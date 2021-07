MS 2021.184

Ngày đêm lênh đênh trên biển, đối mặt từng cơn sóng dữ, anh Quyền chỉ mong kiếm được chút cá mang về bán, cứu cậu con trai bị ung thư đang cận kề nguy hiểm.

Trước chuyến đi biển dài ngày, anh Nguyễn Văn Quyền (34 tuổi, Quảng Trạch, Quảng Bình) bồn chồn nghĩ đến những vất vả sắp tới đang đợi mình cùng các ngư dân khác. Thu nhập của gia đình anh trông cả vào đoàn thuyền sắp ra khơi.

Cậu bé còn quá nhỏ đã mắc căn bệnh ung thư hiểm nghèo

Căn nhà nơi hai vợ chồng anh sinh sống đã cũ kỹ, xuống cấp mà chưa có tiền sửa sang. Trong khi đó, con trai thứ hai của anh, cháu Nguyễn Hải Đăng (6 tuổi) mắc phải căn bệnh hiểm nghèo có tên u nguyên bào thần kinh. Đây là một trong những loại bệnh ung thư ác tính hàng đầu ở trẻ em.

Cách đây 1 năm, Đăng vẫn khỏe mạnh bình thường. Không ngờ đến tháng 11/2020, con bắt đầu biếng ăn, xanh xao, trước bụng nhô ra một cục to bằng quả trứng vịt.

Đoán sự chẳng lành, vợ chồng anh Quyền lập tức đưa con tới Bệnh viện Trung ương Huế. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện cơ thể có một khối u rất lớn. Đăng tiếp tục được chụp phim, lấy sinh thiết xét nghiệm. Mọi kết quả đều khẳng định, con mắc bệnh u nguyên bào thần kinh, khối u ác tính cần tiến hành điều trị gấp.

Nhận tin dữ, anh Quyền thất thần, suy sụp. Gia đình vốn hết sức khó khăn, giờ con mắc bệnh hiểm nghèo, không biết làm sao để cứu mạng.

"Ở bên con giờ nào tôi quý giờ ấy. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc con tồn tại trên cõi đời này. Làm cha làm mẹ thấy cảnh con cái bệnh tật, đau lòng lắm. Chỉ tự nhủ cố hết sức để mình không phải ân hận, áy náy với con”, chị Nguyễn Thị Anh bộc bạch.

Qua tham khảo từ nhiều người thân, anh chị quyết tâm đưa con đến Bệnh viện K Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) điều trị. Những ngày tháng cùng con "chiến đấu" với bệnh tật sau đấy khiến kinh tế gia đình kiệt quệ.

Phó mặc sóng dữ

Trước khi Đăng phát hiện bệnh ung thư, chị Anh làm ruộng, anh Quyền ra biển đánh cá. Thế nhưng miền Trung khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên có bão nên anh chỉ đi biển được vào 6 tháng đầu năm. Nửa năm còn lại, anh phụ giúp vợ công việc đồng áng và làm nghề tự do.

Làm lụng quần quật quanh năm cũng chỉ đủ miếng ăn, không dư tích lũy nên khi con nhập viện, gia đình anh không có đồng nào. Anh Quyền đi khắp nơi, hỏi vay được hơn 20 triệu đồng. Con số này đối với nhà anh quả thực quá lớn, chưa biết khi nào mới trả nổi, nhưng nếu không vay thì con không còn cơ hội chữa bệnh.

Mẹ con chị Anh ở bệnh viện trong khi chồng ở nhà đánh cá, kiếm tiền

Dẫu vậy, quá trình điều trị dành cho Đăng quá tốn kém. Dù được bảo hiểm hỗ trợ thanh toán viện phí nhưng tiền thuốc ngoài danh mục vẫn hết 2 triệu đồng/đợt, mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng 7-10 ngày, chưa kể chi phí ăn uống, sinh hoạt của hai mẹ con ở bệnh viện.

Mỗi lần đi điều trị, Đăng khóc rất nhiều. “Mẹ ơi con đau lắm! Sao con mãi không khỏi bệnh thế? Sao các bạn được đi học mà con không được đi? Mỗi lời nói của con như xát muối vào lòng tôi vậy", chị Anh rưng rưng nhớ lại.

Trong lúc vợ con đang gồng mình vì bệnh tật nơi xa lạ, anh Quyền đang chuẩn bị đi biển. Mùa này là mùa kiếm ăn chính cho cả năm của gia đình anh. Dẫu biết rằng nghề chài lưới ngoài khơi tiềm ẩn nhiều rủi ro, anh vẫn cố xuôi thuyền, phó mặc số phận mình cho những cơn sóng dữ, những mong kiếm chút tiền lo thuốc men cho con.

Khó khăn chồng chất khó khăn, cả nhà anh cần sự chung tay từ cộng đồng để níu giữ hy vọng sống cho cậu bé Nguyễn Hải Đăng.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Anh. Địa chỉ: thôn 1, xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại: 0705250601.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.184 (Nguyễn Hải Đăng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436