MS 2021.036

Ngoài người em gái đã mất, giờ đây, gia đình chị Lý có tới 4 người bị ung thư. Vật lộn với cái nghèo nhưng họ chẳng thể nào xoay sở kịp chi phí điều trị.

browser not support iframe.

Bé Trương Phạm Hùng (sinh năm 2012) vừa được mẹ đẩy xe lăn từ bệnh viện về phòng trọ. Căn bệnh ung thư não khiến đôi chân của con không đi đứng được nữa. Mọi việc phải nhờ cha mẹ chăm sóc.

Cõng con trên lưng, anh Nhân khó nhọc bước từng bậc thang nhỏ đi lên chỗ trọ tạm bợ nằm ngoài hành lang. Gia đình 4 người thuê được 2 chiếc giường nhỏ. Ngoài 2 mẹ con chị Lý, còn có mẹ đẻ và cháu gái của chị cũng bị ung thư, đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

15 năm trước, em gái của chị Lý phát hiện bị ung thư đại tràng. Nhà nghèo không được chữa trị, cái chết là điều biết trước. Đáng thương nhất là 2 đứa con nhỏ dại. Dù mẹ con chị Lý cố gắng làm lụng để kiếm tiền lo cho các cháu, nhưng vẫn chẳng thể bù đắp việc mất đi tình thương của mẹ.

Bà Cúc và chị Lý đều bị ung thư đại tràng, Hùng bị ung thư não. Còn một người cháu mắc ung thư tuyến giáp đang học đại học trên Đà Lạt, Lâm Đồng.

Chị Lý lấy chồng muộn, chỉ có một đứa con duy nhất là Trương Phạm Hùng. Khi con trai mới được 3 tuổi thì chị Lý phát hiện bị ung thư đại tràng giai đoạn 3.

“Hay tin mình mắc bệnh hiểm nghèo, tôi níu lấy tay chồng, chỉ biết hỏi một câu: “Con mình phải làm sao đây?”. Chồng tôi cũng chấn động tinh thần, mãi sau mới hồi tỉnh lại. Chúng tôi chỉ biết khóc thôi cô ạ”, chị Lý nghẹn giọng.

Vì đứa con, vợ chồng chị quyết định bán mảnh đất cùng cái chòi nho nhỏ ở Buôn Ma Thuột, tài sản duy nhất để chữa bệnh. Trong đầu chị lúc ấy chỉ mong có thể sống được đến lúc con trai 10 tuổi, biết chăm sóc cho mình.

4 lần mổ, những đợt hóa trị, xạ trị, chị đều kiên cường vượt qua. Trong suốt 5 năm, có những lúc cơ thể kiệt quệ đến nỗi muốn bỏ cuộc, nhưng vì con trai, chị luôn cố gắng. Tuy nhiên, dường như ông trời vẫn chưa bằng lòng với nỗi đau ấy của gia đình chị.

“Đầu năm ngoái, trong lúc tôi đang ở bệnh viện thì nghe mẹ chồng ở quê nói con trai hay bị nôn ói, đi đứng không vững. Con đã 8 tuổi rồi, điều đó quá bất thường. Một mình chồng tôi về quê đưa con đi khắp nơi khám nhưng không ra bệnh. Mãi đến tháng 8 năm 2020 mới phát hiện thì đã muộn, con bị u não, không còn sống được bao lâu”, chị Lý gạt nước mắt, xoa đầu con trai đang ngồi cạnh.

Sắp tới, các bác sĩ sẽ tiến hành hội chẩn để đánh giá khả năng xạ trị của Hùng. Thế nhưng, chi phí dự kiến lên tới 60-80 triệu đồng.

Từng trải qua tác dụng phụ của hóa chất, chị hiểu nỗi đau bệnh tật hành hạ, mỗi lần nhìn con trai non nớt cầu cứu vì mệt mỏi, tim chị như sắp vỡ vụn. Đứa trẻ ngây thơ giờ đây không còn tự đứng dậy và đi được nữa, cũng chẳng biết con còn chống chọi với bệnh tật được đến bao giờ.

Chị Lý nhiều lần xin bác sĩ ngưng điều trị, để dành tiền cứu con trai. Thương xót cho hoàn cảnh của gia đình, các bác sĩ chia sẻ hoàn cảnh, kêu gọi giúp đỡ cho chị được vài chục triệu để chuẩn bị cho ca mổ sắp tới. Chẳng thể ngờ đúng lúc mẹ đẻ của chị cũng phát hiện bị ung thư đại tràng, phải mổ gấp.

Tai ương hơn, mới đây, cháu gái của chị (sinh năm 2000) phát hiện bị ung thư tuyến giáp. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, cả gia đình cùng lúc có tới 4 người mắc ung thư. Tháng nào chi phí điều trị bệnh cho cả 4 người cũng lên tới vài chục triệu đồng. Một mình người chồng ít học của chị Lý chẳng thể gánh nổi áp lực nặng nề.

Căn bệnh tồi tệ khiến Hùng không còn được đứng trên đôi chân của mình.

Đến nay, nhà cửa, đất đai của vợ chồng chị chẳng còn gì. Tiền nợ cũng hơn trăm triệu chưa biết lấy gì trả. Cũng chẳng còn ai đủ can đảm để cho gia đình chị vay nợ tiếp. Dường như ai cũng nhận định, mắc phải căn bệnh quái ác ấy chẳng khác nào bị phán án tử, cho vay riết rồi lấy ai mà trả.

Gia đình chị Lý chỉ còn cách cầu xin trong vô vọng. Thông qua Báo VietNamNet, mong các nhà hảo tâm có tấm lòng rộng lớn, giang tay cứu giúp cho gia đình nghèo tội nghiệp.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: anh Trương Thế Nhân (hoặc chị Phạm Thị Lý); Địa chỉ: thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định; Điện thoại: 0338685998.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.036 (gia đình bé Trương Phạm Hùng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.