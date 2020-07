MS 2020.168

Kể từ ngày trải qua cuộc phẫu thuật cắt đi một phần đại tràng, Thành mặc cảm chỉ muốn bỏ học vì sợ những ánh nhìn thương hại của bạn bè.

Bi kịch giữa tuổi trẻ khát vọng

Khác với những bệnh nhi ung thư cùng điều trị tại Khoa Nhi, bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), cháu Lương Tiến Thành (14 tuổi, quê Cao Bằng) vẫn chưa từng một lần được ngồi dậy sinh hoạt một cách bình thường. Cuộc sống xung quanh cậu học sinh sắp bước vào cấp 3 chỉ toàn một màu u ám.

Giống như bao bạn bè cùng trang lứa, Thành luôn khát khao được cắp sách tới trường, mong một ngày vào Đại học rồi đi làm phụ giúp bố mẹ. Gia đình em ở thành phố Cao Bằng nhưng điều kiện mưu sinh lại hết sức khó khăn. Đến nay, bố mẹ Thành vẫn thất nghiệp, chỉ đi làm những công việc thời vụ.

Em Lương Tiến Thành vừa đau đớn do bệnh tật, vừa đau khổ khi mang trong mình nỗi mặc cảm.

Giữa cái tuổi mải ăn, mải lớn, tháng 3/2020, Thành bị một cơn đau bụng dữ dội. Quá lo lắng, gia đình đưa cháu tới bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng song các bác sĩ vẫn không tìm ra bệnh. Trong vòng 2 tháng trời, những cơn đau ngày càng đến dồn dập hơn khiến sức khoẻ Thành suy kiệt nghiêm trọng.

Em Thành phải chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng cấp cứu. Tại đây, kết quả xét nghiệm cho thấy Thành có một khối u ở đại tràng gây tắc ruột. Tới ngày 1/6/2020, em được chuyển sang bệnh viện K Tân Triều và sau đó làm phẫu thuật cắt đoạn ruột dài 12 cm, đồng thời cấy hậu môn nhân tạo.

Cũng kể từ cái ngày đó, Thành trở nên thay đổi tính nết. Ở độ tuổi đã nhận thức được nhiều điều, em bắt đầu tìm hiểu về căn bệnh mình mắc phải. Do mới phải trải qua ca phẫu thuật phức tạp cộng với việc phải truyền hoá chất liên tục, cơ thể em ngày một suy yếu.

Muốn bỏ học vì hậu môn giả

Ngày qua ngày, Thành nằm ủ rũ nơi giường bệnh quan sát cuộc sống đau đớn xung quanh mình đến một cách chậm rãi. Thế rồi, lúc tỉnh táo một chút, em chỉ bảo mẹ rằng: “Nếu con có đỡ bệnh được về nhà, mẹ đừng cho con đi học nữa nhé. Con muốn đi làm thuê vì đến trường có hậu môn giả con xấu hổ với bạn bè lắm. Thà cho con bỏ học đi kiếm tiền cho bố mẹ có khi nhà mình may ra trả được nợ”.

Lắng nghe những lời nói mặc cảm sâu thẳm tâm hồn con, chị Bế Thị Liêm (mẹ của Thành) không kìm được nước mắt. “Thằng bé trước đây rất tự tin, khát khao được đến trường để có ngày kiếm được một nghề nghiệp ổn định để báo hiếu bố mẹ. Thế mà giờ lại tự ti đến mức đấy. Nghĩ thương con nhưng tôi chẳng biết phải làm thế nào”, chị Liêm chia sẻ trong nỗi nghẹn ngào.

Cha mẹ em rơi vào bế tắc khi không tìm được cách chữa bệnh cho Thành

Bên cạnh việc đối mặt cùng cơn khủng hoảng tinh thần ngày càng bào mòn đi tuổi thơ con, gia đình chị còn đứng trước nguy cơ phải bán nhà. Để có tiền chữa trị cho con, chị đã phải đi vay số tiền lên đến hơn 200 triệu đồng. Đến nay, vợ chồng chị không có khả năng trả nợ.

Chưa kể, cứ 2 ngày tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm mà chị phải trả cho con hết 6 triệu đồng. Hai mẹ con cũng chỉ dám đi xin cơm từ thiện và rất chắt chiu cũng mất khoảng 150.000/ngày chi phí sinh hoạt tại bệnh viện.

Giờ đây, mỗi ngày trôi đi với hai mẹ con Thành đều như địa ngục. Bởi cả hai đều đang lâm vào bế tắc với những nỗi lo chung. Đây quả thật là những ngày mà họ muốn quên đi nhất trong cuộc đời.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Bế Thị Liêm. Địa chỉ: tổ 10, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại: 0335523425

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.168 (em Lương Tiến Thành)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.