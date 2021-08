MS 2021.205

Cuộc sống nghèo khó khiến anh Thưởng phải tìm mọi cách mưu sinh nuôi các con. Tai nạn bất ngờ ập đến cướp đi tính mạng anh khiến 7 đứa trẻ rơi vào cảnh mồ côi cha, đói ăn và thất học.

Nhiều ngày nay, không khí tang thương bao trùm lên căn nhà nơi gia đình chị Nguyễn Thị Vượng (SN 1983, ở khu 13 Rừng Măng, xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) trú ngụ. Sự ra đi quá đường đột của người chồng, người cha khiến chị cùng các con vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bố đột ngột qua đời, 7 đứa con nheo nhóc, tương lai mịt mù

Chồng chị, anh Nguyễn Văn Thưởng (SN 1982) là người đàn ông chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Lấy nhau với hai bàn tay trắng, lại có đến 7 người con, anh chị chưa khi nào thoát khỏi cái nghèo dù ra sức làm lụng. Mọi gánh nặng đè lên vai anh Thưởng. Để có tiền nuôi vợ con, anh tìm đủ mọi việc để làm. Chị Vượng ở nhà ngoài trông con thì làm thêm 2 sào ruộng khoán, quần quật cả năm cũng không đủ cái ăn.

Giữa lúc gia đình còn bộn bề khó khăn thì tai ương ập xuống. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 24/7/2021, anh Thưởng đi vác gỗ thuê ở xã lân cận bất ngờ bị cây to đổ xuống đè lên người. Những người làm cùng hốt hoảng đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ).

“Tôi đang ở nhà trông con thì có người gọi điện nói chồng tôi phải nhập viện vì tai nạn, bảo tôi vào gấp. Tôi có ngờ đâu họ giấu tôi. Bởi vì sau này vào viện tôi mới được bác sĩ cho biết, chồng tôi đã qua đời trước khi can thiệp cấp cứu. Họ giấu vì sợ tôi không chịu nổi trên đường tới đây", chị Vượng rưng rưng. Nghe bác sĩ thông báo chồng mất, chị ngất xỉu tại chỗ vì quá sốc.

Đi cùng chuyến xe cấp cứu đưa di hài của chồng về nhà lo hậu sự, người goá phụ ấy khóc suốt dọc đường. Chị thương chồng cả một đời khổ cực vất vả, để rồi đến lúc chết thảm trong đau đớn chưa kịp trăn trối gì cho vợ con.

Các con nheo nhóc

Nhìn thấy xe chở thi thể bố về đến nhà, đàn con thơ khóc nức không thành tiếng. Con lớn 17 tuổi nghẹn ngào: “Bố ơi sao bố khổ quá. Cả đời bố vất vả nuôi chúng con sao bố mất thảm thế này bố ơi”. Con nhỏ nhất của vợ chồng chị Vượng mới 10 tháng tuổi đứng bên quan tài bố ngơ ngác càng khiến mọi người nhói lòng.

Chứng kiến tang thương ập đến với gia đình bất hạnh, người thân, làng xóm ai cũng lặng người. Họ thương cho một kiếp người khổ hạnh, ra đi không kịp nhìn mặt vợ con lần cuối.

Mẹ con chị Vượng không còn nơi nào bấu víu

Điều khiến nhiều người quan tâmh hơn là giờ đây, chị Vượng sẽ phải gánh vác mọi vất vả do anh Thưởng để lại. Hoàn cảnh chị càng thảm hơn khi mấy mẹ con chỉ biết trông vào 2 sào ruộng làm không đủ ăn. Hai người con lớn đã phải bỏ học do gia đình quá nghèo, con út đêm đêm lại khóc ngặt vì đói, vì không đủ sữa uống. Trong khi đó, chị Vượng chẳng còn nổi một đồng trong túi.

Một tương lai vô định đang chờ đợi 7 đứa trẻ. Những gương mặt trẻ thơ xanh xao, gầy gò vì thiếu cái ăn. Số phận chúng chưa biết sẽ đi về đâu khi mà gạo trong nhà đã cạn sạch, mẹ chỉ có thể nấu cháo loãng để các con ăn cầm hơi qua ngày.

Phạm Bắc

