021.163 (ba Le Thi Von)

23-06-2021 10:28:19 5,000,000 Ung ho cho MS 2021.160 em Nguyen Mai Thanh Tung

23-06-2021 11:02:21 200,000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021. 163 ( Ba Le Thi Von )

23-06-2021 11:05:34 50,000 Dao Thi Diem Huong so28; to12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan)

23-06-2021 13:10:44 200,000 NGUYEN TAI DAT chuyen tien ung ho MS 2021.163 Ba Le Thi Von

23-06-2021 14:13:14 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.163

23-06-2021 14:42:56 1,000,000 CT DEN:117407989507 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho mua vacin covid

23-06-2021 15:05:50 200,000 CT DEN:117408089459 MBVCB.1210324178.089459.ung ho Ms 2021.163 le thi von.CT tu 0541000245031 DINH VAN HUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam

23-06-2021 15:17:48 200,000 CT DEN:117408263788 Ung ho MS 2021.163 ba Le Thi Von FT21174999154060

23-06-2021 16:02:53 50,000 MS 2021.164 me con chi Ha

23-06-2021 16:14:32 100,000 LPT ung ho MS 2021163 Ba Le Thi Von

23-06-2021 19:24:58 15,000,000 Tom C tang MS2021.160 mua may tro thinh cho Tung

24-06-2021 00:46:47 10,000 Ung ho MS2021.163 (ba Le Thi Von). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:24/06/2021 00:30:41

24-06-2021 07:34:53 50,000 ms 2021.165 ( gia dinh ba huong )

24-06-2021 08:09:25 10,000 LE DUC ANH chuyen tien

24-06-2021 13:35:49 100,000 LPT ung ho MS 2021165 gia dinh ba Huong

24-06-2021 14:13:55 1,000,000 ung ho ms2021.165 gia dinh ba huong

24-06-2021 16:10:07 50,000 Luong Van Han so28; to12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong)

24-06-2021 19:30:00 500,000 TO THI MY HANG chuyen tien ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)

24-06-2021 21:47:23 150,000 CT DEN:117614868149 STA ungho ms2021.165 (gia dinh ba Huong)

24-06-2021 21:49:19 200,000 CT DEN:117614868750 STA ungho ms2021.164 (me con chi Ha)

25-06-2021 02:14:09 20,000 Ung ho MS2021.165 (gia dinh ba Huong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

25-06-2021 06:19:00 200,000 CT DEN:117623782700 HT 2021.164 tu Tran Van Su BIDV Ky Anh

25-06-2021 06:30:11 200,000 CT DEN:117623783620 HT 2021.165 tu Nguyen Van Dung BIDV Ky Anh

25-06-2021 07:13:23 100,000 Ung ho NCHCCCL Huyen My QT

25-06-2021 08:11:09 300,000 ung ho ms 2021.166

25-06-2021 08:39:42 500,000 So GD goc: 10000142 MS 2021.164 ME CON CHI NGUYEN THIHA

25-06-2021 09:43:10 5,000,000 CT DEN:117602768918 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.166 em Tran Le Phuong Vy FT21176205959551

25-06-2021 10:13:30 50,000 ms 2021.166 ( em tran le phuong vy )

25-06-2021 10:15:36 150,000 CT DEN:117603077689 STA ungho ms2021.166 (em Tran Le Phuong Vy)

25-06-2021 10:32:49 150,000 So GD goc: 10002397 MS 2021.166 (Em Tran Le Phuong Vy) tai CONG THUONG VN CN DONG DA

25-06-2021 12:23:34 500,000 CT DEN:117605537608 MS 2021.166 (em Tran Le Phuong Vy)

25-06-2021 15:55:12 10,000 LE DUC ANH chuyen tien

25-06-2021 16:00:42 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho Ma so 2021.162 (TRUONG VAN TUAN)

25-06-2021 16:02:37 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.160 (be NGUYEN MAI THANH TUNG)

25-06-2021 16:04:12 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.158 (TRAN VAN THUC)

25-06-2021 16:06:05 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.157 (anh TRAN VAN HUNG)

25-06-2021 18:17:45 100,000 LPT ung ho MS 2021166 Em Tran Le Phuong Vy

26-06-2021 01:54:57 10,000 Ung ho MS2021.166 (em Tran Le Phuong Vy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:26/06/2021 01:00:37

26-06-2021 06:25:57 300,000 LE XUAN VAN ck ma so 2021.167(nguyen huyen thuong)

26-06-2021 06:47:34 300,000 CT DEN:117623607939 Ung ho Ms 2021.167 Nguyen Huyen Thuong FT21177076744437

26-06-2021 06:50:29 2,000,000 ung ho ma so 2021.167 be Nguyen Huyen Thuong thuong be va ba qua

26-06-2021 07:24:15 100,000 NGO VAN HA Chuyen tien ung ho MS 2021167 nguyen huyen thuong

26-06-2021 07:38:53 500,000 ung ho MS 2021.167 (nguyen huyen thuong)

26-06-2021 07:43:18 100,000 TRAN VIET DUC chuyen tien ung ho MS 2021.167 ( Nguyen Huyen Thuong)

