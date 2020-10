MS 2020.256

Sau 2 năm dồn hết tâm sức điều trị bệnh ung thư cho chồng nhưng không qua khỏi, cô Mười đau đớn đến phát bệnh nặng.

Nhiều năm qua, người dân trong con hẻm nhỏ trên đường Lưu Hữu Phước (Quận 8, TP HCM) ai cũng quý mến vợ chồng cô Nguyễn Thị Mười (SN 1966) bởi tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó, làm lụng không quản ngày đêm nuôi nấng các con.

Cách đây hơn 2 năm, chú Đặng Thanh Sơn, chồng cô phát hiện bị ung thư gan. Dù được gia đình đưa đi chạy chữa tốn kém hàng trăm triệu đồng nhưng vẫn không qua khỏi. Mùa hè năm 2020, chú Sơn qua đời, để lại cho vợ con một khoản nợ lớn.

Sợ con cái lo lắng, cô Mười nén nỗi đau mất người bạn đời vào lòng. Hằng ngày, cô nhận củ năng về gọt, vừa bán vài thứ hàng tạp hóa lặt vặt để phụ con trả nợ. Mỗi cân củ năng được trả 2 ngàn đồng, đôi bàn tay phồng rộp từ sáng sớm tới tận khuya nhưng số tiền kiếm được chẳng đáng là bao.

Hơn 3 tháng sau khi chồng mất, cô Mười lên sốt cao nhiều ngày không khỏi, thậm chí còn co giật. Các con tá hỏa đưa mẹ đi bệnh viện thì hay, mẹ bị viêm não tủy lan tỏa cấp tính, tình trạng hết sức nghiêm trọng.

Chồng vừa qua đời chưa được bao lâu, cô Mười cũng gục ngã vì bệnh nặng.

Anh Thái Dung Hoài, con trai lớn của cô chia sẻ: “Ba tôi mới mất chưa được 100 ngày thì mẹ đổ bệnh. Trước đó, đứa em út của tôi vừa xin được việc làm, lương thấp nên chẳng hỗ trợ gia đình được bao nhiêu. Vợ chồng tôi bận lo kiếm tiền trả nợ chữa bệnh cho ba nên chẳng thể quan tâm nhiều đến cảm xúc của mẹ. Thường ngày, thấy mẹ tôi vẫn làm việc và chăm cháu nên cứ nghĩ bà ổn”.

Dường như đã đến giới hạn chịu đựng về tinh thần và sức lực, người đàn bà suốt đời chỉ nghĩ cho chồng con gục ngã. Do phải cấy máu trong quá trình điều trị, cô Mười bị nấm huyết.

Bác sĩ Khoa Nhiễm Việt Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, loại nấm này kháng thuốc nên phải sử dụng thuốc đắt tiền. Có giai đoạn, chỉ riêng tiền thuốc trị nấm cho bệnh nhân đã 8-10 triệu đồng mỗi ngày, trong khi thời gian điều trị dự kiến phải tính bằng tháng.

Anh Hoài bần thần đứng nhìn mẹ bệnh mà không biết phải làm sao.

Nợ mới chồng nợ cũ, đến nay gia đình đã chẳng còn lo nổi viện phí cho cô Mười.

Từ ngày mẹ lâm bệnh, vợ chồng anh Hoài thay nhau túc trực ở bệnh viện, công việc bấp bênh, thu nhập vì thế cũng giảm sút. Để có tiền đóng viện phí, gia đình anh tiếp tục vay nợ gần trăm triệu đồng. Căn nhà tình nghĩa được chính quyền địa phương hỗ trợ xây từ nhiều năm trước, đến nay đã xuống cấp, cột nứt toang hoác. Nhưng sống cùng nhà còn có người dì bán vé số và người cậu bị tai biến, vì thế mà chẳng dám nghĩ đến chuyện bán nhà cứu mẹ.

Cũng theo chia sẻ của bác sĩ, bệnh của cô Nguyễn Thị Mười có khả năng phục hồi, nhưng cần thời gian dài, chi phí điều trị tốn kém, khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, gia đình chẳng còn ai để cậy nhờ. Vài người thân khuyên nên đưa cô về, nhưng thương mẹ cả đời vất vả, vắt kiệt sức lực để chăm chồng nuôi con, giờ đây vẫn còn khả năng cứu chữa mà bỏ mặc chờ chết, họ lại chẳng nỡ.

Nghe đứa con nhỏ thường xuyên đòi nội, người gần gũi nhất với con mỗi ngày, anh Hoài chẳng biết trả lời con ra sao, chỉ lặng lẽ cầu mong sao mẹ mình gặp được phước lành, vượt qua tai ương lần này.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc liên hệ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để đóng tạm ứng viện phí cho bà Nguyễn Thị Mười, hoặc liên hệ anh Thái Dung Hoài; Địa chỉ: 199/12 Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8, TP.HCM; Điện thoại: 0774202699.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.256 (cô Nguyễn Thị Mười)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.