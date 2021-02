MS 2021.047

Anh Lượm từng phải 2 lần ký giấy cam kết để chuyển viện cho con gái. Anh không ngờ chỉ với biểu hiện sốt nhẹ, con anh lại bị suy tim rất nặng, nếu không điều trị kịp thời có thể tử vong.

Chúng tôi gặp anh Lượm tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Người đàn ông có vóc dáng thấp bé thường xuyên nắm chặt tay, đập lên ngực khi kể về Ngọc Hân. Anh vô cùng hối hận vì không thể phát hiện bệnh của con gái mình sớm hơn.

Ngọc Hân vừa trải qua một "trận chiến sinh tử", để có thể chiến thắng, em rất cần bàn tay nâng đỡ của các nhà hảo tâm.

Ngọc Hân vừa tròn 16 tuổi, đang học lớp 10. Cô bé có vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt non nớt, nằm trên giường bệnh trắng muốt, đôi môi nứt nẻ đến bật máu khiến chúng tôi không khỏi bùi ngùi, xót xa.

Cuộc sống khó khăn, vợ chồng anh Lượm quanh năm suốt tháng đều “bán mình” cho rẫy khóm (dứa gai), tài sản duy nhất của cả nhà. Lúc rảnh rỗi, anh Lượm lại kiếm việc làm mướn. Thời điểm cuối năm bộn bề công việc, vợ chồng anh còn đang suy tính xem làm sao để có tiền sắm sửa cho cái Tết đủ đầy.

Thấy con gái thường xuyên than mệt, lại có biểu hiện sốt, nhưng phần vì khó khăn quá, phần vì kém hiểu biết khiến họ chủ quan, nghĩ con bị bệnh thông thường, chỉ mua thuốc cho uống. Đến khi cô bé ngày càng suy kiệt mới đưa đi khám bệnh.

Anh Lượm giãi bày: “Khi chở con lên bệnh viện ở TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) khám, tôi vẫn nghĩ là sẽ được về nhanh thôi. Nghe bác sĩ nói con bị bệnh tim rất nặng, phải ký giấy cam kết mới cho đưa lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, vợ chồng tôi chấn động tinh thần. Càng khủng hoảng hơn khi phải ký giấy cam kết một lần nữa để chuyển con lên Bệnh viện Chợ Rẫy”.

Bác sĩ tiên lượng khả năng hồi phục của Ngọc Hân rất cao.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu chia sẻ với VietNamNet, bé Ngọc Hân nhập viện trong tình trạng suy tim rất nặng do viêm cơ tim, huyết áp giảm mạnh. Ngay lập tức bác sĩ phải sử dụng thuốc tăng huyết áp liều cao, đặt ống nội khí quản. Sau đó, em được hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (chạy ECMO).

Điều các bác sĩ trăn trở nhất ở trường hợp của Ngọc Hân là khả năng điều trị thành công cho em rất cao, nhưng chi phí điều trị đối với gia đình em quá lớn. Chỉ riêng chạy ECMO, sau khi trừ tiền do bảo hiểm y tế chi trả, họ còn phải đóng khoảng 60 triệu đồng.

Trước đây, khi Ngọc Hân chưa bị bệnh, vợ chồng anh Lượm miệt mài cày cuốc, chăm sóc rẫy khóm cả năm cũng chỉ thu về được 30-40 triệu đồng. Cuộc sống chắt chiu, tiết kiệm lắm mới đủ nuôi cha già và 2 con nhỏ. Suốt nhiều năm qua, họ chẳng dành dụm được đồng nào.

Người cha nghèo vừa hối hận vì chủ quan khiến bệnh con gái trở nặng, vừa bất lực vì hết cách xoay sở để cứu con.

"Cứ mỗi lần có tiền, tôi lập tức đóng viện phí cho con. Chỉ mong có thể cứu được con trở về", anh Lượm tâm sự.

Suốt 2 tuần con gái bị bệnh, vợ chồng anh vừa nhờ vả, vừa vay mượn, đóng viện phí được hơn 130 triệu đồng, tuy nhiên, vẫn còn nợ tới 70 triệu đồng. Chưa kể sắp tới, chi phí điều trị mỗi ngày của Ngọc Hân dao động khoảng 4-5 triệu đồng.

Đã nhiều ngày nay, anh Lượm liên tục kiếm người để cầm cố mảnh đất trồng khóm nhưng chưa được. Người cha nghèo thẫn thờ không biết phải xoay sở ra sao mới đủ tiền đóng viện phí cho con.

Hiện tại, Ngọc Hân đã không còn phải chạy ECMO, cũng vừa được rút ống thở. Các bác sĩ tiên lượng khả năng hồi phục của em khá tốt, thế nhưng, nếu phải ngưng điều trị nửa chừng, tính mạng của em vẫn sẽ gặp nguy hiểm.

Khánh Hòa