26-06-2021 07:50:05 100,000 CT DEN:117700454654 MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong)

26-06-2021 08:08:57 100,000 CT DEN:117701504804 MS 2021 162 Truong Van Tuan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

26-06-2021 08:11:25 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ms 2021.167

26-06-2021 09:15:33 200,000 CT DEN:117702857555 HTMS 2021.167 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

26-06-2021 09:52:46 10,000,000 ong Tu Van giup ms 2021.167 be Nguyen Huyen Thuong

26-06-2021 10:14:15 150,000 CT DEN:117703633470 STA ungho ms2021.167 (Nguyen Huyen Thuong)

26-06-2021 10:57:34 50,000 ms 2021.167 ( nguyen huyen thuong )

26-06-2021 11:54:22 250,000 ung ho MS 2021.164 ( me con chi Ha)

26-06-2021 11:56:53 250,000 ung ho MS 2021.167 ( Nguyen Huyen Thuong)

26-06-2021 12:04:40 500,000 ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong

26-06-2021 12:07:48 500,000 ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan)

26-06-2021 12:10:37 500,000 ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai)

26-06-2021 13:33:27 100,000 CT DEN:117706611399 ung ho be

26-06-2021 17:45:54 500,000 ung ho MS 2021.166 (em Tran Le Phuong Vy)

26-06-2021 18:35:19 50,000 LPT ung ho MS 2021167 Nguyen Huyen Thuong

26-06-2021 20:26:32 200,000 CT DEN:117713025611 MS 2021.165 (gia dinh ba Huong)

26-06-2021 20:27:35 300,000 CT DEN:117713026441 MS 2021.163 (Ba Le Thi Von)

27-06-2021 00:44:12 10,000 LE DUC ANH chuyen tien; thoi gian GD:26/06/2021 23:13:17

27-06-2021 03:03:06 10,000 Ung ho MS2021.167 (Nguyen Huyen Thuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

27-06-2021 06:28:02 100,000 MS 2021.168 (Ta Xuan Truong)

27-06-2021 08:15:17 2,000,000 ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong)

27-06-2021 09:18:20 50,000 LPT ung ho MS 2021168 Ta Xuan Truong

27-06-2021 10:23:20 300,000 ung hoMS 2021.168(Ta Xuan Truong)

27-06-2021 10:26:03 200,000 ung hoMS 2021.163 (Ba Le Thi Von)

27-06-2021 10:41:34 100,000 HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.168 ta xuan truong8

27-06-2021 10:47:21 50,000 ms 2021.168 ( ta xuan truong )

27-06-2021 12:18:02 300,000 ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong)

27-06-2021 15:11:45 50,000 Dao Thi Diem Huong so28; to12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong)

27-06-2021 15:51:07 200,000 CT DEN:117880361850 ung ho MS 2021 168 Ta Xuan Truong

27-06-2021 16:03:33 150,000 CT DEN:117809263779 STA ungho ms2021.168 (Ta Xuan Truong)

27-06-2021 20:05:22 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.168

27-06-2021 20:06:34 300,000 ung ho ms 2021.168

28-06-2021 00:59:51 10,000 Ung ho MS2021.168 (Ta Xuan Truong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:28/06/2021 00:08:14

28-06-2021 06:47:12 1,000,000 ung ho ma so 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran thuong be va gia dinh qua

28-06-2021 07:13:13 100,000 Duy Tuan ung ho ma so MS 2021.168

28-06-2021 07:45:49 10,000 CT DEN:117990092454 NGUYEN VAN TUAN chuyen khoan

28-06-2021 08:20:53 200,000 CT DEN:117901904226 Chuyen tien ho tro MS 2021.169

28-06-2021 08:41:01 500,000 Ung ho MS 2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran)

28-06-2021 08:41:09 200,000 CT DEN:117901445465 Ung ho MS 2021169 be Dang Thi Quyen Tran

28-06-2021 08:55:50 200,000 So GD goc: 10003508 MBVCB.1215533335.NGUYEN THI KIM PHUONG ung ho MS 2021.163 ( Ba LE THI VON).CT tu 1015776262 toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam

28-06-2021 09:37:49 10,000,000 CT DEN:117902262446 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran FT21179772070999

28-06-2021 10:36:01 200,000 HO THANH LONG Chuyen tien giup be DANG NGUYEN HUYEN TRAN loc than

28-06-2021 11:32:45 100,000 CT DEN:117904784847 Ung ho MS 2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran). Tu Phuc Hoat

28-06-2021 11:58:50 100,000 CT DEN:117991490902 PHUNG VAN PHE ung ho MS 2021 169 Be Dang Thi Huyen Tran qua Bao VIETNAMNET

28-06-2021 11:58:53 300,000 ung ho ms 2021.169

28-06-2021 12:56:20 1,000,000 Ung ho MS.2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran)

28-06-2021 13:07:08 35,000 GIUP 7MS: 2021.163,2021.164,2021.165,2021.166,2021.167,2021.168,2021.169

28-06-2021 13:16:21 50,000 ms 2021.169 ( be dang thi huyen tran )

