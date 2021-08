MS 2021.206

Biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, Huyền cố gắng vươn lên trong học tập, nuôi mơ ước trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, lúc đang ở độ tuổi đẹp nhất, không may 4 căn bệnh hiểm nghèo ập đến, chôn vùi giấc mơ của em trên giường bệnh.

Gần 1 năm nay, căn nhà nơi gia đình chị Nguyễn Thị Hương (SN 1984, ở thôn Chéo Vòng, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình) luôn bao trùm một bầu không khí đau buồn. Bệnh tật bủa vây những con người đói khổ khiến họ ngày càng bất lực, kiệt quệ.

Chồng chị Hương, anh Nguyễn Thế Vượng chưa đến 40 tuổi đã mắc bệnh suy thận nhiều năm nay. Cái nghèo khiến anh không thể đi bệnh viện điều trị thường xuyên được, đành phải ở nhà chịu đựng đau đớn giày vò.

Cùng lúc mắc 4 căn bệnh hiểm nghèo, tính mạng em Huyền đang rất mong manh

Không những thế, anh còn mắc thêm chứng viêm dạ dày mãn tính khiến sinh hoạt rất vất vả. Bản thân là người đàn ông trụ cột gia đình nhưng anh không thể đi làm kiếm tiền, chăm lo cho vợ con.

Dẫu vậy, đó chưa phải những nỗi khổ duy nhất đối với vợ chồng chị Hương. Tháng 8/2020, con gái lớn của anh chị là em Nguyễn Thị Huyền (SN 2006) xuất hiện triệu chứng xuất huyết ngoài da, người bị bầm tím, khó thở và ho.

Đưa con tới viện huyết học, chị Hương tá hoả khi bác sĩ kết luận con mình mắc một loạt bệnh gồm: lupus ban đỏ, xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn. Các bác sĩ chỉ định cho Huyền ở lại bệnh viện để truyền máu, truyền tiểu cầu.

Chưa điều trị xong các bệnh về máu thì đến tháng 6/2021, Huyền lại phát hiện ra suy thận, phổi bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ đề nghị chuyển em sang một bệnh viện tuyến trung ương khác nhằm điều trị được tốt hơn.

Trong những ngày tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội, mẹ con chị Hương cứ vạ vật hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Thế nhưng, cả hai đều giữ tinh thần lạc quan, mong mỏi được sớm trở về nhà bằng cách chiến thắng những căn bệnh hiểm nghèo kia.

Chôn vùi giấc mơ

Mặc dù rất cố gắng song sức người có hạn, em Huyền liên tục gặp nguy hiểm đến tính mạng, phải vào phòng cấp cứu liên miên trước một loạt những biến chứng.

Chứng kiến “tử thần” thường xuyên rình rập con mình, chị Hương không tài nào cầm nổi nước mắt. Con gái chị vốn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, chăm chỉ. Suốt một năm ròng bị bệnh tật hành hạ, Huyền vẫn quyết tâm thi vào lớp 10. Ngày được nghỉ truyền thuốc, em về nhà mượn vở bạn bè ghi chép lại bài học, cố gắng ôn tập. Kết quả, em đã thi đỗ vào lớp 10 trường cấp 3 thị trấn Chi Nê.

Tiếc thay, chưa kịp đến trường mới được ngày nào, đứa trẻ bất hạnh ấy lại tiếp tục nhập viện. Ước mơ làm bác sĩ chỉ vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. Bệnh của Huyền trở nặng cũng là lúc gia đình lâm vào cảnh khó khăn.

Do bố em đau ốm không thể đi làm được, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ với nghề đóng gạch thuê, tiền công khoảng 180.000 đồng/ngày. Thế nhưng, suốt gần 1 năm nay, do chị Hương thường xuyên phải lên bệnh viện chăm con, gia đình gần như không có bất cứ khoản thu nhập nào.

Gia đình đã cạn kiệt tiền bạc mà Huyền vẫn đang rất cần được chữa bệnh

Cùng với đó, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm hết sức tốn kém buộc chị Hương phải vay mượn ngân hàng 50 triệu đồng, vay họ hàng thêm khoảng 60 triệu đồng nữa. Nợ nần chồng chất chưa trả được, tiền đã tiêu hết mà bệnh của con vẫn chưa tiến triển, chị rơi vào tuyệt vọng.

Những ngày qua, Huyền thường xuyên phải cấp cứu. Ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện ngóng chờ tin con từng giờ, chị Hương bồn chồn, lo lắng. Gia đình chị hoàn toàn hết khả năng lo tiền viện phí cho con trong thời gian tới. Nghĩ đến tính mạng con vẫn còn gặp hiểm nguy, nước mắt người mẹ lại rơi xuống, mặn chát.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hương ở Thôn Chéo Vòng, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. Số điện thoại: 0366272602.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.206 (Nguyễn Thị Huyền)

