MS 2021.211

Ở tuổi ngoài 60, ông Bầm, bà Chiểm phải gánh chịu nỗi đau "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" khi các con lần lượt mất đi, để lại 4 đứa cháu nội rơi vào cảnh bơ vơ, tương lại mù mịt.

Trong căn nhà lụp xụp ở xóm Khụ, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn (Hoà Bình), nơi ông Bùi Văn Bầm và bà Bùi Thị Chiểm sinh sống, hơn 2 tuần nay chìm trong không khí tang thương. Hai người con trai của ông bà lần lượt qua đời, để lại 4 đứa cháu nội vẫn đang tuổi ăn học.

Tang thương liên tiếp ập đến với gia đình, hai vợ già yếu phải gồng gánh nuôi các cháu

Tai ương bắt đầu vào năm 2018, con trai lớn của ông bà là anh Bùi Văn Phúc (SN 1982) phát hiện mắc ung thư gan. Do nhà quá nghèo, anh không thể xuống Hà Nội chữa trị. Sợ gia đình tốn kém, anh uống các loại thuốc Bắc, thuốc Nam cầm cự qua ngày. Căn bệnh nan y trở nên trầm trọng, anh đành chấp nhận nằm chờ cái chết đến với mình.

Tháng 5/2019, anh Phúc qua đời trong sự thương tiếc của người thân. Sau khi anh mất được một thời gian, vợ anh cũng bỏ đi tìm hạnh phúc mới, để lại hai con Bùi Văn Nhân (SN 2004) và Bùi Văn Đạo (SN 2005) cho ông bà nội.

Gác lại nỗi đau mất con, ông Bầm, bà Chiểm đón các cháu về nhà nuôi nấng. Hai đứa trẻ côi cút sống dựa vào ông bà trong nỗi mất mát, cô độc.

Con trai lớn vừa mất, đôi vợ chồng già lại rơi vào một nỗi khổ tâm khác. Đầu năm 2021, con thứ của ông bà là anh Bùi Văn Giáp phát hiện mắc bệnh ung thư gan tương tự anh trai mình. Vợ bỏ đi đã lâu, anh một mình nuôi các con. Chỉ vài tháng sau khi phát bệnh, anh Giáp trút hơi thở cuối cùng, để lại con Bùi Văn Thơ (SN 2006) và Bùi Văn Thiều (SN 2009) cho bố mẹ.

Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, tang thương, mất mát cứ liên tục ập đến khiến ông bà Bầm - Chiểm ở độ tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi bỗng chốc trở thành chỗ dựa duy nhất cho các cháu. Cuộc sống vốn khó khăn lại càng chật vật hơn khi nhiều năm nay, gia đình vốn thuộc diện hộ nghèo của xã. Mọi chi phí sinh hoạt chỉ trông chờ vào vài sào ruộng nhỏ.

Bà con, họ hàng từng cho ông bà đôi lợn giống để nuôi nhưng ông Bầm cũng thịt nốt để lo ma chay cho con. Chưa kể, anh Giáp vẫn còn khoản nợ khoảng 10 triệu đồng vay mượn để chữa bệnh trước lúc qua đời.

Hoàn cảnh đáng thương của 4 đứa trẻ đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Mới đây, cháu Bùi Văn Nhân thường xuyên bị ngất. Ông bà nhờ một người cháu họ là chị Bùi Thị Hà đưa đi khám. Các bác sĩ kết luận Nhân mắc bệnh loạn nhịp tim bất thường, cần phải điều trị sớm. Nhưng với hoàn cảnh nghèo khó như hiện tại, ông bà không biết lấy đâu ra tiền chữa bệnh. Sợ trở thành gánh nặng, Nhân nằng nặc đòi về nhà không điều trị nữa.

Ba đứa cháu nội còn lại của ông Bầm thấy ông bà đã già yếu cũng xin thôi học để đi học nghề, làm thuê, kiếm tiền phụ giúp thêm. Ông Bầm phải nhờ họ hàng khuyên nhủ các cháu cố gắng học tiếp để vượt qua hoàn cảnh. Chứng kiến tình cảnh của gia đình, địa phương cũng tìm cách hỗ trợ nhưng không được nhiều. Mong sao hoàn cảnh của ông bà và các cháu nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Ông Bùi Văn Bầm/Bà Bùi Thị Chiểm, Địa chỉ: xóm Khụ, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. Số điện thoại chị Bùi Thị Hà: 0974571589.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.211 (gia đình ông Bầm)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436