28-06-2021 14:08:53 200,000 ung ho MS 2021.169

28-06-2021 14:28:22 500,000 CT DEN:117907557799 Ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran FT21179773050737

28-06-2021 14:33:13 300,000 CT DEN:117907811516 MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong

28-06-2021 15:34:34 200,000 CT DEN:117908885153 ung ho ms 2021.168 Ta Xuan Truong

28-06-2021 15:50:57 200,000 ms 2021.169 ( Be Dang Quyen Tran)

28-06-2021 16:01:44 200,000 SDT 0853004427 giup do Ma so MS MS 2021169 Be Dang Thi Quyen Tran

28-06-2021 16:01:58 100,000 CT DEN:117909676053 GUI Chu Tuan FT21179724402308

28-06-2021 16:27:23 200,000 ung ho ms 2021.169 ( be Dang Thi Quyen Tran)

28-06-2021 16:56:05 500,000 CT DEN:117909993461 UH MS 2021.169

28-06-2021 16:56:53 100,000 CT DEN:117916654141 MS 2021.169 (BE DANG THI HUYEN TRAN)-280621-16:57:07 654141

28-06-2021 17:03:21 100,000 Ung ho MS 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran)

28-06-2021 17:27:57 100,000 Chuyen khoan tai ATM tu TK 102001733915 den TK 114000161718

28-06-2021 22:20:00 300,000 ung ho MS 2021.169

29-06-2021 00:58:13 100,000 CT DEN:117916568192 MS 2021 169 DANG THI QUYEN TRAN NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT; thoi gian GD:28/06/2021 23:07:22

29-06-2021 01:06:56 20,000 Ung ho MS2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:29/06/2021 00:11:10

29-06-2021 06:16:47 500,000 CT DEN:290139185817 ung ho MS 2021170 Tran Tuan Hung

29-06-2021 08:17:18 800,000 ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung)

29-06-2021 08:24:56 100,000 ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung); chuc con mau khoe

29-06-2021 08:28:42 100,000 ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha); cau mong sk; binh an den gd chi

29-06-2021 09:24:15 300,000 ung ho ms 2021.170 ( tran tuan hung)

29-06-2021 10:38:20 100,000 CT DEN:118003649019 ung ho MS 2021.170

29-06-2021 10:45:18 50,000 ms 2021. 170 ( tran tuan hung )

29-06-2021 11:33:04 50,000 LPT ung ho MS 2021169 Be Dang Thi Quyen Tran

29-06-2021 11:39:39 200,000 Ung ho MS 2021.169 ( Be Dang Thi Quyen Tran)

29-06-2021 13:51:13 10,000 LE DUC ANH chuyen tien

29-06-2021 14:49:50 1,000,000 ung ho MS 2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran)

29-06-2021 21:33:53 200,000 UNG HO MS 2021.VACXINCOVID

30-06-2021 01:58:55 10,000 Ung ho MS2021.170 (Tran Tuan Hung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:30/06/2021 00:30:57

30-06-2021 05:41:39 200,000 MS 2021.171

30-06-2021 07:02:48 200,000 CT DEN:118100937900 HT 2021.169 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh

30-06-2021 07:12:52 1,000,000 ung ho ma so 2021.171 be Tuan Nam thuong gia dinh be qua

30-06-2021 08:48:49 200,000 ung ho chau Nguyen huyen Thuong MS 2021167

30-06-2021 08:51:41 200,000 ung ho chau Ta xuan Truong MS 2021168

30-06-2021 09:15:51 500,000 Anh Duong Minh Duc ung ho ms 2021 171 be tuan nam

30-06-2021 10:24:32 200,000 CT DEN:118103648859 MS 2021.171

30-06-2021 10:35:26 1,000,000 ung ho MS 2021.171 ( phan van tuan nam )

30-06-2021 10:36:56 200,000 ung ho ms 2021.171 be tuan nam.god bless u

30-06-2021 11:46:15 100,000 ms 2021.171 ( be tuan nam )

30-06-2021 11:58:15 200,000 CT DEN:118112121313 ung ho MS 2021.171 (Be Tuan Nam)

30-06-2021 12:22:54 30,000 CT DEN:118105743400 UH MS 2021.171 BE TUAN NAM

30-06-2021 15:16:49 200,000 CT DEN:118108816497 Vietinbank;114000161718;ung ho MS 2021171 Tuan Nam

30-06-2021 15:44:34 100,000 CT DEN:118108041089 Ung ho Ms 2021.171 (be Tuan Nam)

30-06-2021 16:15:26 50,000 LPT ung ho MS 2021171 Be Tuan Nam

30-06-2021 18:31:43 250,000 ung ho MS 2021.171 (Be Tuan Nam)

30-06-2021 18:49:41 100,000 CT DEN:118111375380 ung Ho MS 2021-171 be tuan nam

30-06-2021 19:36:50 200,000 CT DEN:118119152631 MS 2021.171 BE TUAN NAM-300621-19:39:26 152631

30-06-2021 20:43:45 100,000 ung ho ms2021.171 be tuan nam