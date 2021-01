MS 2021.028

Mắc phải căn bệnh bướu trung mạc ổ bụng, cô bé Quế Linh từng phải “vác” chiếc bụng bự đau đớn. Khối u chèn ép khiến con chẳng thể ăn uống, chảy nước dãi liên tục.

Từng đau đớn “vác” gần 6kg dịch trong bụng

Võ Phan Quế Linh sắp tròn 9 tuổi, đang học lớp 3. Cô bé gầy lòng khòng, mái tóc tém nham nhở, tính tình xa cách, nếu gặp ở ngoài bệnh viện, người ta dễ dàng nghĩ rằng, con là đứa trẻ nghịch ngợm và lì lợm. Hiếm có ai thấu được nỗi đau cùng cực mà Quế Linh đã và đang phải trải qua. Thậm chí, con có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Bệnh tật, đau đớn khiến Quế Linh nước mắt ròng ròng.

Quế Linh bắt đầu có biểu hiện bệnh từ đầu tháng 4/2019, khi bụng ngày càng to bất thường. Mẹ con đưa đi khám ở bệnh viện địa phương nhưng không ra bệnh, phải chuyển con vào TP.HCM.

Chị Phan Thị Thanh Nga nghẹn ngào: “Con phải khám và theo dõi ở nhiều bệnh viện lớn, phải chịu những mũi kim to đâm vào bụng để lấy dịch xét nghiệm. Có thời điểm con uống thuốc lao theo chẩn đoán của bác sĩ nhưng chỉ khiến bụng càng to, đến mức không ăn uống được, nước miếng chảy ròng ròng, ướt đẫm cả quần áo và chăn gối.

Khám miết mà vẫn chẳng ra bệnh. Thậm chí, bác sĩ tiến hành mổ để xét nghiệm và hút dịch xong rồi mà vẫn “mông lung” về bệnh của con. Trước và sau khi mổ lấy dịch, con giảm gần 6kg, cả người gầy nhom chỉ còn da bọc xương, xót lắm cô ạ”.

Ngay cả khi đã chuyển sang Bệnh viện Ung bướu, bác sĩ vẫn phải “lòng vòng” đi tìm cho đúng bệnh của con. Phải chuyển qua tới phác đồ hóa trị thứ 4, dấu hiệu bệnh của con mới thuyên giảm.

Những đau đớn, khổ sở của con sẽ vơi dần, hòa trong màu vẽ.

“Thời gian đầu mới nhập viện bên Bệnh biện Ung bướu, do trước đó cơ thể con đã yếu sẵn, sau lại vô thuốc hóa trị không đúng bệnh, con dường như không còn sức chống đỡ. Con không thể tự đi lại, ngồi xe lăn cũng đau đớn không chịu nổi. Nhìn con như vậy, tôi chỉ muốn bỏ điều trị để tìm phương án khác”, chị Nga tâm sự.

Theo phác đồ thứ 4 điều trị bệnh bướu trung mạc ổ bụng của bác sĩ, con sẽ truyền 9 toa thuốc hóa trị, nhưng đến nay mới đang ở toa thứ 7 mà gia đình chị Nga đã cạn kiệt kinh tế. Hơn 1 năm ròng hai mẹ con Quế Linh lặn lội từ Bình Định vào TP.HCM để khám và chữa bệnh, đến lúc tìm ra bệnh, “gánh nợ” đã chồng chất.

Muốn được về nhà

Quế Linh mắc bệnh vào cuối năm lớp 1. Từ đó, con vừa chữa bệnh, vừa đi học. Đứa trẻ rất tự giác và chăm chỉ. Lúc nào con cũng ao ước nhanh khỏi bệnh để về nhà đi học với các bạn. Nhưng nhiều lần con ở viện, trong khi các bạn cùng phòng lần lượt được về nhà, con lại chuẩn bị gói đồ đạc để chuyển sang bệnh viện khác.

Hiện tại con đã lên lớp 3. Các thầy cô đều thương nên cũng mong rằng, được đi học sẽ là động lực để con chiến thắng bệnh tật.

Đến nay, dù đã tìm ra bệnh, cơ thể con đã đáp ứng thuốc và có tiến triển tích cực, nhưng mỗi một toa đều phải sử dụng thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế. Hằng tháng, chỉ riêng tiền thuốc cũng đã lên tới gần 12 triệu đồng, chưa kể chi phí đi lại và ăn uống.

Chị Nga nghẹn ngào nước mắt: “Bằng mọi giá vợ chồng tôi muốn cứu con mình, đáng tiếc trước đó tôi bị đứa em gái lừa, mượn sổ đỏ để cầm cố vay 600 triệu rồi bỏ trốn. Món nợ từ trên trời ấy còn chưa trả được thì con mắc bệnh. Chúng tôi tính bán nhà, nhưng cha mẹ ngăn cản, nói bán rồi thì 2 đứa con nhỏ, bệnh tật phải lang thang, tội nghiệp cho chúng nó”.

Chị từng là giáo viên dạy ở trường tiểu học tại địa phương. Để lo tiền trả nợ, chị phải làm thêm nhiều công việc như bán sim, giao sữa, trồng rau để bán… Đến lúc con mắc bệnh, chị nghỉ hết công việc để đưa con đi khám và chạy chữa.

Chồng chị cũng là giáo viên. Tiền lương cao lắm cũng chỉ được 8 triệu đồng, chẳng thấm vào đâu so với chi phí bấy lâu nay lo cho con gái. Không còn cách nào, chị đành cầu cứu tới Báo VietNamNet.

Chị Nga phải nghỉ hết mọi việc mỗi lần đưa con đi viện. Gia đình chị đã không còn cách nào lo được chi phí điều trị sắp tới.

Ông Nguyễn Quang Năm, Bí thư Khối 2, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định chia sẻ với VietNamNet: “Vợ chồng cô Nga là người có học thức, hiền lành, thật thà. Chỉ vì trước đó bị người thân lừa gạt mới mang khoản nợ lớn, đến giờ con mắc bệnh cũng không thể lo.

Thay mặt cho địa phương, chúng tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình, để cháu gái có điều kiện được tiếp tục chữa bệnh”.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Phan Thị Thanh Nga; Địa chỉ:191 Lê Lợi, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định; Điện thoại: 0972473770.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.028 (bé Võ Phan Quế Linh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.