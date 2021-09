Trần Đức Huy đã kết thúc năm học cuối cấp 3 trong những ngày tháng buồn bã và lo lắng. Cha của em đột ngột đổ bệnh, em phải nghỉ học để vào bệnh viện chăm sóc. Về nhà chưa được bao lâu, mẹ Huy lại ngã gãy tay.

“Năm nay là một năm đại hạn của gia đình em”, Đức Huy khởi đầu câu chuyện. Hồi tháng 3, sau những ngày đau đầu dữ dội, anh Trần Văn Hùng, cha của Huy phải đi khám ở nhiều bệnh viện, lặn lội từ Đắk Nông vào TP.HCM mới có kết quả.

Bác sĩ chẩn đoán anh bị giãn não thất, phải mổ đặt ống dẫn lưu. Nhà vốn nhiều năm là hộ nghèo, 2 con trai còn đang tuổi đi học, vợ chồng anh Hùng phải chạy đôn chạy đáo mới đủ tiền phẫu thuật, không ngờ việc điều trị không thuận lợi, anh phải nằm viện tới hơn 2 tháng, trải qua nhiều ca mổ. Chi phí vì thế cũng “đội” lên quá nhiều.

Giữa tháng 6, gia đình Huy phải về quê tránh dịch, lúc này, cha của em vẫn phải nằm liệt giường.

Không đủ tiền trang trải, Đức Huy phải nghỉ học để vào thành phố phụ mẹ. Thời gian đầu em xin đi phụ ở xưởng cơ khí, vừa học vừa làm, đồng lương ít ỏi. Sau đó, em ở bệnh viện chăm sóc cha để mẹ đi làm công nhân. Hai mẹ con thay phiên nhau chăm sóc, dù biết rằng cậu bé đang ở thời khắc quan trọng trong 12 năm đèn sách, nhưng gánh nặng tiền bạc khiến họ không còn lựa chọn nào khác.

Đầu tháng 6, dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, cũng là lúc gia đình đã cạn kiệt kinh phí, đến chỗ vay mượn cũng chẳng còn. Cùng đường xoay sở, gia đình phải nhờ đến Báo VietNamNet làm cầu nối để xin các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.

Bài viết "Cha nghèo bệnh nặng, nam sinh lớp 12 phải bỏ học khi chuẩn bị thi tốt nghiệp" được đăng tải đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát phức tạp ở thành phố. Số tiền bạn đọc ủng hộ chỉ được hơn 15 triệu đồng, chẳng thấm vào đâu so với chi phí của gia đình.

Cũng trong thời gian ấy, để tránh nguy cơ bị lây nhiễm chéo, bệnh viện phải hỗ trợ chuyến xe cứu thương để đưa anh Hùng về Đắk Nông chạy dịch. Lúc này, dù đã tỉnh, nhưng anh Hùng vẫn nằm liệt. Mọi việc phụ thuộc vào vợ con.

“Gia đình tôi nợ nhiều quá, nên lúc nào cũng mong hết thời gian tự cách ly để đi làm, tranh thủ lúc dịch bệnh chưa ập tới”, chị Vân giãi bày.

Tất cả tài sản của gia đình chỉ có căn nhà cấp 4 cũ kỹ, trống hoác và ít đất rẫy nhưng bạc màu, cây trồng còi cọc. Trước đó, cuộc sống khó khăn, chị Vân đành chấp nhận xa chồng con, theo người quen vào Bình Dương làm công nhân. Anh Hùng ở nhà làm thợ hồ và trông nom 2 con trai đang tuổi lớn. Không ngờ tai họa ập tới.

Khi cha mắc bệnh còn chưa phục hồi, mẹ của Huy lại bị ngã gãy tay, em tranh thủ đi cào bùn để kiếm tiền chữa trị cho cha mẹ.

Tưởng rằng chồng được xuất viện, cuộc sống sẽ được yên ổn, thế nhưng một ngày cuối tháng 6, trên đường đi làm mướn về, chị Vân bị ngã gãy tay, không thể đi kiếm tiền được nữa.

Khó khăn dồn dập, nhiều lần Huy tranh đấu giữa việc tiếp tục ôn thi hay nghỉ hẳn để đi làm kiếm tiền. Mẹ cùng các thầy cô giáo phải động viên nhiều lắm, em mới vượt qua mặc cảm và thi đậu tốt nghiệp. Mới đây, một trường cao đẳng ở TP.HCM đã liên hệ, nhưng Huy giấu cha mẹ từ chối.

"Giờ cha mẹ em đều đang đau yếu, bệnh tật, em trai mới vào lớp 10, nhà lại chẳng có tiền, nên thôi, chắc em không đi học nữa chị ạ", Huy tâm sự.

Để có tiền mua thuốc cho cha, Huy theo người quen đi cào bùn thuê, nhưng công việc cũng bữa có bữa không, thu nhập chẳng đáng là bao.

Ông Phạm Văn Phúc, tổ trưởng tổ 2, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, địa phương vừa tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ lương thực cùng vài trăm nghìn đồng. Tuy nhiên, địa phương cũng nghèo, số tiền chẳng đủ để gia đình mua thuốc thang và trang trải cuộc sống. Rất mong sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình vượt qua khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Trần Văn Hùng hoặc chị Trần Thị Vân; Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; Điện thoại: 0965442334.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.157 (anh Trần Văn Hùng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.