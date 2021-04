MS 2021.092

Ba thế hệ nằm liệt giường, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai người phụ nữ gầy gò, tần tảo. Mong ước duy nhất của họ là có thể trả được nợ, có chút tiền mua thuốc thang qua ngày..

Căn nhà cấp 4 của gia đình chú Nguyễn Hữu Phi (SN 1965) nằm sâu trong xóm Trung Phong, xã Xuân Hoà, huyện Nam Đàn (Nghệ An), hiện là nơi ở của 4 thành viên, trong đó có 3 người phải nằm một chỗ do bệnh tật, tai nạn giao thông.

Trong nhà, đồ đạc đều cũ kỹ, không có bất kì một thứ gì giá trị. Người duy nhất có sức khỏe "tốt" là cô Dương Thị Phương (SN 1966), vợ chú Phi. Kể từ ngày chồng bị u tủy dẫn đến bại liệt, một mình cô cáng đáng, lo liệu từ kinh tế đến việc nhà.

Chú Nguyễn Hữu Phi bị u tuỷ đẫn dến bại liệt, gắn liền với xe lăn

Cánh tay phải sau nhiều lần mổ u tuỷ bị sưng to hơn bình thường

Năm 2011, chú Phi cảm thấy tay mình thường xuyên bị đau nhức, đi khám thì phát hiện thoái hóa cột sống chèn u tủy, cần điều trị lâu dài. Thế nhưng dù đã đi khắp nơi, tìm đủ cách chạy chữa, bệnh không những không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn.

"Lúc mới phát hiện bệnh tôi cũng đi chữa ở nhiều nơi, từ bệnh viện trong Nghệ An ra đến Hà Nội. Thế nhưng bệnh không thể chữa dứt điểm, ngày càng phát triển nhanh. Bác sĩ cũng cảnh báo trước việc tôi sẽ bị bại liệt. Suốt nhiều năm, kinh tế gia đình cũng theo đó mà kiệt quệ", chú chia sẻ.

Đến năm 2017, đúng như dự báo của bác sĩ, chú Phi bị bại liệt nửa thân dưới, phải nằm một chỗ với những cơn đau liên tục hành hạ.

“Để có tiền điều trị cho chồng, tôi đã vay nhiều nơi rồi, cuối cùng phải thế chấp sổ đỏ nhà đất cho ngân hàng. Nhà chỉ có mấy sào ruộng nên việc tiếp tục chạy chữa và trả nợ là điều rất khó khăn”, cô Phương thở dài.

Người con trai Nguyễn Hữu Quý tiếp tục gặp tai nạn nghiêm trọng

Dường như số phận vẫn chưa chịu buông tha cho gia đình chú Phi, khi con trai chú là em Nguyễn Hữu Quý (SN 1997) đang là lao động chính trong nhà, liên tục gặp tai nạn.

Gần đây, vào tháng 12/2020, Quý bị đứt đầu gối, đứt gân, đứt mạch máu và gãy 2 xương ống chân. Em phải mổ nối gân, mỗi ngày đều tập co đi co lại rất khó khăn. Trước lúc bị nạn, Quý đang đi học nghề sửa chữa xe đạp điện.

Bố bệnh tật nhiều năm, con trai chấn thương nặng, cô Phương không còn cách nào khác, đành tiếp tục muối mặt đi vay tiền cứu con. Đến giờ, khi nợ ngân hàng, nợ người thân lên đến hơn 200 triệu đồng, cô cho biết mình không còn khả năng vay được thêm ở đâu nữa.

Cô Phương ao ước có tiền để chữa bệnh cho chồng, trả nợ ngân hàng hàng tháng và sửa lại căn nhà mối mọt

Gia đình làm một ít sào ruộng lấy rơm nuôi bò

Bên ngoài căn nhà mối mọt sắp sập bất kỳ lúc nào của gia đình anh Phi và chị Phương

Mẹ già 90 tuổi phải nằm liệt giường 10 năm nay

Trong căn nhà cũ nát, mối mọt ấy, ngoài chú Phi và em Quý, cô Phương còn chăm sóc thêm người mẹ già đã ngoài 90 tuổi, cũng bị bại liệt nằm một chỗ. Hằng ngày, bà cần có người túc trực, chăm sóc. Vợ chồng chú Phi có một người con gái nhưng lấy chồng xa, hoàn cảnh cũng không khá hơn là mấy. Khó khăn liên tiếp bủa vây khiến gia đình nhỏ này lâm vào cảnh cùng cực, bí bách.

Trao đổi với VietNamNet, ông Hồ Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Xuân Hoà, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, gia đình anh Nguyễn Hữu Phi thuộc hộ cận nghèo trong xã. Gia đình có 4 người thì hiện 3 người đang bị bệnh tật, tai nạn nằm một chỗ. Chính quyền đã tổ chức thăm hỏi, động viên và kêu gọi thêm. Rất mong hoàn cảnh của gia đình anh nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.

Văn Bình – Quốc Huy

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chú Nguyễn Hữu Phi, xóm Trung Phong, xã Xuân Hoà, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. SĐT chú Phi 0357558197

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.092 (gia đình chú Phi)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.