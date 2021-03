MS 2021.073

“Bác sĩ hẹn mồng 7 Tết (âm lịch) lên nhập viện, đến nay trễ cả tháng rồi nhưng mẹ con tôi vẫn không biết kiếm đâu ra tiền. Đêm nào tôi cũng khóc vì sợ mất con. Xin hãy cứu con tôi!” chị Lâm Thị Trang nức nở.

Bé Nguyễn Ngọc My (SN 2015, ở số 287 đường Kênh Củi, Khóm 5, phường 9, TP Cà Mau), con gái chị Trang bị bệnh bạch cầu lympho cấp (ung thư máu).

Bé My được bác sĩ phát hiện bệnh từ năm 2018, khi mới 3 tuổi. Quá trình chữa bệnh vô cùng gian nan. Nhiều lần tưởng chừng không còn cơ hội chữa bệnh, nhưng rồi cha mẹ cũng gắng tìm ra giải pháp để cứu con.

Cô bé tội nghiệp mắc phải căn bệnh hiểm nghèo

Lần đầu tiên hai mẹ con chân ướt chân ráo lên TP.HCM, trong túi chị Trang chỉ có 3 triệu đồng. Sau khi nghe bác sĩ tư vấn về quá trình điều trị và chi phí chữa bệnh, chị khóc như mưa. Số tiền cần quá lớn, thời gian lại kéo dài khiến chị lo lắng, sốc nặng.

Bình tĩnh lại, chị Trang dốc hết khả năng tài chính và tìm đủ mọi cách để cứu con, mong một ngày nào đó con thoát khỏi bệnh tật.

Suốt 3 năm nay, hai mẹ con chị phải sống trong bệnh viện. Trong khoảng thời gian đó, nhiều lúc họ đương đầu với khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. Cánh tay của bé vẫn còn hằn nhiều mũi kim tiêm và truyền thuốc.

Từ lúc bé My điều trị tới nay, bác sĩ chỉ định tới 17 toa thuốc. Mỗi toa có khi kéo dài từ 1-3 tháng vì tình trạng sức khỏe của bé quá yếu.

“Nhìn con truyền thuốc tội lắm. Sức khỏe yếu, thuốc “giật” nằm mấy ngày ăn chẳng ăn, nói chẳng nói, chỉ uống chút nước. Uống thuốc nhiều nóng, miệng lở loét càng đau thêm. Mỗi lần truyền thuốc, cha mẹ phải thay nhau canh suốt đêm ngày sợ điều bất trắc xảy ra. Bệnh tật, thể trạng yếu uống thuốc nhiều nên 6 tuổi rồi mà bé như cái kẹo, chỉ được 18kg nhìn thương lắm”, chị Trang xót xa.

Bữa cơm đạm bạc của gia đình khốn khó

Nợ chồng chất, cơ hội cứu con bế tắc

Tài sản lớn nhất của vợ chồng chị Trang là 2 công đất để canh tác nuôi cả gia đình. Ở thời điểm khó khăn, không còn tiền, anh chị cũng phải bán dần. Số tiền chữa bệnh cho con nhiều hơn những gì anh chị có, họ bắt đầu phải đi vay nặng lãi để cứu con.

Đến nay, gia đình chị Trang nợ đã lên tới hơn 100 triệu đồng. Nếu thử so sánh với mức thu nhập như gia đình chị hiện tại thì khả năng trả nợ gần như không thể.

Trước kia, chồng đi giăng lưới, vợ bán cá, thu nhập cũng chỉ đủ sống qua ngày. Từ khi con gái đổ bệnh, chị Trang không thể làm được việc gì khác ngoài chăm sóc con.

Anh Nguyễn Văn Mẫn giờ cũng không thể làm được việc nặng nhọc, bởi anh vừa bị lao phổi, sức khỏe yếu. Cả nhà chỉ trông chờ vào số tiền làm phụ hồ của cậu con trai lớn. Vậy nhưng từ đầu năm tới nay, con trai anh chị cũng không có việc làm nên gia đình càng khó khăn hơn.

Hy vọng sống của con đều trông chờ vào tấm lòng thiện nguyện của bạn đọc

Từ hôm đưa con về đến nay, tranh thủ mọi lúc, chị Trang nhận làm thuê, nhổ rau, làm cỏ nhưng ngày nào tiêu hết ngày đó, không thể dành được tiền đưa con đi chữa bệnh. Chị đã nhiều lần đến những chủ nợ cũ để năn nỉ vay thêm, nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối.

“Bác sĩ nói cháu còn phải truyền 2 toa thuốc nữa là có thể được qua điều trị duy trì. Số tiền khoảng trên 30 triệu đồng. Nhưng đến lúc này gia đình tôi kẹt quá, giờ kiếm 3 triệu cũng khó nói gì tới 30 triệu.

Tôi cứ nghĩ tới điều đó mà đi năn nỉ nhiều nơi để vay tiền chữa cho con nhưng họ đều từ chối. Họ bảo nợ cũ còn chưa trả được, vay thêm tiền đâu mà trả. Tôi chẳng dám trách người ta, chỉ thương cho con không biết sống chết ra sao”, chị Trang giãi bày.

Có lẽ số tiền này không phải quá lớn đối với nhiều người, nhưng ở vào hoàn cảnh như gia đình chị Trang lại vô cùng khó. Hy vọng rằng những sự chia sẻ dù ít, dù nhiều cũng có cơ hội thắp lên tia hy vọng cho bé My được chữa bệnh.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Lâm Thị Trang, 287 đường Kênh Củi, khóm 5, phường 9, TP Cà Mau. ĐT: 0949 422 350

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.073 (bé Nguyễn Ngọc My)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436