Chị Tiên bước một bước, khối u ở đùi phải lại lắc lư theo. Chiếc quần hoa lúc nào cũng phải vén lên vì quá chật. Mấy năm nay, người phụ nữ 37 tuổi ấy luôn sống trong mặc cảm, tự ti.

Vừa bước vào phòng bệnh, chúng tôi lập tức nhận ra chị Tiên, người phụ nữ có nhiều u nhỏ trên khắp cơ thể, cùng với khối u to bự chảng nằm vắt bên cạnh đùi phải. Đôi mắt u uất của chị khiến chúng tôi cảm nhận được nỗi buồn sâu vời vợi.

Chị đang cần tới 80 triệu đồng cho cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u sắp tới. Nhưng đồng lương phụ hồ ít ỏi của anh Hùng, chồng chị, chỉ chăm lo cho gia đình 4 người và trả tiền phòng trọ cũng đã chật vật lắm, biết đào ở đâu ra số tiền lớn ấy.

Người phụ nữ luôn sợ chồng bỏ, con chê

Chị Tiên lặc lè kéo lê khối u đang lở loét, chảy máu, khó nhọc bước đi (Clip: TS.BS. Ngô Đức Hiệp).

Mắc căn bệnh u sợi thần kinh, một loại bệnh di truyền, trên cơ thể chị Tiên mọc đầy những nốt nhọt nhỏ, sần sùi. Ngay từ khi có nhận thức, chị đã luôn mặc cảm, tự ti với hình hài không bình thường ấy, nhất là khi bị chúng bạn chỉ trỏ, cười cợt.

Càng lớn, chị Tiên phát hiện khối u ở sau đùi phải cũng to dần lên. Dù vô cùng sợ hãi, nhưng sinh ra trong một gia đình khốn khó, đông anh chị em, lại có tới 4 người cùng mắc căn bệnh này, chị mặc nhiên phải chịu đựng. Mấy anh chị em sớm phải nghỉ học để đi làm phụ cha mẹ mưu sinh, chẳng ai nghĩ đến việc khám hay chữa bệnh.

Nhìn người phụ nữ mang khối u 10kg nhiều năm nay, các bác sĩ cũng không khỏi xót xa (Ảnh: TS.BS. Ngô Đức Hiệp).

Hình hài không đẹp đẽ, cuộc sống của chị cũng chẳng dễ dàng. Từ nhỏ tới lớn luôn phải nhận những ánh mắt tò mò, xa lánh của mọi người xung quanh, chị từng nghĩ rằng, mình sẽ sống cô độc cả đời.

“Khi tôi gặp chồng tôi bây giờ, tôi phân vân lắm. Lúc ấy khối u ở sau đùi chỉ to cỡ bằng cái chén (cái bát), nhưng tôi biết nó đang to lên. Tôi sợ sau này bị bỏ rơi, nhưng về sau cảm nhận được sự chân thành của anh nên đã cắn răng đi theo”, chị Tiên giãi bày.

Kết quả tình yêu của vợ chồng chị là 2 đứa trẻ, một trai một gái, hoạt bát, xinh xắn, lại rất yêu thương mẹ. Chị Tiên tâm sự, mỗi lần đi đón con, nghe cuộc tranh luận của con cùng các bạn, lòng chị lại tê tái. Bạn của con chị, những đứa trẻ ngây thơ thường xuyên chê bai: “Sao mẹ bạn xấu thế!”. Lúc ấy, 2 đứa trẻ đều nhìn sang mẹ và nói: “Mẹ mình sắp đẹp rồi”.

Trong số 4 anh chị em cùng mắc bệnh, chị Tiên và em trai là Lê Thanh Vũ kém may mắn hơn vì bị những khối u lớn (Ảnh: Minh Hiếu).

Vì bệnh có yếu tố di truyền nên chị Tiên luôn lo sợ 2 đứa con xinh xắn, đáng yêu sẽ mắc phải căn bệnh như mình (Ảnh: NVCC).

Người mẹ 2 con nghẹn ngào: “Chẳng biết lớn lên con có mặc cảm vì tôi hay không, nhưng hiện tại hai đứa nhỏ thương tôi lắm. Điều mà tôi lo sợ nhất là căn bệnh này di truyền, sợ con bị như mình, cả đời con sẽ sống trong mặc cảm. Tội nghiệp lắm cô ơi!”.

Cần 80 triệu đồng để quay lại cuộc sống bình thường

Sau khi sinh 2 đứa con, khối u ở sau đùi của chị Tiên rất lớn, gây đau đớn và khó khăn trong việc đi lại. Vì thường xuyên bị sốt, thời gian làm việc không đảm bảo, chị bị công ty đuổi việc. Có thời điểm chị đi bán vé số, nhưng mỗi tối về đến nhà, chị đều đau đớn không chịu nổi, bán được chừng hơn một tháng thì nghỉ hẳn.

Nghỉ ở nhà suốt 4 năm nay, chị Tiên cảm thấy mình trở thành gánh nặng của chồng con. Chị ao ước được giống như những người bình thường, có thể phụ chồng kiếm tiền, chăm sóc con cái. Chị muốn làm phẫu thuật cắt bỏ khối u ở đùi, nhưng lại không dám nói với chồng.

"Khối u nặng đến nỗi mỗi lần xuống giường là tôi phải ôm lên", chị Tiên cho biết (Ảnh: TS.BS. Ngô Đức Hiệp).

Chị cảm thấy mình trở thành gánh nặng của chồng con (Ảnh: Khánh Hòa).

Mới đây, trong một lần đi khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nắm bắt được hoàn cảnh gia đình, cùng tâm sự của chị, các bác sĩ đã giữ chị lại để điều trị.

TS. BS. Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Phỏng – Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ với VietNamNet, khối u của chị Tiên rất lớn, khoảng 10kg, nếu để vậy không chỉ khó khăn trong việc đi lại, mà sau này có có hiện tượng chảy máu, hoại tử. Một tỉ lệ nhỏ, trong đó có trường hợp chúng tôi đã gặp là khối u này để lâu sẽ chuyển thành ung thư.

Tuy nhiên, để mổ khối u này, dù đã có bảo hiểm y tế thì gia đình vẫn phải trả những khoản ngoài danh mục bảo hiểm, dự kiến lên tới 80 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với đồng lương phụ hồ ít ỏi của anh Hùng.

“Lúc nghe được tâm ý của vợ, tôi xót xa lắm, nhưng lại không biết làm cách nào mới có tiền để cho vợ được phẫu thuật. Tôi thành tâm khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu giúp để vợ tôi được cắt bỏ khối u”, anh Hùng nghẹn giọng.

Khánh Hòa

