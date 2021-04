MS 2021.087

Bố mất do tai nạn giao thông, hai chị em Bảo Hân (4 tuổi) và Đăng Khôi (2 tuổi) chỉ còn chỗ dựa duy nhất là người mẹ nằm liệt giường, đau đớn vì bị tim bẩm sinh.

Đó là hoàn cảnh của 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Dung (SN 1998), trú tại tổ dân phố Phú Quang, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tinrh Thanh Hóa.

Từ khi chồng chị mất do tai nạn giao thông, bệnh tim của chị Dung càng trở nên nặng, không thể làm được gì ngoài việc nằm một chỗ và dùng thuốc mỗi khi cơn đau tim hành hạ.

Nhìn hai đứa con thơ Nguyễn Ngọc Bảo Hân (4 tuổi) và Nguyễn Hoàng Đăng Khôi (2 tuổi) vẫn hồn nhiên nô đùa bên bàn thờ của bố, nước mắt chị lại rơi.

Hai chị em đứng bên bàn thờ bố mà không biết rằng bố đã ra đi mãi mãi

Chị Dung kể, khoảng 21h ngày 10/3 vừa qua, cả nhà (gồm cả 2 cháu nhỏ) trên đường từ nhà ông bà nội về, do trời mưa phùn, tầm nhìn bị hạn chế, chồng chị là anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1999) cầm lái đã tông trực diện vào chiếc xe container đậu ven đường.

“Em chỉ biết đến đó, sau khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi. Quá hoảng hốt, em đòi gặp chồng và các con thì người nhà giấu vì sợ bệnh tim em không chịu được cú sốc này. Mọi người nói chồng đang nằm ở tầng khác, các con không sao và đang ở nhà với bà ngoại”, chị Dung kể lại. "Khi biết chồng đã chết, tim em dội lên từng cơn như ngừng đập, nghĩ về các con em phải gắng vượt qua".

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đám tang anh Hoàng cũng sơ sài

Nhớ lại, chị Dung lại xót xa cho số phận khốn khổ của anh. Năm 10 tuổi, bố anh Hoàng mất, 49 ngày sau mẹ anh đi phụ hồ không may ngã từ trên mái nhà xuống cũng qua đời. Từ đó, 3 anh em phải tự nuôi nhau, bữa no bữa đói.

Về phần chị, mẹ tàn tật, chị Dung ra đời là kết quả của một lần mẹ chị bị "người lạ" làm cho mang thai ngoài ý muốn.

Mất đi trụ cột gia đình, hai đứa trẻ chỉ còn biết dựa vào người mẹ bệnh tật

Mẹ con chị Dung sống nhờ vào sự cưu mang của anh em họ hàng, bà con lối xóm và những đồng tiền trợ cấp ít ỏi do mẹ tàn tật. Bản thân chị bị tim bẩm sinh, nhiều lần đau đến chết đi sống lại. Căn nhà hai mẹ con ở là nhà tình thương do chính quyền địa phương giúp đỡ xây dựng.

Cùng thương cho hoàn cảnh của nhau, chị Dung và anh Hoàng quyết định kết hôn. Để tiện cho việc chăm sóc mẹ già tàn tật, anh Hoàng không ngần ngại về ở nhà vợ.

Chị Dung bị tim bẩm sinh nên thường phải nằm trên giường bệnh

“Ngày sinh đứa thứ 2, vợ chồng em đi vay mượn hàng xóm được 30 triệu đồng lo sinh đẻ, mua đồ đạc cho các cháu. Nhà thuộc diện hộ nghèo, chồng làm phụ hồ lúc có việc lúc không. Anh ấy là trụ cột chính của gia đình, giờ bỏ mẹ con em ở lại, không biết phải sống sao đây”, chị Dung nói trong nước mắt.

Số tiền 30 triệu đồng vay mượn hàng xóm, vợ chồng chị hứa đến tết sẽ trả. Do không có tiền, lại không muốn mang tiếng là kẻ thất hứa nên đến hạn, anh chị đã vay tín dụng đen với lãi suất hơn 2 triệu đồng/tháng để trả nợ.

“Từ hôm chồng mất, mọi chi phí lo đám tang khiến trong nhà không còn nổi một đồng. Mới hôm vừa rồi em chỉ mới chậm trả lãi có 2 ngày thôi mà bên tín dụng họ nhắn tin đe dọa sẽ dán ảnh của nhà em khắp nơi…”, chị Dung kể.

Nhìn các con còn thơ dại, mỗi lần chúng nhìn lên bàn thờ của bố hỏi “mẹ ơi bố đi đâu, sao không về với con…”, chị lại ứa nước mắt, nói dối: “Bố phải đi làm xa kiếm tiền mua sữa”.

Hoàn cảnh đáng thương của ba mẹ con chị Dung đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng. Tương lai của những đứa trẻ tội nghiệp trông mong vào tấm lòng thơm thảo của quý bạn đọc.

Lê Dương

