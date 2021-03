MS 2021.075

Gần nửa năm từ khi cha mất, Lâm Vũ Tuấn trở thành chỗ dựa cho mẹ và đứa em khù khờ. Ngày nào anh cũng cố gắng chạy xe ôm, hi vọng kiếm thêm chút tiền để cuối tháng đóng nhà trọ. Chẳng ngờ tai nạn ập đến...

Sự việc không may xảy ra cách đây khoảng 2 tuần. Kẻ gây tai nạn bỏ đi, một mình anh Tuấn nén đau chạy xe về nhà.

Đầu gối chân trái sưng to, nhưng không có vết thương ngoài da, anh nghĩ mình bị bong gân nên nghỉ ở nhà 1 tuần. Thêm nữa, cũng vì anh sợ mẹ không có tiền. Mẹ anh là một người phụ nữ vừa mất chồng, ngày ngày đạp xe khắp các con phố lớn, hẻm nhỏ để bán vé số, may mắn lắm cũng chỉ đủ tiền ăn trong ngày.

Thế nhưng vết thương ở chân anh Tuấn ngày càng đau nhức, sưng to, cô Vân cảm nhận được sự chẳng lành, liền vay mượn được vài triệu đồng để đưa con trai đi khám.

Mấy ngày nay, cô Vân phải nghỉ bán vé số để chăm sóc con trai, khiến anh Tuấn càng tự trách mình hơn.

Người mẹ dường như vẫn chưa thoát được cảm giác lo lắng, bày tỏ: “Bác sĩ nói thằng bé bị gãy xương đùi. Vết gãy phức tạp nên cần phải mổ mới có thể giúp con hồi phục bình thường. Chi phí dự kiến lên tới 40 triệu đồng.

Ruột gan tôi quặn lên, không thể tưởng tượng được con đã phải chịu đau đớn ra sao, lại khốn khổ hơn vì không biết kiếm đâu ra số tiền lớn thế”.

Từ trước tới nay, chỉ lo cuộc sống đủ ăn thôi cũng đã khiến gia đình họ chật vật lắm. Khi còn sống, cha của anh Tuấn bị hen suyễn, thêm một đợt tai biến khiến sức khỏe ông yếu ớt. Dù vẫn đi chạy xe ôm, nhưng thu nhập còn chưa lo nổi cho một mình ông.

Anh Tuấn cùng người em trai sớm phải nghỉ học để bươn chải mưu sinh. Anh có sức khỏe, lại nhanh nhẹn nên theo cha đi chạy xe ôm. Còn người em trai khù khờ theo chân mẹ đi bán vé số. Nhiều lần, vì chậm chạp, lại cận thị nặng nên bị người ta giật cả tập vé số rồi chạy mất. Gia đình phải bỏ tiền túi để đền cho chủ đại lý.

Cả 4 người họ đều không mua bảo hiểm y tế. Cuộc sống khốn khó, khiến họ chẳng muốn bỏ ra một lúc vài triệu đồng vào một việc mà không mang lại cơm ăn như vậy. Lúc anh Tuấn không may xảy ra chuyện, họ cũng chỉ biết đổ cho phận đời đen đủi, trách kẻ gây ra tai nạn vô tình.

Chàng trai 30 tuổi cúi đầu khóc vì bất lực bởi những ngày tháng sắp tới, anh chẳng thể chăm lo được cho mẹ già và em trai khờ.

Thương con trai, cô Vân chạy vạy khắp nơi để vay mượn, nhưng cũng chỉ được hơn 20 triệu đồng để đóng tạm ứng, số còn lại đến nay vẫn đang nợ. Vừa qua, các bác sĩ đã tiến hành ca mổ, bởi sợ để lâu, vết gãy có thể để lại di chứng sau này.

Bác sĩ Bệnh viện Quận 2 chia sẻ: “Tuấn mới 30 tuổi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, hi vọng em có thể trở về với cuộc sống bình thường”.

Vậy nhưng, bác sĩ cũng là người hiểu rõ hoàn cảnh của anh Tuấn, càng lo lắng cho khoảng thời gian sắp tới của gia đình. “Để có thể đi lại được, Tuấn phải mất ít nhất 6-7 tháng. Còn để có thể đi làm thì phải tính bằng năm”.

Ngồi trên giường bệnh, anh Tuấn òa khóc nức nở. Chàng thanh niên đang ở độ tuổi tráng kiện nhất, vốn là chỗ dựa cho mẹ già và đứa em khờ bỗng chốc có cảm giác trở thành gánh nặng.

“Nếu em còn đi làm, cuộc sống của 3 mẹ con sẽ đỡ hơn chút. Giờ em nghỉ mất nửa năm, mẹ phải làm sao bây giờ anh chị ơi”, anh Tuấn nghẹn ngào.

Hình ảnh người cha gắng sức đi làm những ngày cuối đời, dù biết bệnh hiểm nghèo cũng không dám chữa trị, đến lúc mất còn chẳng có nổi cái hòm cứ ám ảnh mãi trong tâm trí anh. Chàng thanh niên chỉ mong sao có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, để anh sớm khỏe mạnh, đi làm, lo cho cuộc sống của mẹ cùng em trai.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Quận 2, TP.HCM; Địa chỉ: 130 Đường Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0948683679 (anh Minh – Cán bộ Phòng CTXH).

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.075 (anh Lâm Vũ Tuấn)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.