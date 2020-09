Báo VietNamNet vừa trao 70 triệu đồng cho ngôi trường miền núi ở Hà Tĩnh để mua 5 bộ máy tính và 2 máy in để phục vụ học sinh sau sáp nhập trường.

Thực hiện chương trình “VietNamNet kết nối ước mơ”, ngày 6/9, PV báo VietNamNet đã tới Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) trao số tiền 70 triệu đồng (bảy mươi triệu đồng chẵn) cho thầy, trò nhà trường để mua 5 bộ máy tính (trị giá 50 triệu đồng) và 2 bộ máy in (trị giá 20 triệu đồng) phục vụ học sinh sau sáp nhập trường.

Ông Đặng Ngọc Chính (thứ hai từ phải sang), Đại diện Báo VietNamNet tại miền Nam trao món quà tới nhà trường

Số tiền này do hai đơn vị thông qua báo VietNamNet tài trợ gồm: Công ty CP Đầu tư Nam Long ủng hộ 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng chẵn) và Công ty CP Dược Nam Yên ủng hộ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

Được biết, Trường THCS Chu Văn An là tên gọi của Trường THCS thị trấn và Trường THCS Chu Văn An sau sáp nhập. Trường có diện tích 16.061m2, có 38 lớp học với 1.393 học sinh. Trong những năm qua, trường THCS Chu Văn An dẫn đầu toàn huyện về giáo dục toàn diện.

Tuy nhiên sau sáp nhập, trường vẫn phải duy trì hoạt động giáo dục ở hai điểm trường nên cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn rất nhiều.

Ông Nguyễn Trung Thành, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết: “Hiện phòng học ở trường đang xuống cấp, đồ dùng dạy học hư hỏng, các trang thiết bị khác chưa đáp ứng được nhu cầu dạy học. Nhà trường rất phấn khởi, vui mừng đón nhận món quà đặc biệt của báo VietNamNet. Tin học là bộ môn rất quan trọng, món quà đã phần nào giúp nhà trường giải quyết những khó khăn về trang thiết bị dạy học. Thay mặt tập thể sư phạm nhà trường, tôi xin trân trọng cảm ơn quý báo, cảm ơn Công ty CP Đầu tư Nam Long và Công ty CP Dược Nam Yên đã ủng hộ, giúp đỡ nhà trường, học sinh trong điều kiện thiếu thốn”.

Ông Đặng Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê gửi lời cảm ơn tới báo VietNamNet và các nhà tài trợ

Ông Trần Quốc Bảo, Ủy viên ban thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê nói: “Thời gian qua, huyện miền núi Hương Khê đã đón nhận nhiều tình cảm, sự ưu ái đặc biệt của các nhà hảo tâm, của quý báo VietNamNet đã ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn, và đóng góp cho huyện nhà trong công tác giáo dục. Chúng tôi xin bày tỏ sự biết ơn, cảm ơn tới đơn vị báo VietNamNet. Thời gian tới mong tiếp tục được quý báo đồng hành, hỗ trợ”.

