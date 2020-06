MS 2020.146

Võ Hoàng Uyên đã truyền xong toa hóa chất cuối cùng, sắp tới con sẽ được xạ trị để ngăn chặn tế bào ung thư xâm lấn. Thế nhưng, 80 triệu đồng là con số quá lớn đối với gia đình con ở thời điểm hiện tại.

Khi vừa chào đời, Hoàng Uyên chỉ nặng 2,2kg. Đứa trẻ yếu ớt mới 1 tháng tuổi đã phát hiện bị bướu máu vú trái. Suốt 6 năm ròng sau đó, con phải điều trị bằng laser và chích xơ.

Chị Nguyễn Thị Kim Thoa, mẹ của Uyên cho biết, theo dự tính, mùa hè năm nay con sẽ được tái khám và có khả năng mổ bướu. Bởi căn bệnh này tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng lại có khả năng ảnh hưởng đến tuyến vú sau này. Tuy nhiên, khi gia đình chưa kịp chuẩn bị cho ngày tái khám, con đã phải nhập viện bởi căn bệnh ác tính khác, nguy hiểm đến tính mạng.

Bé Võ Hoàng Uyên bị bệnh bướu máu vú trái từ khi mới 1 tháng tuổi.

Cuối tháng 11 năm ngoái, cổ Hoàng Uyên bỗng dưng bị nghiêng sang một bên. Mỗi lần đến lớp, con không thể nhìn lên bảng. Hễ cứ nhìn vào các con chữ là cơn buồn nôn ập đến. Chân con cũng yếu hơn, thường xuyên bị té, nhưng cha mẹ chỉ nghĩ con quậy. Phải mất một tháng sau con mới được đưa đi khám. Kết quả con bị u não ác tính.

“Lúc nhận được tin này, vợ chồng tôi chết điếng, không tin vào tai mình. Con còn nhỏ như vậy, còn cả một tương lai phía trước đang chờ con mà”, chị Thoa bật khóc.

Sau khi mổ lấy khối u tại Bệnh viện Nhi đồng 2, con được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu để hóa trị. Truyền toa thuốc đầu tiên, con ói liên tục, chẳng thể ăn uống, vết mổ trên đầu sưng lên, bị áp xe, phải chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 2 lấy dịch mủ.

Trong căn phòng ồn ã, chật chội quen thuộc, cô bé 8 tuổi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Người mẹ ngồi cạnh chỉ biết xót xa.

Hoàng Uyên là đứa trẻ tình cảm. Suốt quá trình điều trị, thấy mẹ liên tục phải đi cùng, bé thường hỏi mẹ về tình hình chị hai ở nhà. Chị của Hoàng Uyên bị thiểu năng trí tuệ, đến nay đã 17 tuổi nhưng vẫn phải phụ thuộc tất cả sinh hoạt cá nhân vào người khác.

Từ nhỏ, biết chị thiệt thòi, Hoàng Uyên luôn quan tâm, nhường nhịn chị. Đến giờ khi bệnh của con kéo dài, cần nhiều chi phí, con thường hỏi mẹ: “Nhà mình lấy tiền ở đâu để chữa bệnh cho con hả mẹ?”; “Mẹ ở đây rồi chị ở nhà phải làm sao?”; “Con muốn về nhà. Con muốn chơi với chị mẹ ơi!”..

“Lời nói của con như vết dao cứa vào lòng tôi. Đứa nhỏ mới 8 tuổi. Cái tuổi mà nhiều đứa trẻ khác còn nhõng nhẽo với cha mẹ thì con lại thường suy nghĩ cho chị. Một đứa trẻ ngoan như vậy, sao lại mắc phải căn bệnh quái ác ấy!”, người mẹ nghèo chẳng thể cầm nổi nước mắt.

Xin giúp con có thêm cơ hội được sống

Vợ chồng chị sống với nhau đã gần 20 năm. Năm 2003, họ đón con gái đầu trong đau đớn vì phát hiện con bị thiểu năng trí tuệ. Thương con chẳng hiểu biết gì, phải 9 năm sau anh chị mới dám sinh tiếp. May mắn được cặp song sinh.

Võ Nguyễn Huỳnh Như, con gái đầu bị thiểu năng của vợ chồng chị Thoa ngồi trên chiếc giường cũ. Phía sau là vách ván bị xuống cấp, phải quây bạt (ảnh: Võ Văn Quốc).

Chưa kịp hưởng niềm hạnh phúc mà ông trời bù đắp thì bé Uyên cứ thế mắc bệnh chồng bệnh. Nhà vốn đã nghèo, để lo tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng chị phải chạy vạy,vay mượn khắp anh em họ hàng.

Có những đợt chăm con một mình rất vất vả nhưng chị Thoa vẫn gắng sức, để chồng ở nhà chăm 2 con và kiếm tiền. Lương phụ hồ, công việc không ổn định, tháng nào được nhiều anh chỉ kiếm khoảng 6 triệu đồng. Trong khi tiền thuốc cho con một tháng đã 10 triệu, chưa kể sinh hoạt phí của cả gia đình.

Mọi chi phí chữa trị cho Hoàng Uyên đều từ vay mượn của người thân, hàng xóm. Trong khi sắp tới con xạ trị cần tới 80 triệu đồng, vợ chồng chị vẫn chưa biết vay mượn ở đâu. Những ai có khả năng giúp, anh chị đều đã hỏi.

Nhà chỉ có duy nhất một công (sào) đất cha mẹ cho cũng đã phải mang đi cầm cố để chữa bệnh cho con. Trong căn nhà lợp mái tôn, vách ván đã xuống cấp, phải quây bạt ở tạm chẳng còn gì đáng giá. Vợ chồng chị Thoa chẳng biết làm cách nào mới cứu được con!

Khánh Hòa

