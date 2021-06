MS 2021.164

Cha qua đời chỉ sau một thời gian ngắn mắc bệnh ung thư gan, mẹ bị mủn xương không thể đi làm. Hai đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi đứng trước tương lai mờ mịt.

Một ngày trước lúc qua đời, người cha xấu số như cảm nhận được cái chết đang ở rất gần mình. Nước mắt tuôn rơi, anh xin người thân đưa con trai thứ hai mới 9 tháng tuổi đến bên để được nhìn con lần cuối. Những cái ôm vội đầy nghẹn ngào, hai hàng nước mắt rỉ xuống ướt đẫm gối.

Dù rất thương con song anh chỉ dám thể hiện trong khoảnh khắc ngắn rồi vội bảo người nhà đưa con tránh xa mình. Sự lạc hậu về quan niệm khiến anh sợ rằng, bệnh ung thư gan có thể gây hại cho con.

Đứa trẻ khóc nức nở khi không còn thấy bố

Nằm trong vòng tay người cha khốn khổ, đứa trẻ khóc nức nở. Nhớ lại cảnh tượng đó của gia đình anh Bùi Văn Dũng (SN 1992, trú tại xóm Khụ, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình), nhiều người không khỏi xót xa.

Xuất thân từ nơi nghèo khó, anh Dũng phải tha hương vào trong Bình Dương làm công nhân. Tại đây, anh quen biết rồi kết hôn với chị Nguyễn Thị Hà (SN 1997, quê Đắk Lắk), một người phụ nữ làm cùng công ty. Các con Bùi Hà Phương (SN 2019) và Bùi Đức Thành (SN 2020) lần lượt ra đời.

Nhưng khi mới chào đón con thứ hai được vài tháng, khoảng tháng 2/2021, anh Dũng xuất hiệu những triệu chứng đau bụng mỗi lần đi làm về. Nghĩ cảnh gia đình còn khó khăn, lại thêm con quá nhỏ, vợ chưa thể đi làm, anh không dám đi khám, chỉ mua thuốc giảm đau về uống cầm cự rồi tiếp tục kiếm tiền lo bỉm sữa cho con.

Cơn đau đến ngày càng dồn dập, mỗi lúc một nhiều hơn. Một ngày, khi đang bế con nhỏ trên tay, anh Dũng gục ngã. Qua thăm khám tại bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bác sĩ phát hiện anh có một khối u trong gan, đề nghị nhập viện điều trị gấp.

Chồng qua đời, mọi gánh nặng đang đè nặng lên đôi vai của chị Mai

Để tiện có người nhờ cậy, vợ chồng anh Dũng đưa các con trở về quê nhà. Song, khi ra Bệnh viện tỉnh Hòa Bình rồi Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ đều lắc đầu bởi căn bệnh ung thư gan của anh đã rơi vào giai đoạn cuối, đồng nghĩa với việc không còn bất cứ hy vọng nào nữa. Những người thân trong gia đình phải giấu anh về tình trạng bệnh tật. Dẫu vậy, người đàn ông khốn khổ ấy vẫn lờ mờ đoán ra ngày mình lìa trần sẽ không còn xa nữa.

Vợ con bơ vơ

Căn bệnh ung thư gan diễn biến quá nhanh. Chỉ chưa đầy 3 ngày sau khi từ Bệnh viện Bạch Mai về nhà, sức khoẻ anh Dũng suy kiệt trầm trọng. Vừa xin được gặp con một lát, anh thều thào với mọi người: "Cháu thương vợ con cháu lắm nhưng không biết làm thế nào. Cháu xin các bác đừng bỏ rơi vợ con cháu”.

“Ba Dũng ơi! Ba Dũng ơi!”, những tiếng gọi bập bẹ xen lẫn những dòng nước nước mắt của bé Bùi Hà Phương như muốn níu kéo chút sự sống cho cha. Ngày 10/6/2021, anh Dũng qua đời, để lại nỗi trăn trở khiến anh chẳng thể ra đi thanh thản.

Bởi lẽ, các con anh còn quá nhỏ. Con lớn mới 2 tuổi, đứa nhỏ được 9 tháng. Trong khi đó, từ lúc mang thai con thứ hai, vợ anh đã bị mục xương, lòi xương đầu gối không làm được gì. Bác sĩ phải cắt một phần xương đầu gối rồi đóng đinh vào.

Hoàn cảnh đáng thương của ba mẹ con chị Mai đang rất cần được cộng đồng gúp đỡ

Sau khi anh Dũng mất, vợ con anh vẫn chưa thể gượng dậy trước cú sốc quá lớn. Trước mắt gia đình mẹ goá con côi ấy là những tháng ngày hết sức khó khăn. Tương lai hai đứa nhỏ trở nên mịt mù, chưa biết rồi sắp tới sẽ phải dựa vào đâu để sống.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hà. Địa chỉ: xóm Khụ, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. Số điện thoại: 0388034137

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.164 (mẹ con chị Hà)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436