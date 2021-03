MS 2021.079

Gia đình 7 người thì đến 5 người bệnh tật lay lắt, không có khả năng lao động. Hàng tháng, họ chỉ biết trông vào khoản tiền trợ cấp 825 ngàn đồng, bữa đói bữa no.

Gia đình ông Mai Văn Kề (69 tuổi) nhiều năm nay sống trong cảnh khó khăn. Bà Trần Thị Cửu (68 tuổi, vợ ông Kề) cho biết, trước đây, ông bà mưu sinh bằng nghề lái đò trên sông Hàn. Đến năm 1999, gia đình được thành phố giải tỏa, di dời lên sinh sống tại tổ 73, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

Hai vợ chồng bà sinh được 3 người con gồm 2 gái, 1 trai. Đau lòng thay, ông Kề và cô con gái thứ 2 mắc bệnh tâm thần. Người con gái đầu bị ung thư tuyến giáp.

Ông Kề, bà Cửu có 3 người con nhưng chỉ có 1 người khỏe mạnh

Chồng bị tâm thần, hằng ngày không làm được gì ngoài việc nhặt nhạnh ve chai. Mọi trọng trách dồn lên vai người vợ với công việc “ai gọi gì làm đó”. Trước dịch Covid, bà Cửu đi rửa chén thuê cho quán nhậu với tiền công ít ỏi để trang trải chi phí sinh hoạt. Từ khi dịch bệnh bùng phát, bà đành ở nhà chăm hai con gái và cháu.

Éo le cùng cực khi con gái đầu lòng của bà là chị Mai Thị Hồng Nga (SN 1978) ly dị chồng, đưa 2 đứa con nheo nhóc về sống cùng cha mẹ. Chị cũng chỉ rửa bát thuê ở quán ốc nên cuộc sống càng thêm chật vật.

Đầu năm vừa rồi, chị Nga phát hiện mắc ung thư tuyến giáp, được chỉ định mổ ngay. Sau mổ, chị không thể đi làm, chỉ loay quanh tại nhà lo thuốc men. Con trai của chị sinh năm 2011 đang bị bệnh giảm tiểu cầu thứ phát. Đây là căn bệnh tụt hồng cầu và máu khó đông, dễ di căn sang ung thư máu.

Cũng như bố, con gái thứ hai của bà Cửu là chị Mai Thị Hoa mắc bệnh tâm thần, hay bỏ nhà đi lang thang. Cách đây 3 năm, chị nằm liệt một chỗ, từ đó không đi lại cho đến tận bây giờ.

Bà Cửu ngậm ngùi: “Nó nằm như vậy hơn 3 năm rồi, ăn uống bưng vào cho nó, tắm rửa, thay áo quần cũng một mình tôi làm cả”.

Cả gia đình 7 miệng ăn chỉ trông chờ vào anh Mai Đăng Minh Phước, con trai út của bà. Anh Phước làm phụ hồ, thu nhập 300.000 đồng/ngày nhưng công việc bấp bênh. Dịch bùng phát, anh mất việc, đi theo người ta phụ bắt điều hòa. Ngày nào có việc thì được trả 50.000-100.000 đồng, chẳng thấm tháp vào đâu..

Anh Phước trí nhớ kém, không làm được những việc phức tạp

Cả nhà 7 người nhưng đã có 5 người bệnh tật, chỉ một trụ cột chính lại đang thất nghiệp. Gia đình ông Kề, bà Cửu lâm vào cảnh khó khăn. Hàng tháng, ông bà sống nhờ vào khoản trợ cấp 525.000 đồng cho chị Hoa và 300.000 đồng hộ nghèo. Phải nhờ thêm sự giúp đỡ của hàng xóm làng giềng, những con người khốn khổ này mới có thể cầm cự lay lắt qua ngày.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc cho biết, dù chính quyền và người dân địa phương đã có sự giúp đỡ nhưng với tình trạng hiện tại, ông bà vẫn cần tiền để chi trả việc chữa bệnh, lo cơm áo cho các con. Rất mong hoàn cảnh của ông bà nhận được sự giúp đỡ từ phía cộng đồng.

