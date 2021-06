MS 2021.143

Đôi mắt ngây thơ ngập nước của con chất chứa nỗi đau đớn. Dù biết bây giờ là thời điểm vàng để thực hiện ca ghép gan cho con, nhưng với khoản chi phí còn thiếu lên tới 300 triệu đồng, gia đình chị Phấn đã không còn cách nào xoay sở.

Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy Vũ Mạnh Thiên là khi con đang trằn trọc trong giấc ngủ. Tiếng rên rỉ và những cái giật thột của đứa trẻ 3 tuổi khiến người lớn không khỏi bùi ngùi xót xa.

Chị Phấn, mẹ của Mạnh Thiên trải lòng: “Từ nhỏ, con đã chẳng bao giờ được ngủ an yên bởi bệnh tật hành hạ. Nhìn con ngày càng gầy gò, vàng vọt mà tôi tan nát cõi lòng”.

Đứa trẻ 3 tuổi có đôi mắt ngơ ngác, ầng ậng nước

30 tuổi mới kết hôn, chị Phấn những tưởng con trai chào đời là niềm hạnh phúc mà ông trời ban tặng cho gia đình nhỏ, chẳng thể ngờ lại bắt đầu những ngày tháng chới với vì bệnh của con.

Khi mới 1 tháng tuổi, Mạnh Thiên bị vàng da, đi ngoài phân màu trắng và thường xuyên quấy khóc, vợ chồng chị Phấn đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 2 khám mới phát hiện con bị teo mật bẩm sinh. Các bác sĩ sau đó đã tiến hành mổ Kasai nhằm dẫn lưu mật một phần cho con nhưng tiếc là không thành công.

Bệnh tiếp tục tiến triển khiến da, mắt của Mạnh Thiên ngày càng vàng vọt, rồi xuất hiện những biến chứng của xơ gan như báng bụng, đầu ngón tay tím lại, sưng phù. Đến nay, con đã bị xơ gan giai đoạn cuối.

Cơ thể gầy gò, mong manh của đứa trẻ 3 tuỏi bị che lấp bởi cái bụng bự chảng, nếu nhìn không kỹ sẽ chẳng thấy đôi tay, đôi chân nhỏ xíu của con.

Từ nhỏ Mạnh Thiên đã phải làm quen với nỗi đau đớn vì bệnh tật giày vò.

“Lúc trước gia đình tôi cũng đã thực hiện ghép tế bào gốc cho con nhằm kéo dài sự sống, thế nhưng cũng không khả quan, thậm chí bệnh tình còn xấu đi. Bệnh cứ nặng dần, mới đây còn bị thoát vị bẹn, lại phải mổ. Tôi không hiểu vì sao mà số phận của con cứ phải chịu đày đọa, đau đớn đến thế”, chị Phấn cầm bàn tay nhỏ bé của con trai, nước mắt không ngừng rơi.

Khi nhận được thông báo có thể tiến hành ghép gan cho Mạnh Thiên, cả gia đình chị Phấn vừa mừng, vừa lo. Mừng vì trong thời điểm dịch covid phức tạp, để có thể tổ chức một ca ghép tạng không hề đơn giản. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều nỗi lo.

“Chúng tôi sợ con sẽ không vượt qua được mà mất trên bàn mổ, rồi lại lo tới khoản chi phí lên tới 500 triệu đồng. Dù vậy, cả gia đình tôi đồng lòng là sẽ ghép gan cho con, nên ngay khi nghe bác sĩ thông báo dự kiến ca ghép, chúng tôi đã chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ được 300 triệu, còn thiếu tới 200 triệu đồng, đến nay chẳng biết kiếm ở đâu”, chị Phấn lo lắng.

Vợ chồng chị không có nhà cửa. Trước khi con trai chào đời, họ mướn nhà trọ, đi làm thuê. Thu nhập của cả 2 khoảng 10-12 triệu đồng. Nhưng từ khi có bé Mạnh Thiên, rồi con bị bệnh, chi phí tốn kém, họ phải về ở nhờ nhà ngoại.

Cha mẹ chị Phấn vốn là hộ nghèo lâu năm, cũng mới thoát nghèo chưa được bao lâu. Thêm nữa, 2 ông bà đều tuổi cao sức yếu, cuộc sống quay quắt trong cái khó, nào có thể lo được tiền chữa bệnh cho cháu.

Xin hãy giúp cậu bé tội nghiệp, để con có tương lai tốt đẹp hơn.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Vân Khánh, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ với VietNamNet: “Bé Mạnh Thiên từng ói ra máu do xuất huyết tiêu hóa, đó là một biến chứng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Trước mắt, căn bệnh không khiến con lập tức tử vong, nhưng thời gian của con sẽ không còn nhiều.

Bây giờ là thời điểm lý tưởng nhất để tiến hành ca ghép gan cho con, nếu bỏ lỡ thì dù sau đó có ghép cũng sẽ không đạt được mức tối ưu như vậy nữa”.

Dù biết rằng trong thời điểm dịch covid diễn biến phức tạp, số tiền 200 triệu đồng cũng không hề nhỏ, nhưng thiết nghĩ số tiền ấy mà đủ để đánh đổi được tính mạng cho một em bé tội nghiệp, thậm chí có thể mang lại cho con một tương lai tốt đẹp hơn thì cũng đáng giá.

Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm dang rộng vòng tay nhân ái để cứu giúp cuộc đời của bé Mạnh Thiên.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2 hoặc chị Nguyễn Thị Hồng Phấn; Địa chỉ: 33 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM; SĐT: Chị Thu Ngân: 0908778175 hoặc chị Cẩm Tường: 0907507099 (cán bộ phòng CTXH của Bệnh viện) hoặc 0909292041 (chị Phấn).

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.143 (bé Vũ Mạnh Thiên)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.