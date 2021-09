MS 2021.252

Mắc bệnh ung thư võng mạc từ lúc 2 tháng tuổi, cho đến nay, dù đã phải khoét đi 1 mắt song căn bệnh quái ác dường như vẫn chưa buông tha bé Trần Tấn Phát.

Kể từ lúc chào đời, bé Trần Tấn Phát (2 tuổi, quê Hải Dương) chưa từng một lần được nhìn thấy ánh sáng. Cuộc sống xung quanh con chỉ là một màn đêm đen đặc cùng những đợt truyền hoá chất, những cơn đau đớn đến tận xương tuỷ.

Phát sinh vào tháng 10/2019. Được 2 tháng tuổi, con quấy khóc không ngừng. Nghĩ có sự bất thường, chị Nguyễn Thị Hồi lo lắng đưa con đến Bệnh viện huyện Ninh Giang kiểm tra. Soi tai mũi họng không thấy dấu hiệu lạ, con lại quá nhỏ, bác sĩ chỉ cho rằng Phát khóc dạ đề.

Bị ung thư hỏng cả 2 mắt, sự sống của bé Phát đang rất mong manh

Nhưng một thời gian ngắn sau khi về nhà, tình trạng Phát vẫn không cải thiện hơn. Nghe con khóc như thể đang gánh chịu cơn đau xé ruột gan, chị tiếp tục đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương thăm khám. Tại đây, bác sĩ phát hiện trong mắt Phát có đốm nhỏ, khuyên gia đình đưa lên Bệnh viện Mắt Trung ương kiểm tra thêm.

Tuy nhiên, đúng lúc đó, Phát lại bị viêm phổi rất nặng và vàng da. Phải mất 1 năm ròng điều trị, tình trạng con mới thuyên giảm. Nhưng chị Hồi cũng chẳng thể ngờ, chính bệnh viêm phổi chen ngang khiến bệnh mắt của con thêm nặng.

Tháng 12/2020, tại Bệnh viện Mắt Trung ương, qua các xét nghiệm, bác sĩ kết luận Phát bị ung thư nguyên bào võng mạc ở cả hai mắt. Để giữ được tính mạng, bác sĩ đề nghị gia đình cho con làm phẫu thuật bỏ mắt phải.

Nhận tin dữ, chị Hồi như ngã khuỵu, không ngờ con mình lại mắc căn bệnh hiểm nghèo. Chị càng đau khổ hơn khi nghĩ đến thời gian vừa qua, con phải sống trong bóng tối.

Mong manh số phận đứa trẻ giữa đại dịch

Thương con, không muốn con phải sống cảnh mù loà nhưng chị Hồi vẫn buộc lòng ký vào giấy phẫu thuật, chấp nhận cho con bỏ mắt phải. Sau đó, Phát được chuyển sang Bệnh viện K Tân Triều truyền hoá chất nhằm ức chế khối u bên mắt còn lại.

Trải qua 6 đợt truyền hoá chất, có những lúc tính mạng đứa trẻ 2 tuổi ấy cận kề với nguy hiểm. Bởi sức đề kháng quá yếu, con thường xuyên phải tiêm kích cầu. Đau đớn mệt mỏi làm con chẳng thể ăn được gì.

Song, đó chưa phải những điều tồi tệ nhất. Không ít lần, bé Phát trải qua những cơn sốt dài triền miên, thậm chí còn nôn mửa ra máu.

Hiện tại, gia đình con đang gánh khoản nợ khổng lồ hơn 200 triệu đồng. Số tiền này vợ chồng chị Hồi vay mượn để lo điều trị cho con từ lúc chào đời đến nay. Mỗi đợt truyền hoá chất hết sức tốn kém, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả hơn 10 triệu đồng/đợt, mỗi đợt kéo dài 7-15 ngày. Chưa kể, chi phí sinh hoạt, đi lại phát sinh cũng là một vấn đề lớn của gia đình nghèo.

Bé Trần Tấn Phát đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Trong khi đó, vợ chồng chị Hồi chỉ làm lao động tự do, nay đây mai đó. Dịch bệnh Covid-19 xuất hiện khiến cuộc sống khó khăn hơn. Anh chị không thể đi làm kiếm tiền, gánh nặng nợ nần chồng chất, con vẫn đang rất cần được điều trị.

Bệnh của Phát đến nay vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn. Tính mạng con quá đỗi mong manh. Lúc này đây, đứa trẻ 2 tuổi khốn khổ này đang cần lắm sự giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hồi, ở thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại: 0968275703.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.252 (Trần Tấn Phát)

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436